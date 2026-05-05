¿Omar García Harfuch en La Casa de los Famosos México? Productora lanza petición: “Habrá grandes sorpresas” (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

Omar García Harfuch, funcionario federal, suena para sumarse a la cuarta temporada de La Casa de los Famosos México, luego de que la productora Rosa María Noguerón reconoció su interés en invitarlo y aseguró que el casting traerá “grandes sorpresas”.

El programa, uno de los realities más vistos en el país, prepara su siguiente edición bajo la producción de TelevisaUnivision, con expectativas de superar el éxito de 2025.

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La productora confirma invitación a Omar García Harfuch para debutar en Televisa

El pasado lunes 4 de mayo, desde Televisa San Ángel, Rosa María Noguerón dio declaraciones a Edén Dorantes y al matutino Hoy sobre la nueva temporada del reality. Al ser consultada sobre posibles participantes, mencionó:

“No les puedo decir mucho más, pero sí nos gustaría mucho, también, nos encantaría, ¿no? Contar con gente como Omar Harfuch, ¿no? Se haría genial. Las mujeres mueren por él. Así como se hicieron cobijas del team infierno, pues ojalá que pudiera estar. Sería maravilloso”.

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La productora confirma invitación a Omar García Harfuch para debutar en Televisa REUTERS/Raquel Cunha/File Photo

La productora remató: “Imagínate, todo México estaría viendo La Casa de los Famosos para no perderse un solo segundo de sus nominaciones. Cuándo se levanta en las mañanas, si le gusta cocinar, cómo bromea con los demás habitantes. Yo creo que habrá grandes sorpresas en el casting. A mí me encantaría. Ojalá que aceptara nuestra invitación”.

En la conversación, Noguerón también reconoció la expectativa que genera el casting y la importancia de sumar perfiles inesperados que conecten con la audiencia.

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Estreno tentativo y detalles confirmados de la temporada

Tras el éxito de la edición pasada, La Casa de los Famosos México 4 está confirmada para 2026. La producción, nuevamente bajo la dirección de Noguerón, sigue reservando detalles sobre el elenco, pero distintas fuentes apuntan a julio de 2026 como la ventana tentativa de estreno. Este calendario mantendría el patrón de la tercera temporada, que inició el 27 de julio de 2025.

Se espera que la conducción permanezca en manos de Galilea Montijo, quien ha encabezado las galas de nominación y eliminación en ciclos previos. El formato mantiene su apuesta por la convivencia y los conflictos entre figuras de distintos ámbitos, con una transmisión continua y nominaciones semanales.

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En la conversación, Noguerón también reconoció la expectativa que genera el casting y la importancia de sumar perfiles inesperados que conecten con la audiencia Créditos: Cross Flowers/ Infobae México

¿Quién es Omar García Harfuch?

Omar Hamid García Harfuch nació en Cuernavaca, Morelos, el 25 de febrero de 1982. Es licenciado en Derecho por la Universidad Intercontinental y en Seguridad Pública por la Universidad del Valle de México.

Inició su carrera en la desaparecida Policía Federal en 2008 y, tras una década en áreas de inteligencia y operación, fue titular de la Agencia de Investigación Criminal en la PGR entre 2016 y 2019.

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Saltó a la escena pública nacional como Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México de 2019 a 2023, bajo el mando de Claudia Sheinbaum. Desde el 1 de octubre de 2024, García Harfuch ocupa el cargo de Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana en el gobierno federal, posición de alta exposición mediática y responsabilidad.

Un dato que suele destacarse es que es hijo de la primera actriz María Sorté. La popularidad y la imagen pública de García Harfuch han crecido en los últimos años, lo que ha motivado su mención en programas de entretenimiento como posible participante de realities.

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¿Quién es Omar García Harfuch? (X/msorteoficial)

Expectativa de audiencia y fenómeno social

La posibilidad de que García Harfuch ingrese a un reality de alto rating ha causado revuelo en redes sociales desde que Noguerón lanzó su invitación pública. La productora enfatizó: “Todo México estaría viendo La Casa de los Famosos para no perderse un solo segundo”. Las campañas de fans y los comentarios sobre su vida cotidiana, gustos y carácter ya circulan en distintas plataformas.

La edición pasada del programa generó fenómenos virales, como la fabricación de cobijas con el logo del “team infierno”, referencia directa de la productora al explicar por qué sumar a figuras como García Harfuch podría disparar la audiencia.

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La producción de TelevisaUnivision mantiene bajo reserva la lista definitiva de participantes, pero promete integrar perfiles de distintos sectores, incluidos funcionarios, actores, deportistas y creadores de contenido digital. El anuncio oficial del elenco se espera semanas antes del estreno.