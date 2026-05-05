Asesinan a cajera de carnicería en Tabasco; suman dos ataques contra estos negocios en menos de dos semanas

Las carnicerías de la cadena "Grijalva" bajaron sus cortinas este lunes tras el ataque armado contra una sucursal en Jalpa de Méndez. (Crédito: redes sociales)

Una empleada de una carnicería fue asesinada durante un ataque armado dentro de un establecimiento ubicado en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, en un nuevo episodio de violencia contra negocios del mismo giro que ha sido vinculado en reportes locales con presuntas extorsiones a comerciantes.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó inicialmente que una mujer “presuntamente” perdió la vida en la agresión ocurrida en una carnicería de la cadena “Grijalva”. Sin embargo, posteriormente medios locales reportaron que una segunda víctima murió a consecuencia de las heridas sufridas durante el ataque.

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De acuerdo con esos reportes, el segundo fallecido fue identificado como Carmen “N”, trabajador del establecimiento y originario de la ranchería Chacalapa. Hasta el cierre de esta nota informativa, la autoridad ministerial no ha actualizado públicamente la cifra oficial de víctimas.

Peritos y agentes ministeriales acudieron al lugar para procesar la escena e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

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Un caso previo, apenas el 21 de abril

El caso se registró días después del asesinato del gerente de otra carnicería ocurrido el pasado 21 de abril en Villahermosa, hecho que incrementó la preocupación entre comerciantes del estado ante la posibilidad de una ofensiva criminal dirigida contra este sector.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó inicialmente que una mujer “presuntamente” perdió la vida en la agresión. Medio locales reportan dos muertes tras la agresión armada. (Crédito: Fiscalía de Tabasco)

Aunque la Fiscalía no ha determinado públicamente el móvil de la agresión en Jalpa de Méndez, reportes de medios locales y versiones difundidas en redes sociales apuntan a que ambos hechos podrían estar relacionados con presuntas exigencias de cobro de piso o extorsión contra propietarios de carnicerías.

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Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han confirmado si existe una línea de investigación formal que vincule ambos ataques.

Cuestionan a autoridades estatales

La nueva agresión también provocó cuestionamientos hacia las autoridades estatales por parte de sectores locales y usuarios en redes sociales, quienes han reprochado la falta de resultados en materia de seguridad y el aumento de la percepción de incertidumbre entre la población.

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La violencia contra establecimientos comerciales ha generado preocupación en distintas regiones de Tabasco, donde empresarios y comerciantes han denunciado en meses recientes amenazas y presiones de grupos delictivos.

Jalpa de Méndez, con presencia documentada de grupos criminales

El municipio de Jalpa de Méndez, donde ocurrió el ataque de este lunes contra la carnicería de la cadena “Grijalva”, forma parte de una región de Tabasco con presencia documentada de organizaciones criminales, de acuerdo con reportes de seguridad, investigaciones periodísticas y operativos de autoridades federales y estatales.

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Entre los grupos señalados con actividad en la entidad se encuentran el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización local conocida como La Barredora y células vinculadas al Cártel del Noreste, organizaciones que han sido mencionadas en reportes oficiales y análisis de seguridad sobre la disputa criminal en el estado.

Aunque la Fiscalía de Tabasco no ha atribuido el ataque contra la carnicería a ningún grupo en particular, el contexto creciente de violencia en la región ha colocado bajo atención la operación de estructuras criminales dedicadas a la extorsión, narcomenudeo y otros delitos de alto impacto.

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