Incendio en casino de Culiacán deja dos heridos y un muerto: establecimiento ya había sido atacado en días previos

El casino Tropicana fue incendiado la noche de este lunes. Foto: Redes sociales

Un incendio en un casino de Culiacán, en Sinaloa, dejó como saldo dos personas lesionadas y una muerta la noche de este lunes 4 de mayo. El establecimiento ya había sido atacado en días previos por sujetos armados, por lo que este hecho no sería casualidad.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas cuando las autoridades recibieron la alerta al 911 de una explosión o estallido con un incendio en el casino Tropicana, ubicado en el sector Tres Ríos de la capital.

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Testigos del hecho refirieron a Luz Noticias que al casino arribó un grupo de sujetos aparentando ser clientes, quienes habrían arrojado al menos un explosivo al interior y posteriormente se dieron a la fuga; sin embargo, estas versiones aún no son confirmadas.

Al arribar, el personal de emergencias y de Protección Civil localizaron el casino en llamas, por lo que procedieron a desalojar al menos a 40 personas que se encontraban en su interior.

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Los cuerpos de rescate localizaron a un hombre y una mujer que presentaban un cuadro de intoxicación leve, quienes fueron atendidos en el sitio por elementos de la Cruz Roja.

Durante las labores, trabajadores del establecimiento reportaron a los elementos de emergencia que una de sus compañeras se mantenía dentro del casino, por lo que solicitaron su apoyo para ubicarla.

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Una trabajadora del casino falleció

Foto: Redes sociales

Luego de varios minutos, los bomberos hallaron a la trabajadora en estado inconsciente en el área de bebidas, por lo que fue trasladada al Hospital General de Culiacán para recibir atención médica; sin embargo, más tarde se informó su fallecimiento.

La mujer fue identificada cono Ana “N”, de 35 años de edad, quien presentó una intoxicación grave, quemaduras y un golpe en la cabeza.

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Jesús Bill Mendoza, director de Protección Civil de Culiacán, explicó que el incendio del casino Tropicana pudo ser provocado, pero señaló que las investigaciones deberán esclarecer los hechos.

Las labores para controlar el incendio se prolongaron por varias horas, lo que dio pasó a peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y determinar el origen del siniestro.

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Casino ya había sido atacado en días previos

Cabe señalar que el pasado 28 de abril se reportó un ataque a balazos en el casino Tropicana, cuando un grupo de sujetos arrobaron y dispararon con armas de alto calibre a la fachada del lugar.

El atentado no dejó personas lesionadas o muertas, pero sí daños materiales en el inmueble, el cual presentó disparos en la puerta principal y cristales.

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Foto: Redes sociales

Las autoridades arribaron en aquella ocasión al establecimiento para realizar las diligencias correspondientes, por lo que permaneció varios días cerrado; sin embargo, solo seis días después se registró el incendio que dejó dos personas heridas y una muerta, en un claro atentado en su contra.

Estos hechos ocurren en medio de la violencia ocasionada por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, cuya guerra comenzó en septiembre de 2024 y ha provocado más de 3 mil homicidios en el estado.

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