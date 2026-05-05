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Pensión del Bienestar 2026: quién cobra hoy martes 05 de mayo

Los depósitos continúan de forma ordenada este mes con incremento en el apoyo económico para beneficiarios

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El Gobierno de México deposita la Pensión Bienestar de Adultos Mayores correspondiente al bimestre mayo-junio mediante un calendario escalonado.
El Gobierno de México deposita la Pensión Bienestar de Adultos Mayores correspondiente al bimestre mayo-junio mediante un calendario escalonado.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores avanza con la entrega correspondiente al bimestre mayo-junio mediante un esquema organizado. Los depósitos se realizan de forma escalonada, tomando como referencia la inicial del primer apellido para evitar saturaciones.

Este apoyo económico refleja ya un aumento reciente, al pasar de 6 mil 200 a 6 mil 400 pesos por beneficiario. El ajuste forma parte de las medidas implementadas para fortalecer el ingreso de este sector de la población.

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El programa, impulsado por el Gobierno de México, tiene como objetivo mejorar las condiciones de vida de las personas adultas mayores a través de un ingreso no contributivo que facilite su acceso a protección social.

Pagos del 5 de mayo y distribución del apoyo

Los registros a las Pensiones del Bienestar comenzaron el pasado lunes 27 de abril (Imagen Ilustrativa Infobae)
El aumento en la Pensión Bienestar eleva el apoyo mensual para adultos mayores de 6,200 a 6,400 pesos por beneficiario este bimestre. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los depósitos se realizan de manera directa a través de la tarjeta del Bienestar, sin intermediarios. Este proceso se extiende del lunes 4 al miércoles 27 de mayo, siguiendo un orden alfabético previamente definido.

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Para este martes 5 de mayo de 2026, el pago corresponde a las personas cuyo primer apellido inicia con la letra B. De esta manera, cada beneficiario puede identificar con precisión su fecha asignada.

El sistema escalonado permite mantener fluidez en la entrega de recursos, evitando retrasos y concentraciones en los puntos de retiro.

Calendario oficial de depósitos

Los pagos de las pensiones se distribuirán de este lunes 4 al miércoles 27 de mayo. Cabe recordar que los depósitos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)
Los pagos de las pensiones se distribuirán de este lunes 4 al miércoles 27 de mayo. Cabe recordar que los depósitos se entregan de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar (gobierno de México)

El siguiente calendario detalla las fechas establecidas para la dispersión del apoyo durante mayo:

  • Letra A | lunes 4 de mayo de 2026
  • Letra B | martes 5 de mayo de 2026
  • Letra C | miércoles 6 de mayo de 2026
  • Letra C | jueves 7 de mayo de 2026
  • Letras D, E, F | viernes 8 de mayo de 2026
  • Letra G | lunes 11 de mayo de 2026
  • Letra G | martes 12 de mayo de 2026
  • Letras H, I, J, K | miércoles 13 de mayo de 2026
  • Letra L | jueves 14 de mayo de 2026
  • Letra M | viernes 15 de mayo de 2026
  • Letra M | lunes 18 de mayo de 2026
  • Letra N, Ñ, O | martes 19 de mayo de 2026
  • Letra P, Q | miércoles 20 de mayo de 2026
  • Letra R | jueves 21 de mayo de 2026
  • Letra R | viernes 22 de mayo de 2026
  • Letra S | lunes 25 de mayo de 2026
  • Letra T, U, V | martes 26 de mayo de 2026
  • Letra W, X, Y, Z | miércoles 27 de mayo de 2026

Requisitos y propósito del programa

La estrategia de pagos escalonados fortalece la entrega puntual y ordenada de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en México.
La estrategia de pagos escalonados fortalece la entrega puntual y ordenada de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores en México.

Contar con la documentación completa es fundamental para acceder al apoyo. Entre los requisitos se encuentran acta de nacimiento, identificación oficial vigente, CURP, comprobante de domicilio reciente y un número de contacto.

En el caso de personas auxiliares, también se solicita un documento que acredite el vínculo con la persona beneficiaria, conforme al formato establecido por las autoridades.

Este programa se mantiene como una de las principales estrategias sociales del país, con el objetivo de brindar estabilidad económica a la población adulta mayor mediante entregas periódicas y organizadas.

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