Ciencia

Un estudio reveló que los anfibios ya no pueden adaptarse al cambio climático como antes

Una investigación internacional detectó que las estrategias naturales de estos animales para enfrentar el aumento de las temperaturas tienen límites fisiológicos, lo que enciende nuevas alertas sobre el impacto del calentamiento global en la biodiversidad

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Cinco renacuajos nadan en un cuerpo de agua dulce entre plantas acuáticas y algas verdes bajo la luz del sol que se filtra.
El cambio climático obliga a los renacuajos a modificar su dieta, pero esa compensación pierde eficacia a medida que aumentan las temperaturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cambio climático obliga a los renacuajos a modificar su dieta para afrontar el aumento de las temperaturas, pero esa respuesta tiene límites fisiológicos y pierde eficacia a medida que el calor sube, según una investigación internacional publicada en la revista Scientific Reports y difundida por la Universidad Queen Mary de Londres.

Los anfibios dependen de la temperatura ambiental para regular sus funciones corporales. Por eso, cuando sube el calor, los renacuajos comen más y aumentan la proporción de materia vegetal en su alimentación, aunque esa estrategia ya no compensa del mismo modo cuando las temperaturas siguen en ascenso.

El trabajo, en el que participaron investigadores de la Universidad de Lisboa, la Queen Mary de Londres y la de Upsala, entre otras, aporta, según el estudio, la primera prueba experimental en un vertebrado de que la compensación dietaria frente al cambio climático está condicionada por límites fisiológicos.

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Cómo hicieron el experimento

La autora principal, Sara Bento, de la Universidad de Lisboa, señaló que los renacuajos pueden ajustar su dieta en respuesta a la temperatura, aunque esa estrategia “se vuelve progresivamente menos efectiva a medida que aumentan las temperaturas”.

Fotografía subacuática de varios renacuajos nadando entre densas plantas acuáticas y algas en aguas poco profundas con la superficie del agua visible.
El estudio en Scientific Reports aportó la primera prueba experimental en un vertebrado de que la compensación dietaria frente al cambio climático tiene límites fisiológicos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para examinar ese proceso, el equipo crió renacuajos del sapo de espuelas ibérico (Bufo spinosus), una especie común en Portugal. Los ejemplares procedían de las montañas de Sintra y fueron sometidos a distintas condiciones de temperatura y alimentación.

Los resultados mostraron que, con temperaturas bajas, los renacuajos incorporan una mayor proporción de alimento de origen animal. Cuando la temperatura aumenta, elevan el consumo de material vegetal y también la ingesta total.

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La investigación parte de una condición común en anfibios, peces, reptiles y otros animales de sangre fría. Todos dependen de la temperatura del entorno para regular sus funciones corporales, de modo que el calentamiento puede afectar su crecimiento, desarrollo y supervivencia.

Los límites biológicos de la adaptación al calentamiento

El estudio halló que las temperaturas más altas aceleran el desarrollo. Los renacuajos criados a 20°C completaron su fase larvaria en unos 30 días, frente a cerca de 177 días a 12°C.

Un investigador de campo con una red y recipientes transparentes con renacuajos en un humedal. Hay una cámara y una tableta sobre una mesa.
Los resultados mostraron que, con temperaturas bajas, los renacuajos consumen más alimento de origen animal, mientras que con más calor elevan la ingesta vegetal y total (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese desarrollo más rápido tuvo un costo biológico. Los animales criados en condiciones más cálidas emergieron más pequeños y en peor estado físico que los expuestos a temperaturas más bajas.

Ese contraste sugiere que la aceleración del desarrollo puede reducir la aptitud en etapas posteriores de la vida. Según detalló la Universidad Queen Mary de Londres, esa menor eficacia acompaña el aumento de la temperatura.

Qué implica para los ecosistemas y la conservación

El trabajo también halló indicios de que el calentamiento altera la composición elemental de los tejidos de los anfibios. Eso apunta a que el cambio climático no modifica solo su crecimiento, sino también la forma en que procesan y almacenan nutrientes.

Por su parte, Pavel Kratina, de la Universidad Queen Mary de Londres, sostuvo que las implicaciones van más allá de los anfibios. Según explicó, los hallazgos ayudan a entender cómo el calentamiento global puede alterar las preferencias alimentarias, las interacciones entre organismos de sangre fría y el funcionamiento de redes alimentarias completas.

Grupo de renacuajos negros nadando en agua clara con vegetación verde. Al fondo, suelo de barro seco y agrietado bajo un cielo claro.
La investigación advirtió que el cambio climático puede alterar los tejidos, las redes alimentarias y los ecosistemas acuáticos, y planteó proteger refugios térmicos en humedales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kratina añadió que, al modificar la composición de los tejidos, el aumento de la temperatura también puede afectar el valor energético de estos animales como presas. Ese cambio, añadió, puede alterar el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos.

Los autores señalaron que estos resultados tienen implicaciones para la conservación de la biodiversidad, sobre todo en regiones mediterráneas donde se prevé un aumento de las temperaturas en las próximas décadas.

En ese marco, proteger áreas más frescas dentro de humedales y hábitats de agua dulce puede ofrecer refugios térmicos a anfibios y otras especies acuáticas expuestas a una presión climática creciente.

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