Una tortuga marina lora cava un nido y deposita sus huevos en la arena, en el sur de California.

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Por primera vez en la historia registrada, 75 tortugas marinas lora (olive ridley, en inglés) una especie tropical que habitualmente anida en el trópico nacieron en playas del sur de California y fueron liberadas al océano Pacífico a comienzos de noviembre de 2026, tras un período de incubación de 58 días en el Acuario del Pacífico, en Long Beach.

El hecho marcó un hito sin precedentes: nunca antes se había documentado el anidamiento de tortugas marinas en la costa oeste de Estados Unidos. Los nidos fueron descubiertos en septiembre, cuando dos ejemplares fueron observados depositando huevos en playas del sur de California.

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Según el artículo divulgado en The Guardian, esto desencadenó un operativo de rescate coordinado entre el acuario y sus socios federales y locales. La especie involucrada es de tamaño mediano y habita los océanos Pacífico, Índico y Atlántico.

Las tortugas anidaron en Seal Beach y Huntington Beach

Dos ejemplares de la especie depositaron 204 huevos en las costas de Seal Beach y Huntington Beach durante el mes de septiembre (Departamento de Bomberos de Huntington Beach)

De acuerdo con el Servicio Nacional de Pesca Marina (NOAA Fisheries), el 16 de septiembre, una tortuga fue observada cavando un nido y depositando huevos en Seal Beach. Tres días después, otro ejemplar repitió el comportamiento en Huntington Beach, a pocos kilómetros de distancia.

Ambos sitios reunieron un total de 204 huevos. Ante la amenaza del huracán Polo que comenzó a formarse a finales de septiembre, investigadores del Acuario del Pacífico y sus socios los trasladaron todos a las instalaciones del centro de conservación para garantizar su incubación en condiciones controladas y seguras.

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Tras un período de 58 días, comenzaron a eclosionar. El sábado, el acuario anunció el primer nacimiento a través de sus redes sociales: “¡Ya llegaron las crías! Nos complace compartir que algunos de los huevos de tortuga olivácea de Seal Beach eclosionaron con éxito tras un período de incubación de 58 días. En colaboración con nuestros socios, las liberamos cuidadosamente de la playa en la madrugada de hoy”.

Un segundo grupo fue liberado al día siguiente

Voluntarios y científicos del Acuario del Pacífico liberan 54 crías de tortuga marina lora en la playa de Seal Beach, California.

Al día siguiente, confirmaron una segunda liberación: “¡Aún más noticias emocionantes! Un segundo grupo de crías de tortuga olivácea, esta vez del nido de Huntington Beach, fue liberado en el océano la madrugada del domingo”.

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En total, 54 ejemplares provienen de Seal Beach y los 21 restantes, de Huntington Beach, completando así los 75 animales liberados al Pacífico. Los investigadores no lograron establecer con certeza por qué los individuos eligieron estas playas como sitio de anidamiento.

Según el centro, “el comportamiento de estas tortugas probablemente se vio influenciado, al menos en parte, por el fenómeno de El Niño, junto con la reciente tormenta tropical, la expansión de su área de distribución o quizás errores de navegación. Esta especie también es conocida por su flexibilidad de comportamiento”.

El Niño, entre los factores que explican el fenómeno

La tortuga lora mantiene la clasificación de vulnerable dentro de los estándares internacionales de conservación de fauna (Departamento de Bomberos de Huntington Beach)

El Niño es un fenómeno climático que calienta las aguas del océano Pacífico de manera temporal, lo que puede alterar los patrones de migración y reproducción de diversas poblaciones marinas. En este caso, las condiciones generadas por ese fenómeno habrían elevado la temperatura del agua en la zona, creando condiciones más favorables para que las tortugas lora se aventuraran hacia latitudes más altas de lo habitual.

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“Se desconoce por qué estas tortugas eligieron las playas del sur de California como lugares de anidación, pero esto indica un cambio histórico importante que podría tener implicaciones a largo plazo para la especie y para la gestión y protección de las tortugas marinas locales”, señaló la institución en sus redes.

Jeffrey Flocken, presidente y director ejecutivo del Acuario del Pacífico, subrayó el significado del evento para la conservación del grupo: “A medida que los animales se adaptan de maneras inesperadas a los cambios en su mundo natural, los humanos tendremos que adaptarnos y crear espacio para garantizar que las especies en peligro de extinción y amenazadas tengan una oportunidad de sobrevivir”.

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Un tercer nido fue arrasado por las mareas en Ventura

Jeffrey Flocken destacó la necesidad de que los humanos habiliten espacios para asegurar la supervivencia de especies amenazadas (Departamento de Bomberos de Huntington Beach)

Mientras continúa el monitoreo de la costa, el 1 de noviembre se registró un tercer nido en el condado de Ventura. Sin embargo, en este caso los huevos fueron arrastrados por mareas inusualmente altas, también atribuidas a este fenómeno, por lo que no fue posible su rescate.

A pesar de esa pérdida, los expertos mantienen activa la alerta pública para detectar nuevos sitios de cría. Según Flocken, estos nacimientos abre una perspectiva inédita: “Si logran eclosionar, es probable que estas crías de tortuga regresen algún día a anidar en estas mismas playas para asegurar la supervivencia de las futuras generaciones, lo que nos brinda una oportunidad extraordinaria para ayudar a una especie a expandir su área de distribución y prosperar”.

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La tortuga marina lora está clasificada como vulnerable según los criterios internacionales de conservación, lo que otorga una dimensión adicional al acontecimiento registrado en las playas californianas.