El “Glaciar del Juicio Final” de la Antártida podría provocar un aumento del nivel del mar mayor al estimado por los científicos

Un modelo de la Universidad de California y la NASA calculó que el glaciar Thwaites podría aportar hasta 30 milímetros al aumento del nivel del mar para 2100 (Wikipedia)

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La estabilidad de uno de los mayores sistemas de hielo de la Antártida Occidental enfrenta una nueva advertencia científica.

Un modelo desarrollado por investigadores de la Universidad de California en Irvine y del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA indicó que el glaciar Thwaites podría aportar hasta 30 milímetros adicionales al aumento del nivel del mar hacia 2100, una cifra que duplica cálculos anteriores.

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El resultado puso el foco sobre la dinámica que ocurre bajo el hielo. Datos satelitales mostraron que el agua oceánica avanza varios kilómetros por debajo del glaciar, una situación que acelera el desprendimiento de sus puntos de apoyo sobre el lecho marino y favorece el flujo hacia el océano.

El agua del océano avanza kilómetros bajo el hielo antártico y debilita la fijación del glaciar con el lecho marino (NASA)

Según Wildlife Magazine, revista de divulgación científica, la investigación fue publicada en Nature Communications y planteó una revisión de los mecanismos usados hasta ahora para anticipar la evolución del Thwaites, conocido popularmente como el “Glaciar del Juicio Final”, una denominación controvertida entre especialistas.

El Thwaites y su papel en la pérdida de hielo antártico

El glaciar Thwaites se ubica en el sector de la ensenada del mar de Amundsen, dentro de la Antártida Occidental. Mide unos 120 kilómetros de ancho y cubre cerca de 192.000 kilómetros cuadrados, una extensión superior a la del estado de Florida, en Estados Unidos.

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Su evolución concentra la atención de la comunidad científica por su papel en la pérdida de masa de la capa de hielo del continente. De acuerdo con un estudio de 2019 citado por la revista, este sistema era responsable de alrededor del 4% del aumento global del nivel del mar.

El glaciar forma parte de una región cuya transformación podría tener efectos más amplios sobre la plataforma de hielo antártica.

Los investigadores utilizaron más de dos décadas de registros de la constelación satelital ICEYE para analizar la zona de apoyo del glaciar (AP)

Hasta ahora, los modelos informáticos partían en buena medida de una referencia denominada línea de contacto con el lecho marino. Esa línea marca el punto en el que el hielo deja de apoyarse sobre tierra firme y comienza a flotar. El nuevo trabajo cuestionó que ese límite pueda tratarse como una franja angosta y estable.

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El equipo de la Universidad de California en Irvine comparó las simulaciones con más de 20 años de observaciones. Para ello utilizó registros de alta resolución de la constelación de satélites ICEYE, desarrollada a partir de una colaboración entre Estados Unidos y Finlandia.

Esos datos revelaron variaciones de escala kilométrica en una zona de contacto ubicada a lo largo del tronco principal del Thwaites. Allí, el agua marina puede filtrarse bajo el glaciar, levantar el hielo durante los ciclos de mareas y renovarse con corrientes relativamente cálidas y presurizadas.

La diferencia resulta central para las proyecciones. Los esquemas tradicionales, basados en una única línea de apoyo, tendían a reflejar un desplazamiento más lento que el observado desde el espacio.

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El estudio publicado en Nature Communications cuestionó los modelos que trataban la línea de contacto del hielo como un límite angosto y estable (REUTERS)

La incorporación de una zona de contacto de mayor amplitud permitió a los investigadores reproducir mejor la pérdida de masa registrada en las últimas dos décadas.

El avance del agua bajo el hielo debilita el vínculo del glaciar con las elevaciones submarinas que moderan su retroceso. El estudio sostiene que este proceso puede acelerar el desplazamiento de la masa helada hacia sectores más profundos del lecho marino.

La cresta de Mouginot como apoyo temporal

El investigador principal Mattia Poinelli, profesor de la Universidad de California en Irvine e investigador asociado del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, señaló que el tronco principal del Thwaites está siendo estabilizado temporalmente por la cresta de Mouginot.

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“Una vez que esa cresta se desprenda, el glaciar retrocederá continuamente a través de un lecho marino predominantemente retrógrado hacia su siguiente elevación topográfica, la cresta sur”, afirmó Poinelli a Wildlife Magazine.

La cresta de Mouginot es una elevación submarina situada a unos 950 metros bajo el nivel del mar. Las simulaciones que incorporaron una zona de contacto de entre cuatro y seis kilómetros calcularon una probabilidad del 60% de que el glaciar supere esa cresta antes de finales de siglo.

El especialista Eric Rignot advirtió que la duplicación en las estimaciones científicas anticipa una mayor exposición a inundaciones costeras en las próximas décadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Poinelli indicó que la consideración de los procesos físicos y su ajuste con observaciones históricas permite reducir la incertidumbre de las proyecciones. El modelo estimó que el aporte del Thwaites al nivel del mar podría llegar a 30 milímetros para 2100, sin incluir el efecto del calentamiento global.

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Proyecciones que duplican las anteriores

El coautor Eric Rignot, profesor de la Universidad de California en Irvine, sostuvo que buena parte de las proyecciones anteriores tuvo dificultades para representar la velocidad de la pérdida de masa por falta de información sobre la física bajo el glaciar.

“Nuestro nuevo modelo, con una física más completa, logra reproducir los datos históricos y, además, genera proyecciones que duplican las anteriores”, declaró Rignot. El investigador añadió que los resultados anticipan un mayor riesgo y una mayor exposición a las inundaciones costeras durante las próximas décadas.