Una población de pingüinos de Nueva Zelanda cayó más de 40% en tres décadas

Un censo publicado en la revista PLOS ONE reveló trayectorias demográficas opuestas en las dos poblaciones reproductoras del pingüino crestado (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos poblaciones de pingüinos crestados, separadas por cientos de kilómetros de océano, enfrentan realidades muy diferentes: mientras una perdió más del 40% de sus parejas reproductoras, la otra mantiene cifras estables desde hace al menos 25 años.

El contraste fue identificado en un nuevo censo publicado el 21 de octubre en la revista científica PLOS ONE, que analizó la evolución de estas aves en dos archipiélagos subantárticos al sudeste de Nueva Zelanda.

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Durante décadas, las colonias de las islas Antípodas y Bounty fueron evaluadas bajo una misma categoría de conservación, pese a sus diferencias geográficas y ambientales. Sin embargo, los resultados del estudio muestran trayectorias poblacionales opuestas: Antípodas acumula una caída superior al 40% desde mediados de la década de 1990, mientras que Bounty no presenta un descenso comparable en los registros disponibles.

Las islas Antípodas perdieron más del 40 por ciento de sus parejas reproductoras de pingüinos crestados desde mediados de la década de 1990 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio fue elaborado por Thomas Mattern, Klemens Pütz y otros investigadores. Entre 2022 y 2024, los autores relevaron toda el área de reproducción conocida del pingüino crestado, limitada a dos archipiélagos subantárticos al sudeste de la Isla Sur de Nueva Zelanda.

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El censo comparó dos poblaciones similares en archipiélagos de tamaño muy distinto

El equipo empleó aeronaves no tripuladas y conteos en tierra para fotografiar las colonias, calcular la relación entre nidos y aves y estimar el número de parejas reproductoras. Según el artículo, fue el primer relevamiento que cubrió toda la población mundial de la especie.

El trabajo calculó unas 27.800 parejas reproductoras en Bounty y cerca de 29.800 en las Antípodas. La cercanía entre ambas cifras contrasta con las diferencias geográficas: las segundas tienen una superficie unas 40 veces superior y habían sido consideradas el principal refugio de la especie.

El equipo de investigadores utilizó aeronaves no tripuladas y conteos en tierra entre 2022 y 2024 para relevar toda el área de reproducción conocida (Imagen Ilustrativa Infobae)

El contraste entre ambas colonias también puso bajo revisión las estimaciones históricas sobre la población de pingüinos crestados. Para medir su evolución, los investigadores contabilizaron las parejas reproductoras, formadas por dos aves que participan en la cría, y compararon los resultados con los registros disponibles desde la década de 1990.

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Sin embargo, los científicos detectaron una dificultad que podría modificar la interpretación del declive histórico de la especie. Las estimaciones de los años setenta presentaban inconsistencias, por lo que parte de la disminución atribuida a estas aves podría responder a la comparación entre conteos antiguos poco precisos y censos posteriores más rigurosos.

Las causas del descenso en las Antípodas siguen bajo análisis

La investigación no establece una causa única para la disminución. Sus autores consideran la depredación de huevos y crías, la reducción de las colonias, las tormentas, los deslizamientos de tierra y las diferencias en el uso del mar durante la etapa no reproductiva.

Los autores del estudio advirtieron que las estimaciones poblacionales de la década de 1970 contenían inconsistencias que complican las comparaciones históricas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las skúas subantárticas, aves que comen huevos y pichones de pingüino, son uno de los factores examinados. Según el estudio, las colonias más pequeñas y separadas pueden perder parte de la protección que brinda la concentración de aves.

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Esto podría aumentar la exposición a los depredadores y favorecer una nueva reducción de los grupos reproductivos. El artículo también plantea que el descenso previo de los pingüinos de penacho amarillo orientales pudo modificar la alimentación de las skúas.

En las Antípodas quedan menos de 1.000 parejas reproductoras de esa especie, de acuerdo con el estudio. Los autores presentan esa relación como una hipótesis, no como una conclusión confirmada.

Las tormentas y los deslizamientos en las zonas de cría son otra presión posible. El trabajo indica que pueden alterar los sitios de reproducción, aunque no atribuye cada evento a un factor climático específico.

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La depredación por parte de las skúas subantárticas, las tormentas y los deslizamientos de tierra figuran entre las causas bajo análisis en las Antípodas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las rutas en el mar pueden influir en las diferencias entre ambas poblaciones

Las diferencias entre ambas poblaciones también aparecen en sus desplazamientos por el océano. Según seguimientos previos a la muda, citados en el estudio pero todavía no publicados, los pingüinos de las islas Antípodas recorren grandes distancias después de reproducirse hasta alcanzar la Zona del Frente Polar Antártico, una región donde confluyen masas de agua con distintas características.

Los ejemplares de Bounty, en cambio, permanecieron en aguas cercanas a su archipiélago durante el período observado. Este contraste revela comportamientos diferentes entre las colonias, aunque los investigadores advierten que todavía se desconoce cómo se distribuyen estas aves durante el invierno.

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Los autores señalan que las rutas de cada población pueden llevarla a áreas con distinta disponibilidad de alimento y condiciones ambientales.

El artículo agrega que las aguas cercanas a Bounty podrían ser más favorables, sin considerarlo una explicación comprobada de su estabilidad.

Los ejemplares de las islas Antípodas se desplazan hacia la Zona del Frente Polar Antártico, mientras que los de Bounty permanecen en aguas más cercanas

La clasificación de amenaza puede perder de vista los riesgos locales

El pingüino crestado figura como especie en peligro de extinción en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.

El estudio sostiene que, si se promedian los datos de Bounty y las Antípodas, la evaluación global podría aproximarse a la categoría de vulnerable bajo los criterios del organismo.

Para los autores, esa eventual mejora no describiría con precisión la situación de las Antípodas.

La disminución documentada desde la década de 1990 se acerca a un nivel que, con un criterio precautorio, podría justificar una categoría de mayor amenaza para esa población.

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Los científicos advierten que una categoría global menos estricta en la Lista Roja de la UICN podría debilitar las medidas de protección pesquera en Bounty

El trabajo identifica a Bounty como el principal grupo estable y advierte que una categoría global menos exigente podría debilitar las medidas de protección frente a la pesca que requiere ese archipiélago.

La investigación no modifica por sí sola la clasificación oficial, pero aporta un censo reciente para evaluar si una sola categoría puede representar realidades demográficas diferentes.