Los investigadores confirmaron la validez taxonómica de 47 especies de corales dentro de un grupo de 53 variedades evaluadas en la costa de Australia (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un equipo internacional de científicos restituyó el estatus de especie a 12 tipos de corales de la Gran Barrera de Coral que habían sido clasificados erróneamente como variantes de otras especies durante más de un siglo. El hallazgo fue liderado por el Dr. Augustine Crosbie de la Universidad James Cook y el Museo de Queensland, tras analizar variedades del género Acropora documentadas en la costa este de Australia.

El estudio, publicado en la revista Invertebrate Systematics y divulgado en Phys.org, combinó secuenciación genómica de última generación con especímenes históricos conservados en colecciones de museos de Australia y de distintas partes del mundo.

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De las 53 especies evaluadas —40 de ellas descritas originalmente en la costa este australiana—, los investigadores concluyeron que 47 son distintas y están respaldadas por evidencia genómica y morfológica, que 12 tratadas como sinónimos merecen ser reconocidas de forma independiente y que otras cuatro, cuya clasificación estaba sin resolver, también constituyen especies válidas.

“Muchos de estos corales son conocidos por la ciencia desde hace más de un siglo, pero se habían malinterpretado especies distintas, tratándolas como variantes de otras especies de coral”, explicó Crosbie.

El género Acropora concentra una diversidad coralina mayor a la que se creía

El estudio publicado en la revista Invertebrate Systematics combinó la secuenciación genómica moderna con el análisis de ejemplares históricos de museos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El género Acropora es uno de los grupos más diversos entre los corales formadores de arrecifes. Comprende tanto los llamados corales cuerno de ciervo con ramas que se asemejan a las de ese animal como los corales formadores de mesas, que crecen de manera horizontal y plana.

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Su morfología variable fue, precisamente, el origen del problema taxonómico: durante décadas, los científicos debatieron si las diferencias en forma y estructura representaban poblaciones distintas o simplemente respuestas de la misma variedad a condiciones ambientales diferentes.

La respuesta a esa pregunta requirió una estrategia metodológica novedosa: Como muchos de los especímenes históricos conservados en museos son únicamente esqueletos del espécimen y no pueden secuenciarse directamente, los investigadores recolectaron corales modernos en los mismos lugares donde originalmente se describieron los distintos tipos. Ese puente entre colecciones históricas y datos genómicos contemporáneos fue clave para reclasificarlas.

Las colecciones de museos, fundamentales para el avance del conocimiento científico

Los biólogos recolectaron muestras en las ubicaciones originales para vincular el ADN contemporáneo con los esqueletos conservados en las colecciones (Imagen Ilustrativa Infobae)

Peter Cowman, científico principal de biodiversidad marina del Museo de Queensland y profesor asociado de la Universidad James Cook, subrayó las implicancias de confundir distintas variedades: “Un coral que parece común y extendido puede en realidad representar varias especies, cada una con un área de distribución geográfica mucho menor”.

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La directora ejecutiva del Museo de Queensland, Renai Grace, destacó que “el descubrimiento científico es un proceso en constante evolución, y las extensas colecciones de coral del Museo de Queensland representan décadas de estudios extraordinarios y minuciosos que definieron por primera vez nuestra comprensión de las especies de arrecife”.

El trabajo se desarrolló en el marco del proyecto CoralBank del Museo de Queensland, que nuclea colecciones y datos sobre corales de distintos arrecifes de la costa este australiana. Sitios como el arrecife John Brewer, frente a las costas de Townsville, formaron parte del área de estudio.

Conocer las especies presentes es el primer paso para protegerlas

La confusión taxonómica entre especies de coral afecta las evaluaciones sobre el riesgo de extinción y el destino de recursos para la conservación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Andrew Baird, profesor adjunto de ecología marina en la Universidad James Cook e investigador principal del estudio, remarcó que el hallazgo adquiere una dimensión especial dado el nivel de conocimiento acumulado sobre la Gran Barrera de Coral.

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“La Gran Barrera de Coral es uno de los ecosistemas mejor estudiados del planeta, pero aún estamos descubriendo que hemos subestimado la cantidad de especies de coral que la habitan”, afirmó el profesor.

La identificación precisa de las especies que componen un ecosistema es, según los autores del estudio, una condición indispensable para su conservación. Sin ese conocimiento de base, resulta difícil diseñar estrategias de protección eficaces, establecer prioridades para asignar los recursos y detectar cambios en la composición de las comunidades de arrecifes.

La investigación abre una nueva etapa para los estudios taxonómicos en la región y pone de relieve que incluso en ecosistemas ampliamente documentados puede haber diversidad oculta que aún espera ser descubierta.

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