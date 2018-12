A pesar de que los especialistas en salud y nutrición han señalado que no es una opción nutritiva, su consumo no disminuye. El maestro Alejandro Marrón Ponce, investigador del Centro de Investigación en Nutrición y Salud, del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de México, dio a conocer el perfil sociodemográfico de los consumidores de alimentos procesados en el país. "Nos enfocamos en observar cómo era el comportamiento social, no solo en países latinoamericanos sino también cómo este consumo ha progresado en países de altos ingresos, como Estados Unidos o Canadá", informó el investigador.