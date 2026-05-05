México

Desde una supuesta relación con su hermano hasta su enigmática personalidad: los mitos que rodean la vida de María Félix

Historias, versiones y simbolismos mantienen viva una figura rodeada de fascinación

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La leyenda de María Félix sigue viva gracias a la fusión de hechos reales y relatos míticos que rodean su figura histórica en el cine mexicano. - (Foto: RS)
La leyenda de María Félix sigue viva gracias a la fusión de hechos reales y relatos míticos que rodean su figura histórica en el cine mexicano. - (Foto: RS)

Un ocho de abril marcó el inicio y el final de la vida de María Félix, una de las figuras más influyentes del cine mexicano, rodeada hasta hoy por historias que mezclan realidad y mito. El programa Historias engarzadas, de la periodista Mónica Garza, reconstruye esos relatos que, lejos de apagarse, siguen alimentando su leyenda.

Desde rumores personales hasta episodios de su carrera, la figura de “La Doña” ha sido narrada entre luces y sombras. Versiones sobre su carácter, sus relaciones y su vida privada han persistido durante décadas, muchas veces impulsadas por ella misma.

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Lejos de desmentirlos, María Félix entendía el impacto del escándalo. “El escándalo vende”, respondió cuando fue cuestionada por las historias que circulaban sobre su vida, consolidando así una imagen que trascendió generaciones.

Mitos, rumores y una figura que se reinventó

María Félix
Su personalidad imponente y su imagen pública transformaron a María Félix en un ícono cuya historia personal alimenta rumores y leyendas hasta hoy. - (FOTO: GUILLERMO PEREA /CUARTOSCURO.COM)

Entre los relatos más controvertidos destaca el supuesto vínculo sentimental con su hermano Pablo, una versión que familiares rechazaron tajantemente.

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También circularon versiones sobre prácticas excéntricas para conservar su belleza, así como episodios oscuros en su vida personal. Sin embargo, varios testimonios coinciden en que muchas de estas historias fueron exageradas o creadas.

“Ella se inventó a sí misma e inventó muchísimas cosas”, se afirma en el relato, subrayando cómo la actriz moldeó su propia narrativa pública con intención.

Amores intensos y episodios marcados por el conflicto

(ARCHIVO) La actriz María Felix durante la donación de libros al Archivo General de la Nacion. FOTO: Pedro Valtierra/Archivo/CUARTOSCURO
El fallecimiento de María Félix el 8 de abril de 2002, justo en su cumpleaños 88, intensificó el simbolismo y la especulación en torno a su vida. - (Cuartoscuro)

La vida sentimental de María Félix estuvo marcada por relaciones complejas, desde su primer matrimonio hasta su vínculo con Agustín Lara.

Su relación con Jorge Negrete también estuvo rodeada de tensión desde el inicio. Durante su primera película juntos, el actor mostró rechazo hacia ella, lo que derivó en conflictos constantes.

A pesar de ello, la historia dio un giro inesperado. La propia actriz lo resumió con una frase que refleja su carácter: “Voy a hacer que me declare en una carta su amor inmenso por mí y su admiración”. Y lo logró.

Talento, críticas y una personalidad que dividía opiniones

María Félix
El hermetismo de la familia de María Félix tras su muerte alimentó especulaciones, manteniendo vigente su historia en el ámbito del entretenimiento mexicano. - (Secretaría de Cultura)

Aunque su imagen fue ampliamente admirada, su capacidad actoral generó opiniones encontradas. Algunas voces fueron tajantes: “Era una pésima actriz”, se menciona en uno de los testimonios incluidos en el programa.

Otros señalan que su presencia en pantalla respondía más a su personalidad que a un rango interpretativo amplio. Aun así, su impacto en el cine fue innegable.

Ante las críticas, María Félix mantuvo siempre una postura firme: “A mí no me importa que me critiquen… me ha importado el afecto que los mexicanos tienen para mí”. Una declaración que resume la relación directa que construyó con su público y que explica por qué su figura sigue vigente.

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