El calentamiento de las aguas del Pacífico tropical altera la circulación atmosférica y modifica los patrones globales de lluvia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Niño no solo produce lluvias e inundaciones: también puede reducir las precipitaciones y provocar sequías. Esa es la situación que atraviesan Fiyi y Tonga, dos países insulares de Oceanía que declararon emergencias por la falta de agua.

El Gobierno de Fiyi estableció el estado de desastre en todo el país. La medida permite racionar el agua, ordenar evacuaciones y reasignar recursos públicos a la asistencia frente a desastres.

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Las fuentes de agua de gran parte del país descendieron a niveles preocupantes, según medios locales, y decenas de camiones cisterna fueron destinados al abastecimiento de las aldeas afectadas. El primer ministro, Sitiveni Rabuka, dijo el miércoles que “las familias de todo Fiyi están preocupadas por la disponibilidad de agua y las repercusiones de la sequía prolongada en su vida diaria”.

El jefe de Gobierno añadió que los agricultores temen por sus cultivos y su ganado. “Estas preocupaciones son reales”, afirmó. Más tarde, Rabuka sostuvo: “No podemos controlar el clima, pero podemos actuar con anticipación, usar nuestros recursos de manera responsable y permanecer unidos para afrontar sus impactos”.

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En Tonga, una sequía persistente llevó a la declaración de un estado de emergencia por 27 días ante la escasez de agua en todo el país. El primer ministro interino, Viliami Latu, señaló que la decisión facilitaría la coordinación de los servicios de emergencia y la entrega de asistencia.

Fiyi estableció el estado de desastre y Tonga declaró una emergencia nacional ante la escasez de agua generada por la sequía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con los informes locales citados por Latu, los efectos alcanzan a las personas, los recursos hídricos, la agricultura y la ganadería, con posibles consecuencias para la salud de la población de Tonga. La emergencia en las dos naciones muestra el impacto de la reducción de lluvias que, en condiciones normales, mantiene verdes a las islas tropicales.

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El calentamiento del Pacífico modifica los patrones de lluvia

El fenómeno aparece cuando las aguas del Pacífico tropical central y oriental se calientan por encima de los valores habituales. Ese cambio altera la circulación atmosférica y, con ella, los patrones de viento, temperatura y lluvias. Sus efectos dependen de la zona, la época del año y las condiciones locales: en algunos lugares puede haber precipitaciones por encima de lo normal; en otros, períodos prolongados sin agua.

Aun así, ningún episodio concreto de sequía, inundación o incendio puede atribuirse de manera directa y automática a El Niño.

El Corredor Seco enfrenta pérdidas de maíz y reservas para apenas tres semanas

En Centroamérica, la preocupación inmediata se concentra en el Corredor Seco. La falta de precipitaciones ya dañó la primera cosecha del año, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Una evaluación en 354 comunidades de Guatemala, Honduras y El Salvador halló que casi ocho de cada diez hogares productores de maíz habían perdido entre el 75 % y el 100 % de su producción.

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Cerca de dos tercios de esos hogares contaban con reservas de maíz para tres semanas o menos. A la vez, más de 91.000 hogares rurales afrontan pérdidas agrícolas, menores ingresos y escasez de agua. Si la segunda cosecha, conocida como postrera, también falla, la temporada de escasez se prolongaría y crecerían las necesidades alimentarias y nutricionales durante 2027.

Unicef calcula que más de 347 millones de menores en casi cien países habitarán áreas expuestas a anomalías climáticas extremas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El resumen regional más reciente de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) indica que 3 millones de personas en Guatemala y 1,8 millones en Honduras ya se encuentran en una situación de crisis alimentaria o peor.

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El Caribe combina otros riesgos. Allí coinciden sequía, temperaturas elevadas y episodios localizados de lluvias intensas. En Cuba, alrededor de 2,6 millones de personas padecen interrupciones en el suministro de agua. En Haití, la sequía vinculada a El Niño ha contribuido a pérdidas de cultivos y falta de agua en varios departamentos, en un contexto donde la inseguridad alimentaria ya alcanza niveles graves.

Colombia y Venezuela enfrentan sequía, calor e incendios, mientras Ecuador y Perú esperan más lluvias

En el norte de Sudamérica, Colombia y Venezuela afrontan riesgos de sequía, calor, incendios forestales y presión sobre la disponibilidad de agua. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advierte que las condiciones más secas relacionadas con El Niño podrían causar sequía agrícola y escasez de agua en Colombia, aumentar los desplazamientos y agravar la malnutrición aguda.

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Un análisis territorial calcula que alrededor de 4,3 millones de personas en Colombia son susceptibles a interrupciones en el suministro de agua. Hacia finales de año, en cambio, sectores de Ecuador y Perú podrían atravesar condiciones más húmedas, con mayor peligro de inundaciones y deslizamientos.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha advertido que los cambios en las lluvias y la temperatura pueden desencadenar consecuencias sanitarias. La sequía y la falta de agua deterioran las condiciones de higiene y seguridad alimentaria; las precipitaciones intensas, por su parte, pueden contaminar las fuentes de agua y favorecer enfermedades.

La NOAA proyecta una probabilidad superior al 90 % de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte hacia el final del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las perspectivas regionales dibujan, de ese modo, un mapa de extremos: menos lluvias y temperaturas más altas en Centroamérica, el Caribe y buena parte del norte sudamericano, junto con precipitaciones superiores a lo normal y más riesgo de inundaciones y deslizamientos en sectores de la costa pacífica de Sudamérica.

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Más de 347 millones de niños vivirán en zonas con condiciones anómalas entre octubre y diciembre

Un análisis publicado el martes por Unicef estima que más de 347 millones de niños y niñas en casi 100 países y territorios vivirán entre octubre y diciembre en zonas donde se esperan condiciones inusualmente secas o húmedas vinculadas a El Niño. De ese total, cerca de 41 millones residen en América Latina y el Caribe, una de las regiones con más menores expuestos, después de Asia y el Pacífico y al mismo nivel que África Oriental y Meridional.

“Para los niños y niñas, El Niño es mucho más que un fenómeno meteorológico. Puede suponer un aumento de los desplazamientos, la malnutrición, la escasez de agua y los brotes de enfermedades”, advirtió la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell.

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En América Latina y el Caribe, esos 41 millones de niños y niñas vivirán entre octubre y diciembre en áreas donde se prevén lluvias muy por encima o muy por debajo de lo normal. En partes de Centroamérica, el Caribe y el norte de Sudamérica, el fenómeno se superpone a pérdidas de cosechas, falta de agua e inseguridad alimentaria ya existentes.

Las últimas previsiones señalan que El Niño seguirá fortaleciéndose hacia el cierre del año. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos calcula una probabilidad superior al 90 % de que alcance una intensidad “muy fuerte” durante el otoño y el invierno boreales de 2026-2027. También estima un 75 % de probabilidad de que, entre octubre y diciembre, llegue a una magnitud superior a la de los episodios observados desde 1950.

Mientras el fenómeno gana fuerza en el Pacífico, aumentan durante los próximos meses los riesgos de sequía, inundaciones, escasez de agua, pérdida de cultivos y enfermedades en distintas regiones del mundo.