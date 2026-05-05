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EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de mayo

Sigue en Infobae México las noticias más importantes sobre los hechos violentos que suceden en el país

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13:00 hsHoy

Caída de “La Señora” del CJNG: EEUU afirma que fue su primer caso de éxito en el combate a cárteles como organizaciones terroristas

EEUU subrayó el papel del HSTF como eje de su nueva estrategia contra cárteles, tras su designación como organizaciones terroristas trasnacionales

María del Rosario Navarro Sánchez, se convirtió en la primera persona en Estados Unidos en ser acusada formalmente de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.
María del Rosario Navarro Sánchez, se convirtió en la primera persona en Estados Unidos en ser acusada formalmente de proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera.

La administración estadounidense reveló este lunes en su Estrategia Nacional de Control de Drogas 2026 cómo su nueva unidad para combatir al narcoterrorismo, Homeland Security Task Force (HSTF) permitió, en coordinación directa con autoridades mexicanas, la detención de María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, operadora clave del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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12:59 hsHoy

Detienen en Canadá a esposa de Alejandro Flores Cacho, líder de narcopilotos del Cártel de Sinaloa

Diana Toro Díaz fue detenida en Montreal tras años viviendo bajo una identidad falsa

Diana Toro Díaz, esposa de Alejandro Flores Cacho, fue detenida en Montreal tras años viviendo bajo una identidad falsa. (Infobae/Anayeli Tapia)
Diana Toro Díaz, esposa de Alejandro Flores Cacho, fue detenida en Montreal tras años viviendo bajo una identidad falsa. (Infobae/Anayeli Tapia)

Diana Toro Díaz, identificada por autoridades de Estados Unidos como operadora financiera del Cártel de Sinaloa, fue detenida en Montreal, Canadá, tras haber vivido durante años bajo una identidad falsa.

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