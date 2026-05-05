México

Incendio en casino de Culiacán deja dos heridos y un muerto: establecimiento ya había sido atacado en días previos

Testigos del hecho afirmaron haber escuchado una explosión previa a las llamas

Guardar
Incendio en casino de Culiacán
El casino Tropicana fue incendiado la noche de este lunes. Foto: Redes sociales

Un incendio en un casino de Culiacán, en Sinaloa, dejó como saldo dos personas lesionadas y una muerta la noche de este lunes 4 de mayo. El establecimiento ya había sido atacado en días previos por sujetos armados, por lo que este hecho no sería casualidad.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 18:00 horas cuando las autoridades recibieron la alerta al 911 de una explosión o estallido con un incendio en el casino Tropicana, ubicado en el sector Tres Ríos de la capital.

PUBLICIDAD

Testigos del hecho refirieron a Luz Noticias que al casino arribó un grupo de sujetos aparentando ser clientes, quienes habrían arrojado al menos un explosivo al interior y posteriormente se dieron a la fuga; sin embargo, estas versiones aún no son confirmadas.

Al arribar, el personal de emergencias y de Protección Civil localizaron el casino en llamas, por lo que procedieron a desalojar al menos a 40 personas que se encontraban en su interior.

PUBLICIDAD

Los cuerpos de rescate localizaron a un hombre y una mujer que presentaban un cuadro de intoxicación leve, quienes fueron atendidos en el sitio por elementos de la Cruz Roja.

Durante las labores, trabajadores del establecimiento reportaron a los elementos de emergencia que una de sus compañeras se mantenía dentro del casino, por lo que solicitaron su apoyo para ubicarla.

Una trabajadora del casino falleció

Incendio en casino de Culiacán
Foto: Redes sociales

Luego de varios minutos, los bomberos hallaron a la trabajadora en estado inconsciente en el área de bebidas, por lo que fue trasladada al Hospital General de Culiacán para recibir atención médica; sin embargo, más tarde se informó su fallecimiento.

La mujer fue identificada cono Ana “N”, de 35 años de edad, quien presentó una intoxicación grave, quemaduras y un golpe en la cabeza.

Jesús Bill Mendoza, director de Protección Civil de Culiacán, explicó que el incendio del casino Tropicana pudo ser provocado, pero señaló que las investigaciones deberán esclarecer los hechos.

Las labores para controlar el incendio se prolongaron por varias horas, lo que dio pasó a peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias correspondientes y determinar el origen del siniestro.

Casino ya había sido atacado en días previos

Cabe señalar que el pasado 28 de abril se reportó un ataque a balazos en el casino Tropicana, cuando un grupo de sujetos arrobaron y dispararon con armas de alto calibre a la fachada del lugar.

El atentado no dejó personas lesionadas o muertas, pero sí daños materiales en el inmueble, el cual presentó disparos en la puerta principal y cristales.

Incendio casino en Culiacán
Foto: Redes sociales

Las autoridades arribaron en aquella ocasión al establecimiento para realizar las diligencias correspondientes, por lo que permaneció varios días cerrado; sin embargo, solo seis días después se registró el incendio que dejó dos personas heridas y una muerta, en un claro atentado en su contra.

Estos hechos ocurren en medio de la violencia ocasionada por la disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa, cuya guerra comenzó en septiembre de 2024 y ha provocado más de 3 mil homicidios en el estado.

Temas Relacionados

casinoCuliacánataqueincendioSinaloaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Te sientes inflamado todo el tiempo? Una gastroenteróloga explica qué te está pasando en el intestino

La inflamación abdominal, una molestia que puede llevar a soltar el botón del pantalón o a saltarse la cena, afecta desde lo leve y ocasional hasta lo crónico

¿Te sientes inflamado todo el tiempo? Una gastroenteróloga explica qué te está pasando en el intestino

Pueblos Indígenas rechazan visita de Isabel Ayuso, acusan que invisibiliza la violencia y exigen disculpa pública

La funcionaria española ha rechazado anteriormente que durante la conquista se hayan cometido abusos contra los pueblos

Pueblos Indígenas rechazan visita de Isabel Ayuso, acusan que invisibiliza la violencia y exigen disculpa pública

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 5 de mayo

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Precio del dólar hoy en México: cotización de apertura del 5 de mayo

Posset de mandarina fácil: postre cremoso y refrescante sin horno

Un dulce cítrico, suave y rápido que conquista por su textura delicada y preparación sencilla

Posset de mandarina fácil: postre cremoso y refrescante sin horno

Brecha salarial en México: mujeres ganan 35% menos pese al crecimiento del empleo a nivel nacional

La tasa de participación económica en el país se situó en 59.3 %, abarcando a individuos de 15 años en adelante

Brecha salarial en México: mujeres ganan 35% menos pese al crecimiento del empleo a nivel nacional
MÁS NOTICIAS

NARCO

Localizan cinco cuerpos calcinados en un vehículo tras ataque armado a policías estatales en Pátzcuaro

Localizan cinco cuerpos calcinados en un vehículo tras ataque armado a policías estatales en Pátzcuaro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 5 de mayo

Detienen en Canadá a esposa de Alejandro Flores Cacho, líder de narcopilotos del Cártel de Sinaloa

Caída de “La Señora” del CJNG: EEUU afirma que fue su primer caso de éxito en el combate a cárteles como organizaciones terroristas

EEUU contra el fentanilo: lo declara arma de destrucción masiva, apunta a rutas en México y precursores desde Asia

ENTRETENIMIENTO

Desde una supuesta relación con su hermano hasta su enigmática personalidad: los mitos que rodean la vida de María Félix

Desde una supuesta relación con su hermano hasta su enigmática personalidad: los mitos que rodean la vida de María Félix

Madonna le rinde tributo a México en la Met Gala 2026: el peculiar gesto en honor a Leonora Carrington

Kristal Silva reacciona ante rumores de conflicto en Venga la Alegría

¿Omar García Harfuch en La Casa de los Famosos México? Productora lanza petición: “Habrá grandes sorpresas”

Captan al hijo de Paulina Rubio robando: habrá consecuencias graves y una de ella sería un internado

DEPORTES

Bayern vs PSG: a qué hora y dónde ver en México las semifinales de la Champions League

Bayern vs PSG: a qué hora y dónde ver en México las semifinales de la Champions League

¿Se pierde la vuelta contra Pumas? América confirma lesión de Sebastián Cáceres

WWE Backlash 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver EN VIVO desde México el evento tras WrestleMania 42

Toluca vs LAFC: a qué hora y dónde ver en México el partido de vuelta en la semifinal de Concachampions

Copa del Mundo de Tiro con Arco 2026: México apunta al podio en Shanghái