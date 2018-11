La Fiscalía Federal en México dio a conocer el contenido de los mensajes y abrió una investigación en contra de la actriz, la que tuvo que desechar por falta de elementos que la involucrarán en un delito. Sin embargo, la actriz de 46 años no ha regresado a su país natal desde entonces, ya que argumenta que no existen garantías para que las autoridades no intenten emprender alguna acción legal en su contra.