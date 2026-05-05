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Captan al hijo de Paulina Rubio robando: habrá consecuencias graves y una de ella sería un internado

El hecho ocurrió en Miami y fue revelado durante las audiencias sobre la custodia del adolescente

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Captan al hijo de Paulina Rubio robando: habrá consecuencias graves y una de ella sería un internado (Foto: RS)
Captan al hijo de Paulina Rubio robando: habrá consecuencias graves y una de ella sería un internado (Foto: RS)

El hijo de Paulina RubioAndrea Nicolás, enfrenta un proceso legal tras ser captado por cámaras de seguridad robando en un supermercado.

El hecho ocurrió en Miami y fue revelado durante las audiencias sobre la custodia del adolescente. El incidente ha generado un debate sobre las consecuencias que podría enfrentar el menor, incluida la posibilidad de ser internado lejos del entorno de ambos padres.

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Cámaras registran el robo de Andrea Nicolás en Miami

De acuerdo con la cobertura de Ventaneando, cámaras de seguridad identificaron a Andrea Nicolás, de 15 años, participando en el robo junto a otros jóvenes en un supermercado. Este acto se sumó como argumento en el proceso legal entre Paulina Rubio y Colate Vallejo-Nájera por la custodia del menor.

Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nájera (Colate) siguen en batalla legal
Cámaras registran el robo de Andrea Nicolás en Miami (REUTERS/Jeenah Moon/EP)

La noticia salió a la luz el lunes 4 de mayo, cuando se discutía en audiencia el futuro de la residencia de Andrea Nicolás. Según la información presentada, la situación ha incrementado la tensión entre los padres y ha puesto en entredicho la capacidad de ambos para guiar y educar al joven.

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La reacción de Paulina Rubio y el papel de Colate Vallejo

Paulina Rubio expresó su desacuerdo ante la reacción de Colate Vallejo-Nájera, quien defendió a su hijo tras conocerse el robo. La cantante afirmó que no puede permitir ni justificar esas conductas, y consideró fundamental que el adolescente reciba una orientación estricta.

Rubio manifestó que, en ocasiones, ha sido señalada como la responsable de la situación por confrontar directamente a su hijo sobre lo ocurrido.

La abogada de la también llamada Chica Dorada acusó a Colate de consentir a Andrea Nicolás y de minimizar la gravedad del robo. De acuerdo con la defensa de Rubio, su interés principal es mantener la custodia para poder guiarlo y establecer límites claros sobre lo permitido y lo prohibido.

En palabras reproducidas por varios medios, Andrea Nicolás declaró que no se siente cómodo viviendo en Miami con su madre, y expresó su deseo de trasladarse a Madrid con su padre. Esta declaración fue tomada en cuenta durante la audiencia y podría ser determinante para el fallo final.

La reacción de Paulina Rubio y el papel de Colate Vallejo (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)
La reacción de Paulina Rubio y el papel de Colate Vallejo (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Las posibles consecuencias para el hijo de ‘La Chica Dorada’: internado como alternativa

Durante la audiencia, la guardiana legal de Andrea Nicolás propuso una alternativa para evitar la influencia negativa de ambos padres.

Sugirió que el adolescente sea enviado a un internado, donde pueda alejarse del entorno familiar que calificó de tóxico. Esta propuesta ha sido valorada como una opción viable para el futuro de Andrea Nicolás, quien se encuentra en una etapa decisiva de su desarrollo.

La audiencia que definirá la custodia de Andrea Nicolás concluirá el miércoles. Hasta ese momento, se mantienen tres alternativas sobre la mesa: que el menor continúe bajo la custodia de Paulina Rubio en Miami, que sea trasladado a vivir con Colate Vallejo-Nájera en Madrid, o que sea internado en una institución alejada de ambos progenitores.

Esta última opción surge como consecuencia directa del incidente registrado por las cámaras de seguridad, que ha marcado un punto de inflexión en el proceso.

El caso de la custodia y el entorno del menor

El caso de Andrea Nicolás ha generado debate sobre el entorno en el que crece el hijo de dos figuras públicas. Las audiencias han reflejado las diferencias irreconciliables entre Rubio y Vallejo-Nájera sobre la educación y disciplina del joven. La situación alcanzó un nuevo nivel de exposición tras el robo, que se convirtió en un elemento central de las discusiones legales.

Paulina Rubio y Colate
Las posibles consecuencias para el hijo de ‘La Chica Dorada’: internado como alternativa Fotos: Instagram @paulinarubio / @colatenicolas

El desenlace del proceso fijará el rumbo de los próximos años para Andrea Nicolás, en medio de la atención mediática y el escrutinio público.

Hasta el cierre de las audiencias, el adolescente ha reiterado su intención de vivir con su padre, mientras las autoridades valoran las alternativas presentadas por ambas partes y la guardiana legal.

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