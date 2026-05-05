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La vez que Eduardo Lamazón y Canelo Álvarez protagonizaron una discusión en vivo: “Tú puedes decir muchas cosas”

El peleador tapatío cuestionó el resultado en las tarjetas de “Don Lama” en su pelea contra Miguel Ángel Cotto

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Especial
La partida de Eduardo Lamazón, mejor conocido como “Don Lama”, dejó una época marcada en el boxeo tras sus grandes narraciones y análisis. | X: @lamazon_oficial

La partida de Eduardo Lamazón, mejor conocido como “Don Lama”, dejó una época marcada en el boxeo tras sus grandes narraciones y análisis. El icónico periodista especializado en el deporte de puños brindó momentos únicos en la televisión nacional, uno de ellos cuando protagonizó una discusión con Saúl Canelo Álvarez.

Durante más de dos décadas, Lamazón formó parte de TV Azteca, donde entregó sus tarjetas en cada jornada de boxeo los fines de semana. La cadena confirmó su fallecimiento el día de ayer a los 69 años, después de enfrentar complicaciones de salud.

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Un hombre de cabello gris, Eduardo Lamazón, con auriculares y micrófono de TV Azteca, gesticula con el dedo índice hacia arriba en un estudio de transmisión
Eduardo Lamazón, el célebre comentarista de boxeo de TV Azteca, falleció a los 70 años de edad (Cortesía TV Azteca)

La vez que que Eduardo Lamazón y Canelo protagonizaron una discusión

Durante una emisión de ‘En Caliente’ en 2024, Canelo Álvarez cuestionó en directo al analista Eduardo Lamazón sobre el fallo que este emitió en su pelea contra Miguel Cotto. El boxeador tapatío sostuvo que, de 115 especialistas en boxeo consultados alrededor del mundo, solo cinco no lo vieron ganar y Lamita figura entre quienes le dieron la derrota, lo que generó un debate sobre la objetividad en la crítica deportiva.

Álvarez señaló en el programa de TV Azteca: “Tú puedes decir muchas cosas, pero yo te las compruebo con hechos. Pido objetividad y, si estoy mal, lo acepto. Pero si hablas desde el fanatismo y empiezas a ofender, eso ya es diferente”. El boxeador recalca que solo cinco expertos coincidieron con la opinión de Lamazón y pregunta: “¿Quién está mal, la mayoría o los dos que me vieron perder?”

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Por su parte, Eduardo Lamazón respondió y aceptó que se equivocó, además reconoció que en muchas ocasiones se ha dado mal su famosa tarjeta, por lo que para calmar las cosas aseguró que no tiene una campaña en contra del boxeador tapatío.

“Nosotros (TV Azteca) no tenemos una campaña en contra del Canelo, todo lo contrario, tenemos una campaña a favor”.

En una entrevista en el programa ‘En Caliente’, Saúl Álvarez abordó el tema de las críticas de los periodistas. Crédito: YouTube TV Azteca Deportes

El legado de “Don Lama”

En su adolescencia, Eduardo Lamazón comenzó a frecuentar un club local de Buenos Aires, donde asumió la responsabilidad de llevar la toalla al peleador en cada esquina, lo que permitió que el boxeo influyera profundamente en él. Nacido el 2 de diciembre de 1956 en la capital argentina, desarrolló una pasión temprana por este deporte. Posteriormente empezó a escribir las historias de los pugilistas de su nación, esta vocación lo llevó a cruzarse con José Sulaimán, quien fue presidente del Consejo Mundial de Boxeo.

A lo largo de más de 50 años de carrera dedicados a la cobertura del boxeo y su participación en el Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Don Lama consolidó un estilo distintivo que marcó a varias generaciones y obtuvo el aprecio del público, gracias a la credibilidad de su palabra y su capacidad crítica respecto a las figuras más relevantes del pugilismo nacional e internacional.

Retrato de Eduardo Lamazón, hombre de cabello gris con gafas, vistiendo un traje azul a cuadros y corbata oscura, con expresión seria, sobre fondo oscuro
Eduardo Lamazón, el respetado comentarista y analista deportivo, ha fallecido, dejando un profundo legado en el periodismo de boxeo y la cultura mexicana. (X/ @wbcmoro)

El siguiente paso n la carrera de Saúl Álvarez

Saúl Álvarez anunció que volverá a pelear el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita, con un título mundial de los supermedianos en disputa. Aunque todavía falta la confirmación oficial sobre el nombre de su oponente, todas las señales apuntan a Christian Mbilli como el elegido.

El boxeador francés fue proclamado campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) hace unas semanas y el organismo lo seleccionó para defender su cinturón en septiembre de 2026, en coincidencia con el esperado regreso del mexicano.

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