Medio Ambiente

El “Glaciar del Juicio Final” de la Antártida podría provocar un aumento del nivel del mar mayor al estimado por los científicos

Un nuevo estudio analizó el comportamiento del hielo sobre el lecho oceánico y detectó procesos que obligan a reconsiderar las previsiones para una zona clave de la región polar

Un modelo de la Universidad de California y la NASA calculó que el glaciar Thwaites podría aportar hasta 30 milímetros al aumento del nivel del mar para 2100 (Wikipedia)
Un modelo de la Universidad de California y la NASA calculó que el glaciar Thwaites podría aportar hasta 30 milímetros al aumento del nivel del mar para 2100 (Wikipedia)
Guardar

La estabilidad de uno de los mayores sistemas de hielo de la Antártida Occidental enfrenta una nueva advertencia científica.

Un modelo desarrollado por investigadores de la Universidad de California en Irvine y del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA indicó que el glaciar Thwaites podría aportar hasta 30 milímetros adicionales al aumento del nivel del mar hacia 2100, una cifra que duplica cálculos anteriores.

PUBLICIDAD

El resultado puso el foco sobre la dinámica que ocurre bajo el hielo. Datos satelitales mostraron que el agua oceánica avanza varios kilómetros por debajo del glaciar, una situación que acelera el desprendimiento de sus puntos de apoyo sobre el lecho marino y favorece el flujo hacia el océano.

El agua del océano avanza kilómetros bajo el hielo antártico y debilita la fijación del glaciar con el lecho marino (NASA)
El agua del océano avanza kilómetros bajo el hielo antártico y debilita la fijación del glaciar con el lecho marino (NASA)

Según Wildlife Magazine, revista de divulgación científica, la investigación fue publicada en Nature Communications y planteó una revisión de los mecanismos usados hasta ahora para anticipar la evolución del Thwaites, conocido popularmente como el “Glaciar del Juicio Final”, una denominación controvertida entre especialistas.

El Thwaites y su papel en la pérdida de hielo antártico

El glaciar Thwaites se ubica en el sector de la ensenada del mar de Amundsen, dentro de la Antártida Occidental. Mide unos 120 kilómetros de ancho y cubre cerca de 192.000 kilómetros cuadrados, una extensión superior a la del estado de Florida, en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Su evolución concentra la atención de la comunidad científica por su papel en la pérdida de masa de la capa de hielo del continente. De acuerdo con un estudio de 2019 citado por la revista, este sistema era responsable de alrededor del 4% del aumento global del nivel del mar.

El glaciar forma parte de una región cuya transformación podría tener efectos más amplios sobre la plataforma de hielo antártica.

Los investigadores utilizaron más de dos décadas de registros de la constelación satelital ICEYE para analizar la zona de apoyo del glaciar (AP)
Los investigadores utilizaron más de dos décadas de registros de la constelación satelital ICEYE para analizar la zona de apoyo del glaciar (AP)

Hasta ahora, los modelos informáticos partían en buena medida de una referencia denominada línea de contacto con el lecho marino. Esa línea marca el punto en el que el hielo deja de apoyarse sobre tierra firme y comienza a flotar. El nuevo trabajo cuestionó que ese límite pueda tratarse como una franja angosta y estable.

Los satélites detectaron una zona de contacto más extensa

El equipo de la Universidad de California en Irvine comparó las simulaciones con más de 20 años de observaciones. Para ello utilizó registros de alta resolución de la constelación de satélites ICEYE, desarrollada a partir de una colaboración entre Estados Unidos y Finlandia.

Esos datos revelaron variaciones de escala kilométrica en una zona de contacto ubicada a lo largo del tronco principal del Thwaites. Allí, el agua marina puede filtrarse bajo el glaciar, levantar el hielo durante los ciclos de mareas y renovarse con corrientes relativamente cálidas y presurizadas.

La diferencia resulta central para las proyecciones. Los esquemas tradicionales, basados en una única línea de apoyo, tendían a reflejar un desplazamiento más lento que el observado desde el espacio.

El estudio publicado en Nature Communications cuestionó los modelos que trataban la línea de contacto del hielo como un límite angosto y estable (REUTERS)
El estudio publicado en Nature Communications cuestionó los modelos que trataban la línea de contacto del hielo como un límite angosto y estable (REUTERS)

La incorporación de una zona de contacto de mayor amplitud permitió a los investigadores reproducir mejor la pérdida de masa registrada en las últimas dos décadas.

El avance del agua bajo el hielo debilita el vínculo del glaciar con las elevaciones submarinas que moderan su retroceso. El estudio sostiene que este proceso puede acelerar el desplazamiento de la masa helada hacia sectores más profundos del lecho marino.

La cresta de Mouginot como apoyo temporal

El investigador principal Mattia Poinelli, profesor de la Universidad de California en Irvine e investigador asociado del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, señaló que el tronco principal del Thwaites está siendo estabilizado temporalmente por la cresta de Mouginot.

“Una vez que esa cresta se desprenda, el glaciar retrocederá continuamente a través de un lecho marino predominantemente retrógrado hacia su siguiente elevación topográfica, la cresta sur”, afirmó Poinelli a Wildlife Magazine.

