Saliendo de la CIDH en Washington con la petición sellada después de haberla entregado. Puedo dormir tranquila esta noche. Gracias a mis abogados por la lucha y por su valentía. Gracias por haber creído en mi cuando todo estaba en mi contra. #FedericoMerySanson #AlejandroRojasPruneda #HumbertoFerro #HarlandBraun