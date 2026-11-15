El ratón que el mundo creyó muerto apareció vivo en un arroyo donde la gente lavaba ropa

Una recreación artística sitúa al ratón de agua etíope sobre una roca junto a la corriente de un arroyo rodeado de vegetación (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un ecólogo del Instituto de Biodiversidad de Etiopía redescubrió el ratón de agua etíope (Nilopegamys plumbeus), un roedor semiacuático que se creía extinto, durante un relevamiento de biodiversidad realizado en la Reserva de la Biosfera del Bosque Cafetalero de Yayu, en el suroeste de Etiopía.

El hallazgo tuvo lugar cuando el científico Mengistu Wale revisaba sus trampas y encontró al animal con vida, casi un siglo después de su única observación registrada, en 1927.

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El descubrimiento resultó tan inesperado que el propio Wale tardó un instante en creerlo: “Cuando lo vi por primera vez, me emocioné mucho”. Una característica lo delataba para identificarlo fueron las manchas blancas detrás de las orejas, un rasgo distintivo de la especie que no comparte con otros roedores nativos de la región.

El ratón fue capturado tres veces en el mismo sitio

El hallazgo ocurrió en el suroeste de Etiopía, a diferencia del registro original de 1927 que procedía del norte del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras la primera captura, el equipo logró atrapar dos ejemplares más. Al compararlos con la descripción formal publicada en 1928, basada en el único espécimen conocido, los investigadores concluyeron con confianza que se trata de la especie desaparecida. También se realizaron pruebas genéticas para confirmar el hallazgo de forma definitiva.

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Thomas Giarla, mastozoólogo de la Universidad de Siena que no participó en el relevamiento, calificó la noticia como prometedora: “De confirmarse, sería una noticia extraordinaria. Si bien espero con interés ver los datos de verificación detallados, Nilopegamys es lo suficientemente distintivo como para que una evaluación visual experta sea suficiente”.

El lugar exacto del hallazgo también sorprendió a los especialistas, ya que el espécimen original fue colectado en el norte de Etiopía, pero las búsquedas previas en esa zona resultaron infructuosas. Los nuevos ejemplares aparecieron en la Zona de Transición de la Reserva de la Biosfera del Bosque Cafetalero de Yayu, uno de los últimos reductos del bosque lluvioso Afromontano intacto y uno de los pocos lugares del mundo donde crece el café arábica silvestre.

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El animal vivía junto a un arroyo donde la gente lavaba ropa

El roedor habitaba en un arroyo contiguo a zonas agrícolas donde la población local lava su ropa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que resultó aún más llamativo fue el entorno inmediato del hallazgo. Alena Fornuskova, mastozoóloga del Instituto de Biología de Vertebrados de la Academia de Ciencias de República Checa, describió la escena: “Lo más fascinante fue que no estaba en medio de la reserva, sino muy cerca del paisaje agrícola contiguo al pueblo”.

Según la científica, el animal estaba en el arroyo donde los lugareños lavaban su ropa; ese detalle sugiere que el roedor podría ser menos vulnerable al desarrollo humano de lo que se pensaba. Aun así la pérdida de hábitat sigue siendo una amenaza real, la zona norte donde fue hallado originalmente está prácticamente convertida en territorio destinado a la ganadería.

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Pese a que se sabe muy poco sobre la biología del ratón de agua etíope, su cuerpo ofrece pistas sobre cómo vive. Su pelaje denso y sedoso podría ayudarlo a mantenerse a flote, mientras que sus grandes patas traseras funcionarían como aletas.

Los investigadores capturaron tres ejemplares en el mismo sector y realizaron análisis genéticos para ratificar su clasificación taxonómica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, según el Grupo de Especialistas en Pequeños Mamíferos de la UICN SSC , poseen un cerebro grande, un hocico abultado y largas vibrisas (pelos táctiles similares a los bigotes) que podrían conformar un sistema de detección útil para localizar invertebrados acuáticos. Los científicos creen que el animal se alimenta de insectos y posiblemente de peces. Sin embargo, el cebo que usó el equipo para atraparlo fue simplemente mantequilla de maní.

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Pruebas de metabarcoding permitirán conocer qué comió recientemente

Con los nuevos ejemplares en mano, los investigadores planean aplicar técnicas de metabarcoding —un método que analiza el ADN presente en muestras ambientales o intestinales para identificar qué organismos estuvieron en contacto con el animal— y así determinar su dieta reciente.

Fornuskova indicó que esta tecnología abrirá una ventana inédita sobre los hábitos del mamífero. Cabe recordar que en 2021, Giarla ya había extraído ADN del espécimen original de Nilopegamys para determinar su lugar dentro del árbol genealógico de los roedores, según el estudio publicado en Zoological Journal of the Linnean Society.

Etiopía sigue escondiendo especies en sus bosques remotos

Las patas traseras del animal actúan como aletas y sus vibrisas facilitan la detección de presas en medios acuáticos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El redescubrimiento se enmarca en un contexto más amplio: Etiopía alberga una biodiversidad subexplorada. Hace algunos años, investigadores hallaron en el cercano Bosque de Chingawa un nuevo género de roedor llamado Chingawaemys. El relevamiento que derivó en el hallazgo del ratón de agua fue el primero de su tipo en la reserva.

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Mientras tanto, el ejemplar de agua etíope sigue clasificado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como en peligro crítico de extinción, categoría que mantuvo durante casi cien años de ausencia documentada.