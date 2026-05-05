EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de mayo

Diana Toro Díaz, identificada por autoridades de Estados Unidos como operadora financiera del Cártel de Sinaloa, fue detenida en Montreal, Canadá, tras haber vivido durante años bajo una identidad falsa.

La administración estadounidense reveló este lunes en su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 cómo su nueva unidad para combatir al narcoterrorismo , Homeland Security Task Force (HSTF) permitió, en coordinación directa con autoridades mexicanas, la detención de María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, operadora clave del Cártel Jalisco Nueva Generación ( CJNG ).

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