México

Localizan cinco cuerpos calcinados en un vehículo tras ataque armado a policías estatales en Pátzcuaro

La Fiscalía del Estado tiene como primeros indicios que el hallazgo corresponde a un enfrentamiento previo entre civiles armados

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Enfrentamientos entre crimen organizado y fuerzas de seguridad mantienen en alerta a Michoacán. Credito: cuartoscuro

Un ataque armado contra elementos de la Guardia Civil culminó con el hallazgo de una camioneta calcinada con cinco cuerpos en su interior en el municipio de Pátzcuaro, Michoacán.

Los hechos ocurrieron la noche de este lunes 4 de mayo, cuando los agentes atendían un reportero sobre la presencia de personas armadas en una zona rural del municipio.

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Al arribar al sitio, y durante recorridos operativos, los uniformados fueron emboscados por los sujetos armados, quienes comenzaron a dispararles. El enfrentamiento no dejó personas fallecidas ni lesionadas, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal.

De acuerdo con medios locales, entre los agentes que atendieron el reporte se encontraba el comisario regional de Pátzcuaro, Abundio Alfaro Méndez, quien no sufrió lesiones.

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Ataque culminó con el hallazgo de cinco cuerpos calcinados

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Imagen ilustrativa. Credito:cuartoscuro

En el sitio donde ocurrió el enfrentamiento las autoridades localizaron tres vehículos, de los cuales uno estaba calcinado y contaba con varios cuerpos en su interior.

Más tarde, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que en el sitio se corroboró la presencia de un total de cinco personas sin vida.

De acuerdo con los indicios recabados en el sitio, las víctimas habrían muerto en un enfrentamiento previo entre civiles armados, lo cual ocurrió antes de que los elementos de la Guardia Civil arribaran al sitio.

La Fiscalía del Estado detalló que continúa realizando las diligencias correspondientes para el esclarecimiento de los hechos, mientras que en la zona se mantuvo un operativo interinstitucional por parte de autoridades de los tres órdenes de gobierno, esto con el objetivo de ubicar y detener a los responsables.

Operativo de seguridad en Pátzcuaro
Alcalde de Pátzcuaro durante un operativo de seguridad en el municipio. Foto: Gobierno de Pátzcuaro

Tras los hechos, el alcalde de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez, anunció que se desplegó un operativo de vigilancia en la cabecera municipal y en localidades aledañas con el fin de restablecer el orden.

“No vamos a permitir que la violencia de otros municipios alcance a Pátzcuaro. Estamos reforzando la seguridad con acciones firmes, coordinación y presencia en nuestras comunidades”, afirmó el alcalde.

Comisaria regional en Pátzcuaro y sus escoltas fueron asesinados en 2024

Cristal García Hurtado, excomisaria de la Región de Seguridad Pública en Pátzcuaro, fue emboscada y asesinada junto con dos de sus escoltas en marzo de 2024.

El hecho ocurrió de manera similar durante la noche, cuando la mujer fue interceptada por sujetos armados, quienes luego de consumar el crimen también incendiaron el vehículo en el que se transportaban.

(X/@CarlosArrietaLl y SSP)
(X/@CarlosArrietaLl y SSP)

El ataque se registró entre Santa Ana Chapitiro y San Juan Tumbio, donde, de acuerdo con los reportes de ese entonces, los agresores forzaron a las víctimas a descender de la patrulla en la que se desplazaban para posteriormente decapitarlas.

Cristal García Hurtado había asumido el cargo de comisaria en 2023, luego de que la designó el entonces secretario de Seguridad Pública, el general José Alfredo Ortega Reyes.

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