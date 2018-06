"Hoy vine a la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón a entregar mis documentos del servicio social. Casi a punto de llegar se sube este sujeto muy arreglado, de traje y todo, se me hizo raro que de tantos lugares vacíos que habían, se sentó justo a mi lado, no le tomé tanta importancia y seguí viendo mi celular; en eso me percato que traía un folder en la mano y lo acomoda de una manera como para taparse la entrepierna", narró la joven en su cuenta de Facebook.