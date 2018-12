En un autentico régimen de División de Poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo, no caben los jueces dóciles o al servicio de nadie… La irreductibilidad salarial no es un privilegio, sino solo una de las garantías de independencia de la judicatura, la independencia no es un manto de impunidad, es el derecho humano que cada mexicano tiene para que un juez federal lo defienda de los abusos de las autoridades. Porque no puede llamarse democrático un país en donde no haya contra peso de Poderes".