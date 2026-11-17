(Captura de pantalla/HOY)

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Paul Stanley se retira de la transmisión en vivo de Hoy este 17 de noviembre, luego de presentar ronquera y advertir que podría estar contagiado tras convivir con su hija.

El conductor se despide de sus compañeros después de que Andrea Legarreta y Arath de la Torre le sugieren no permanecer en la mesa.

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Durante una conversación al aire, los presentadores cuestionan el tono de voz del conductor: “¿Por qué esa voz? ¿Qué has hecho?”.

Paul Stanley responde con una broma sobre su jornada de trabajo. “Ah, pues es que uno que es trabajar todo el día, ¿sabes?”, dice. Legarreta le responde: “Qué buena voz”, antes de que el conductor menciona que su hija habría sido el origen del contagio.

“Gracias. Es que la Bebeshita se pegó”, explica Stanley, quien tiene una hija pequeña.

Paul Stanley deja la mesa de Hoy por temor a un contagio

Andrea Legarreta menciona la ausencia de un “bichito” en la mesa, en referencia a una posible enfermedad respiratoria. Stanley confirma que no continuará durante toda la emisión: “Ahorita ya me voy”.

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El conductor de Hoy compartió que Victoria tiene algunos rasgos físicos de su abuelo. Fotos: IG@paulstanleyd

La conductora compara el momento con las precauciones que se toman en escuelas cuando un menor presenta síntomas. “Como en la escuela. Te dicen: ‘¿Y tu hijo tiene moquito? ¿Y tu hijo está enfermito? Que no se presente’”, comenta Legarreta.

Arath de la Torre propone una medida para evitar el contacto con el resto del elenco. “¿Sabes qué? Un cubrebocas, ¿no?”, dice durante la conversación en el foro de Hoy.

Stanley explica que su hija ya se habría recuperado, aunque él y su pareja podrían comenzar con síntomas. “La mamá. Bueno, la niña ya salió. La mamá y el papá ya estaremos entrando. Yo creo que fue la Bebeshita”, señala el conductor.

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La charla termina con la despedida de todos los conductores de Hoy, quienes le expresan afecto frente a las cámaras mientras él se va.

“Adiós, Paul. Te queremos, Paul, te queremos. Te queremos, Paul, te queremos”, le dicen.

La salida temporal de Paul Stanley ocurre en medio de una jornada en la que el elenco de Hoy ha tenido cambios y ausencias. En los comentarios de la publicación relacionada con el momento, varios usuarios también mencionan que Gali, Tania y Raúl no estuvieron presentes.

Usuarios piden a Paul Stanley que se cuide y se recupere

Los mensajes en Instagram se concentraron en deseos de recuperación para el conductor. “Que te mejores neni”, escribió una usuaria, mientras otra persona le pidió: “Cuídate mucho”.

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(Instagram/@paulstanleyd)

Otros seguidores coincidieron en que las enfermedades respiratorias se han extendido en distintos espacios. “Los contagios están a la orden del día. A cuidarnos”, señala uno de los comentarios que acompaña el video.

Una usuaria escribió: “Media ciudad anda enferma de gripe y tos”, en alusión a los síntomas que Stanley mostró durante la transmisión. Otro mensaje le recomienda retirarse para descansar: “A su casa Sr. Paul, a mejorarse”.

También hubo comentarios que recordaron las ausencias de otros integrantes de la emisión. “De por sí falta Gali, Tania, Raúl, ahora Paul”, señala una seguidora ante la salida del conductor.

El intercambio en redes incluyó mensajes de respaldo como “Recupérate”, “Que se mejore” y “Cuídate”, publicados después de que Paul Stanley anuncia que deja la mesa del programa para evitar exponer a sus compañeros.

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