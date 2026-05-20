Economía

Menos ingresos, más gastos: se profundiza la dinámica que explica por qué cuesta llegar a fin de mes

Aunque los ingresos reales mostraron una leve mejora, el aumento de tarifas, transporte, educación y otros servicios redujo la capacidad de consumo de trabajadores y jubilados

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Es importante organizar y priorizar los gastos del hogar.
El aumento de los gastos fijos volvió a afectar el ingreso disponible de los hogares en marzo.

Aunque los ingresos reales registrados mostraron una leve mejora en marzo, el dinero efectivamente disponible luego de afrontar los gastos fijos volvió a caer. Según un informe de Equilibra, el ingreso disponible de 14,5 millones de personas retrocedió 0,4% en el tercer mes del año y quedó 12% por debajo del promedio registrado entre enero y septiembre de 2023. La dinámica se explicó por un incremento de los gastos fijos por encima de la inflación general.

El estudio analizó la evolución de los ingresos de trabajadores privados formales, empleados públicos y jubilados, tanto en términos reales como luego de descontar una canasta de gastos considerados fijos. De acuerdo con la consultora, “aunque el ingreso real registrado creció 0,1% en marzo, el ingreso disponible cayó 0,4%”. El trabajo señaló además que “el desempeño del ingreso real fue mejor que el del ingreso disponible porque la inflación general (3,4%) fue menor que la de los gastos fijos (5,1%)”.

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El peso de los gastos fijos

La diferencia entre ingreso real e ingreso disponible se explica por el comportamiento de los gastos que tienen menor margen de ajuste dentro del presupuesto familiar.

El informe considera dentro de esa categoría a alquileres, expensas, transporte, educación, comunicación, tarifas de servicios públicos y medicina prepaga. Cuando esos rubros aumentan por encima de los ingresos o de la inflación promedio, reducen la capacidad de consumo sobre otros bienes y servicios.

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Según Equilibra, eso fue lo que ocurrió durante marzo. Aunque los salarios y jubilaciones registraron una leve mejora promedio en términos reales, el incremento de los gastos fijos terminó deteriorando el ingreso efectivamente disponible.

Primer plano de unas manos sosteniendo una billetera marrón abierta, de la cual sobresalen billetes de 20.000 y 10.000 pesos argentinos con diseños modernos.
El informe de Equilibra mostró que el ingreso disponible cayó 0,4% mensual pese a la estabilidad de los ingresos reales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consultora sostuvo que “todos los grupos mostraron mermas en su ingreso disponible tras pagar gastos fijos”. El informe también marcó que el ingreso disponible continúa significativamente por debajo de los niveles previos al cambio de gobierno. En comparación con el promedio de enero-septiembre de 2023, la caída alcanza el 12,2 por ciento. En tanto, el ingreso real total se encuentra 6,6% por debajo de aquel período.

Cómo evolucionó cada grupo

Los datos difundidos por Equilibra muestran diferencias entre los distintos segmentos analizados. Los trabajadores del sector público tuvieron en marzo la mayor recuperación mensual en términos de ingreso real. Según el informe, avanzaron 1,6% respecto de febrero. Sin embargo, cuando se descuentan los gastos fijos, la mejora se reduce a 1,1 por ciento.

Además, la comparación con los niveles previos al cambio de gobierno continúa mostrando una caída significativa. El ingreso disponible de los empleados públicos quedó 25,9% por debajo del promedio de enero-septiembre de 2023.

En el caso de los asalariados privados registrados, el ingreso real cayó 0,2% mensual. El ingreso disponible mostró una baja aún mayor, de 0,6 por ciento.

Las jubilaciones mínimas fueron uno de los grupos más afectados por el incremento de los gastos fijos.
Las jubilaciones mínimas fueron uno de los grupos más afectados por el incremento de los gastos fijos.

Aun así, se trató del grupo con menor deterioro relativo frente a los niveles previos al cambio de gobierno. Según la consultora, los asalariados privados formales acumulan una caída de 4,9% en ingreso disponible respecto del promedio de enero-septiembre de 2023.

Los jubilados también registraron retrocesos. Para quienes cobran la jubilación mínima con bono, el ingreso real cayó 0,9% mensual y el ingreso disponible retrocedió 1,3 por ciento. En comparación con el período enero-septiembre de 2023, la caída del ingreso disponible alcanza el 19,3%.

En tanto, las jubilaciones no mínimas mostraron una baja de 0,5% en ingreso real y de 0,9% en ingreso disponible durante marzo. Frente al promedio previo al cambio de gobierno, el deterioro del ingreso disponible llega al 19,8 por ciento.

El estudio resumió que “los que menos perdieron fueron los asalariados privados formales y los jubilados que no cobran la mínima”, mientras que “el ingreso disponible de jubilaciones mínimas disminuyó 1,3% mensual”.

Qué puede pasar en abril

El informe también incluyó una referencia preliminar a abril. Según la consultora, la desaceleración de la inflación general podría favorecer una recuperación del ingreso real, aunque todavía no hay señales claras respecto del ingreso disponible.

Dos manos intercambian billetes de pesos argentinos sobre una mesa de madera, en un primer plano que muestra el detalle de la moneda local durante una transacción en efectivo.
La suba de servicios, transporte y otros consumos esenciales presionó sobre el poder de compra de los ingresos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Equilibra señaló que “en abril, la inflación descendió 0,8 puntos porcentuales contra marzo y pasó de 3,4% a 2,6%”. Sin embargo, los gastos fijos continuaron creciendo a un ritmo superior al índice general de precios. De acuerdo con el estudio, esos gastos aumentaron 4,1% en abril.

Por ese motivo, la consultora indicó que “el ingreso real podría recuperarse en el mes, pero no está claro lo que sucederá con el ingreso disponible”.

La evolución de esa variable aparece cada vez más vinculada al comportamiento de servicios y consumos regulados, que en los últimos meses mostraron subas por encima de la inflación promedio.

En ese contexto, el informe reflejó que la mejora de los ingresos no necesariamente se traduce en una mayor capacidad de consumo para los hogares, debido al peso creciente de los gastos fijos dentro del presupuesto mensual.

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