Kristal Silva reacciona ante rumores de conflicto en Venga la Alegría

El elenco del popular matutino "Venga la Alegría" posa sonriente en el colorido set del programa, rodeado de una decoración festiva y el logotipo de Azteca UNO visible en la mesa. (Venga la Alegría: Instagram)

En medio de versiones sobre tensiones internas en Venga la Alegría, Kristal Silva salió a dar su versión sobre el supuesto conflicto entre Viviann Baeza y Kike Mayagoitia, luego de que la polémica escalara en días recientes.

Kristal Silva reconoció que los juegos han derivado en tensiones dentro de VLA. (Foto: TV Azteca)

¿Qué pasó en ‘Venga la Alegría’?

La conductora dejó claro que, al menos desde su experiencia dentro del foro, la situación ya quedó atrás. “Yo respeto mucho lo que Viviann opinó en su momento y la postura de Kike, pero hasta la fecha, por lo que yo he visto y vivido, ya están como si nada hubiera pasado. Incluso Luz Elena (ya también está muy bien) con Kike”, explicó a TVNotas.

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Las declaraciones surgen después de que Baeza señalara comportamientos incómodos por parte de Mayagoitia, lo que encendió el debate entre seguidores del matutino. Sin embargo, Silva minimizó el alcance del conflicto y lo ubicó dentro de la dinámica habitual del programa.

“Fue un momento que uno (desde afuera) lo vivió muy divertido, porque es muy normal que tengamos ese tipo de rencillas en el programa. Difícil sería si todos los días estuviéramos en un problema y nos tuviéramos que ver, pero la verdad es que no es así. A cuadro se ven y trabajan de manera profesional. No son los mejores amigos pero están trabajando. Eso es lo más sano para todos”.

La también cantante defendió a su compañero y dejó ver cercanía con él: “Lo aprecio mucho, lo respeto. Es el guapo que necesitábamos en el programa. Siempre le ando tocando los músculos, a ver si son reales… y sí son”.

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Silva también identificó el origen de varios roces dentro del equipo. Según explicó, el juego “Sin palabras” suele detonar discusiones por el nivel de competitividad que genera entre los conductores.

Incluso fue más directa al referirse a la dinámica: “Sin palabras es un juego del demonio, y como somos muy competitivos, le echamos mucha pasión. Uno debería decir: ‘Es un juego y ya’, pero la neta no podemos”.

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Sobre las relaciones personales dentro del programa, Kristal marcó distancia entre compañerismo y amistad. “Yo no soy la mejor amiga de muchos de ellos. Creo que es normal. Hay relaciones que se quedan solo en el trabajo, que son grandes compañeros, pero amigos tengo muy pocos en Venga la alegría”, afirmó.

Entre sus vínculos más cercanos mencionó a El Capi Pérez, Sergio Sepúlveda y Ricardo Casares, con quienes ha construido una relación fuera de cámaras.

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Luz Elena González hizo una picante revelación luego d eperder durante un juego de VLA (@luzelenaglezz)

Conflictos entre presentadores de VLA

2025 (Diciembre): Altercado Kike Mayagoitia y Rey Grupero. Se reportó un presunto altercado que casi llega a los golpes entre el conductor Kike Mayagoitia y “El Rey Grupero”, requiriendo intervención de la producción, según reveló Alex Kaffie.

2026 (Marzo): Conflicto Luz Elena González y Tabata Jalil. Se reportaron tensiones en vivo y desacuerdos entre las conductoras durante una dinámica, lo que provocó quejas de la audiencia sobre el ambiente entre el elenco.

2026 (Marzo): Pelea tras cámaras (Mich Rubalcava). Mich Rubalcava dio a conocer que tuvo problemas con Flor Rubio dentro del foro de la televisora.