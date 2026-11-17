Al menos 300 manifestantes avanzan este martes por la autopista México-Toluca rumbo a avenida Constituyentes, mientras los bloqueos en Santa Fe provocan filas kilométricas (Redes sociales)

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Al menos 300 manifestantes avanzan este martes por la autopista México-Toluca rumbo a avenida Constituyentes, mientras los bloqueos en Santa Fe provocan filas kilométricas y obligan a automovilistas y usuarios de transporte público a buscar rutas alternas o caminar largos tramos.

El contingente está integrado por familiares de internos del Penal Federal No. 4 de Nayarit y transportistas. Los inconformes buscan llegar al Centro de la Ciudad de México, luego de concentrarse desde las primeras horas de la mañana en la zona poniente de la capital.

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Manifestantes avanzan hacia Constituyentes luego de circular por la Autopista México-Marquesa

La movilización mantiene afectaciones en la autopista México-Toluca, avenida Vasco de Quiroga y los accesos a Santa Fe. La circulación permanece complicada en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la Ciudad de México.

Los manifestantes denuncian presuntos abusos, extorsiones y falta de atención médica para personas recluidas en el Penal Federal No. 4 de Nayarit. Hasta ahora, la protesta se desarrolla con bloqueos y el avance a pie de los participantes hacia Constituyentes.

Los bloqueos se concentran en Vasco de Quiroga y la Glorieta de Santa Fe

El cierre principal se registra sobre avenida Vasco de Quiroga, en sus cruces con Tamaulipas y Juan Salvador Agraz. Los manifestantes también mantienen bloqueada la circulación en la Glorieta de Santa Fe.

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Las afectaciones alcanzan los accesos y salidas de la zona corporativa y comercial de Santa Fe. La presencia del contingente reduce el paso de vehículos particulares, camiones de transporte público y unidades de carga.

La protesta comenzó desde primeras horas de este martes. El bloqueo en Vasco de Quiroga limita una de las principales vialidades internas de Santa Fe y complica la conexión con la carretera México-Toluca.

Manifestaciones en Santa Fe reúnen reclamos distintos (Redes sociales)

La concentración también provoca retrasos para quienes se dirigen hacia Constituyentes, Observatorio y otros puntos del poniente de la capital. El avance del grupo por la autopista suma presión a la circulación que ya estaba detenida en distintos tramos.

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Las filas sobre la México-Toluca obligan a usuarios a caminar

El cierre ya genera filas kilométricas sobre la carretera México-Toluca. Automovilistas permanecen varados en la zona y enfrentan tiempos de traslado mayores a los habituales.

Usuarios del transporte público también resultan afectados por el bloqueo. Ante la falta de avance de algunas unidades, varias personas bajan de los camiones y caminan largos tramos para intentar llegar a sus destinos.

El avance del contingente a pie obliga a mantener precauciones en la autopista México-Toluca. La circulación puede cambiar conforme los inconformes se desplacen hacia avenida Constituyentes.

Inauguraron el Tren Interurbano México - Toluca (Jefatura Gobierno CDMX)

Carlos Lazo, Puente de los Poetas y Calzada de las Águilas son alternativas

Ante los bloqueos, una opción para evitar la zona afectada es avenida Carlos Lazo. Esta vialidad puede funcionar como ruta alterna para quienes circulan en las inmediaciones de Santa Fe.

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También se considera el uso de Puente de los Poetas para quienes buscan rodear los cierres en avenida Vasco de Quiroga. La vialidad concentra tránsito ante el cierre de las rutas principales de la zona.

Calzada de las Águilas es otra alternativa para automovilistas que necesitan evitar Santa Fe y la autopista México-Toluca. La ruta puede presentar carga vehicular debido a que parte de los conductores busca desviar su trayecto.

Los usuarios deben prever tiempo adicional para sus traslados este martes. La circulación en Santa Fe continúa afectada por los bloqueos, la presencia de manifestantes y el avance del contingente rumbo a Constituyentes.

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La protesta mantiene cerrado el paso en puntos de avenida Vasco de Quiroga y la Glorieta de Santa Fe, mientras los manifestantes continúan su marcha hacia el Centro de la capital.