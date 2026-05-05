México

Madonna le rinde tributo a México en la Met Gala 2026: el peculiar gesto en honor a Leonora Carrington

La aparición de la ‘Reina del Pop’, acompañada por música etérea y un tocado en forma de barco fantasma, responde al lema “la moda es arte”

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(Foto: Instagram/@madonna)
(Foto: Instagram/@madonna)

La cantante Madonna irrumpe en la Met Gala 2026 con una performance dedicada a Leonora Carrington, artista surrealista que marcó el arte mexicano del siglo XX.

La aparición de la diva del pop, acompañada por música etérea y un tocado en forma de barco fantasma, responde al lema “la moda es arte”, que guía la edición de este año en el Museo Metropolitano de Nueva York.

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Un performance en honor a Carrington

La obra elegida por Madonna para su homenaje se titula “La tentación de San Antonio”, pintada por Carrington en 1947. El tocado de Madonna reproduce elementos de la pieza, donde un San Antonio monumental aparece rodeado de símbolos alquímicos y figuras femeninas, mientras un cerdo añade una carga mística al conjunto.

La cantante camina sobre la alfombra roja acompañada de jóvenes de diferentes razas, todas vestidas con túnicas transparentes y velo en los ojos.

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Madonna poses during the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Costume Art' in New York City, New York, U.S., May 4, 2026. REUTERS/Daniel Cole
Madonna poses during the Met Gala, an annual fundraising gala held for the benefit of the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute with this year's theme 'Costume Art' in New York City, New York, U.S., May 4, 2026. REUTERS/Daniel Cole

Las asistentes sujetan una tela que las une a la estrella, generando una imagen ritual que remite a las escenas de la obra de Carrington. Madonna mira desafiante a la prensa, pero no responde preguntas. El performance ocurre ante decenas de fotógrafos y asistentes al evento benéfico del Instituto de Moda del museo.

Características de “La tentación de San Antonio”

La pintura, realizada en óleo sobre lienzo, mide 120 por 90 centímetros y pertenece a una colección privada. El cuadro muestra a San Antonio en mantos blancos, en medio de un escenario con elementos fantásticos y alquímicos. Carrington, de origen británico-mexicano, incorpora figuras femeninas en actitud ritual junto a un río, así como un caldero y un cerdo, elementos que forman parte del simbolismo recurrente de la artista.

La pieza es considerada una de las más representativas de la etapa mexicana de Carrington, quien residió en el país desde la década de 1940. La selección de la obra por parte de Madonna subraya el interés de la cantante por el surrealismo y, en particular, por la obra de mujeres artistas, algo que ya había mostrado en el video de “Bedtime Story”.

Madonna y el arte mexicano en la Met Gala

Madonna es una asistente regular a la Met Gala. En ediciones anteriores ha optado por diseños de alta costura, pero en 2026 decide rendir homenaje a la escena artística de México. El performance, basado en una pintura de Carrington, resalta la influencia del arte surrealista y la relevancia de las mujeres artistas en la cultura contemporánea.

La cantante elige no dar declaraciones, pero su aparición se interpreta como un reconocimiento a la aportación de Carrington al arte mexicano. La temática del evento, “la moda es arte”, inspira a varios invitados a portar obras conocidas o reinterpretaciones libres en sus vestuarios.

Madonna y el arte mexicano en la Met Gala REUTERS/Daniel Cole
Madonna y el arte mexicano en la Met Gala REUTERS/Daniel Cole

El legado de Carrington en la cultura visual

Leonora Carrington, nacida en Inglaterra en 1917 y naturalizada mexicana, es una figura central en el surrealismo internacional y una de las artistas más influyentes en México. Su producción destaca por la presencia de lo fantástico, lo alquímico y la exploración de lo femenino en contextos rituales. Obras como “La tentación de San Antonio” figuran en colecciones públicas y privadas de todo el mundo.

La referencia de Madonna a Carrington en la Met Gala 2026 se suma a los homenajes recientes que ha recibido la artista, fallecida en 2011. El gesto de la cantante genera comentarios entre críticos de arte y moda, quienes enfatizan la conexión entre la cultura mexicana y las expresiones contemporáneas en escenarios internacionales.

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