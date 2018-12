Previamente la señora había denunciado al ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por no otorgar pensión alimenticia a sus hijos. Góngora alegaba que por ser de un estatus social "medio bajo" , $12,818 pesos eran suficientes para su manutención y así no pagar el 35% de sus ingresos, como lo había dictado otro juzgado.