México

México se posiciona detrás de Japón y Estados Unidos en producción mundial de autos

Se produjo 4,09 millones de vehículos en 2025 y cayó al séptimo lugar global

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La producción nacional experimentó una baja anual al ubicarse por detrás de Alemania, situación atribuida a la menor demanda internacional y cambios en la estrategia de inversión de diversas compañías transnacionales. (Infobae-Itzallana)
La producción nacional experimentó una baja anual al ubicarse por detrás de Alemania, situación atribuida a la menor demanda internacional y cambios en la estrategia de inversión de diversas compañías transnacionales. (Infobae-Itzallana)

México perdió su lugar entre los cinco mayores productores de automóviles del mundo en 2025. Con una producción de 4.09 millones de vehículos, el país retrocedió al séptimo puesto en el ranking global, según datos de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA).

La caída representa una contracción anual de 2.6% respecto a las 4.20 millones de unidades fabricadas en 2024, un descenso que abrió la puerta para que Alemania, con 4.15 millones de vehículos, superara a México y recuperara terreno en la clasificación mundial.

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China, EU y Japón dominan el podio global

El panorama internacional deja claro que la competencia en los primeros lugares es cada vez más intensa. El ranking de los principales productores de autos en 2025 quedó de la siguiente manera:

  • China: 34.53 millones de unidades
  • Estados Unidos: 10.24 millones de unidades
  • Japón: 8.41 millones de unidades
  • Alemania: 4.15 millones de unidades
  • México: 4.09 millones de unidades (séptimo lugar)

La brecha entre China y el resto del mundo sigue siendo abismal, mientras que la disputa por las posiciones intermedias se mantiene reñida entre economías con cadenas de suministro altamente integradas.

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El nuevo listado de fabricación automotriz refleja un desplazamiento de México, superado por Alemania, mientras la competencia se intensifica por ajustes en cadenas de suministro y cambios tecnológicos en la manufactura vehicular. REUTERS/ Albert Gea/Foto de archivo
El nuevo listado de fabricación automotriz refleja un desplazamiento de México, superado por Alemania, mientras la competencia se intensifica por ajustes en cadenas de suministro y cambios tecnológicos en la manufactura vehicular. REUTERS/ Albert Gea/Foto de archivo

¿Qué explica la caída de México?

El retroceso mexicano no responde a un solo factor, sino a una combinación de elementos externos e internos que presionaron la producción durante el año:

  • Desaceleración en mercados clave: la menor demanda global impactó directamente en los volúmenes de fabricación.
  • Ajustes en inversiones: algunas reconfiguraciones industriales redirigieron recursos hacia otras regiones.
  • Reconfiguración del mapa automotriz mundial: las nuevas dinámicas del sector, impulsadas por la transición eléctrica y los cambios en las cadenas de valor, están redistribuyendo la producción a nivel global.
Las cifras más recientes de la OICA muestran una contracción respecto al año anterior, impulsada por factores externos e internos que han beneficiado a otras economías de la industria automotriz internacional. REUTERS/Rick Wilking/File Photo
Las cifras más recientes de la OICA muestran una contracción respecto al año anterior, impulsada por factores externos e internos que han beneficiado a otras economías de la industria automotriz internacional. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

México sigue siendo pieza clave en América del Norte

A pesar del descenso en el ranking, México no pierde su relevancia como potencia manufacturera de vehículos. Su integración con Estados Unidos y Canadá bajo el T-MEC, su infraestructura industrial consolidada y su posición geográfica estratégica siguen siendo ventajas competitivas difíciles de replicar.

El reto para los próximos años será claro: recuperar posiciones en un mercado global que se transforma a velocidad acelerada, apostando por la atracción de nuevas inversiones, la adaptación a la electromovilidad y el fortalecimiento de la cadena de suministro regional.

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