La cresta de Mouginot es una elevación submarina situada a unos 950 metros bajo el nivel del mar. Las simulaciones que incorporaron una zona de contacto de entre cuatro y seis kilómetros calcularon una probabilidad del 60% de que el glaciar supere esa cresta antes de finales de siglo.

Un paisaje antártico muestra hielo compacto en primer plano, un océano oscuro con múltiples icebergs flotantes y montañas nevadas bajo un cielo azul con nubes grises.
El especialista Eric Rignot advirtió que la duplicación en las estimaciones científicas anticipa una mayor exposición a inundaciones costeras en las próximas décadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Poinelli indicó que la consideración de los procesos físicos y su ajuste con observaciones históricas permite reducir la incertidumbre de las proyecciones. El modelo estimó que el aporte del Thwaites al nivel del mar podría llegar a 30 milímetros para 2100, sin incluir el efecto del calentamiento global.

Proyecciones que duplican las anteriores

El coautor Eric Rignot, profesor de la Universidad de California en Irvine, sostuvo que buena parte de las proyecciones anteriores tuvo dificultades para representar la velocidad de la pérdida de masa por falta de información sobre la física bajo el glaciar.

“Nuestro nuevo modelo, con una física más completa, logra reproducir los datos históricos y, además, genera proyecciones que duplican las anteriores”, declaró Rignot. El investigador añadió que los resultados anticipan un mayor riesgo y una mayor exposición a las inundaciones costeras durante las próximas décadas.

Temas Relacionados

GlaciaresAntártidaCambio climáticoMedio AmbienteGlaciar ThwaitesDeshieloMagazinesNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La capacidad eléctrica mundial crecerá más del doble en la próxima década, según un director del sector

La Agencia Internacional de la Energía atribuye la aceleración prevista a los centros de datos, la recarga de automóviles y el aire acondicionado, aunque aclara que esa cifra no equivale al consumo

La capacidad eléctrica mundial crecerá más del doble en la próxima década, según un director del sector

Crisis oculta en las profundidades: el ADN de especies del Golfo revela señales de extinción ignoradas por la ciencia

Un equipo de biólogos marinos de Florida analizó muestras de 486 ejemplares a lo largo de 12 años y encontró que ninguna de las cinco especies estudiadas alcanza los umbrales genéticos mínimos para su supervivencia a largo plazo

Crisis oculta en las profundidades: el ADN de especies del Golfo revela señales de extinción ignoradas por la ciencia

La otra cara de El Niño: tres impactos globales que van más allá del clima

El calentamiento del Pacífico altera precios, sistemas de salud y dinámicas sociales. Su actual intensificación expone la fragilidad de las redes que sostienen alimentos, energía, empleo y servicios esenciales

La otra cara de El Niño: tres impactos globales que van más allá del clima

El hallazgo que explica cómo hacen los peces para no congelarse en el océano Antártico

Un estudio identificó cambios en el metabolismo y el ADN que permitieron a estas especies sobrevivir durante millones de años en aguas heladas, con una concentración de oxígeno que somete a las células a estrés constante

El hallazgo que explica cómo hacen los peces para no congelarse en el océano Antártico

Descubren en un monte submarino de Tasmania una de las mayores concentraciones de peces jamás registradas

Un equipo del organismo australiano CSIRO documentó hasta 2,8 millones de anguilas-cesta reunidas en ese relieve oceánico, un fenómeno que se repite cada año y cuyas causas recién empiezan a comprenderse

Descubren en un monte submarino de Tasmania una de las mayores concentraciones de peces jamás registradas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Papa León XIV en Perú EN VIVO: tras su emotivo encuentro con miles de fieles en el Cusco, el sumo pontífice se dirige a Pucallpa

Papa León XIV en Perú EN VIVO: tras su emotivo encuentro con miles de fieles en el Cusco, el sumo pontífice se dirige a Pucallpa

Las más sonadas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes México

Chontico Día resultados de hoy domingo 15 de noviembre, esta fue la jugada ganadora

Un jugador en Medellín ganó el acumulado de $5.600 millones de Baloto Revancha: estos fueron los números de la suerte

Rodrigo Lara pidió radicar un estatuto antiterrorista con medidas contra las finanzas criminales: “Vamos por el dinero de los narcos”

DEPORTES

Godoy Cruz y Tristán Suárez definirán el ascenso a la Primera División: hora, TV y formaciones

Godoy Cruz y Tristán Suárez definirán el ascenso a la Primera División: hora, TV y formaciones

Sigue la polémica tras la agresión al arquero de Deportivo Maipú ante Deportivo Madryn: el escándalo de los dos partes médicos

El show de Ronaldinho en su regreso al fútbol profesional con 46 años: de su toque en el gol a la figura de Alpine que lo acompañó

La historia detrás de la foto del piloto argentino abrazado a Lando Norris en su cumpleaños: “La gente que quiero”

La emotiva carta de Mauro Giallombardo a Guido Falaschi a 15 años de su trágica muerte en el TC: “Nos vemos en el podio”

ENTRETENIMIENTO

“No pienso a largo plazo, ni siquiera en términos como legado”: Tommy Lee Jones reflexionó sobre su trayectoria en Hollywood

“No pienso a largo plazo, ni siquiera en términos como legado”: Tommy Lee Jones reflexionó sobre su trayectoria en Hollywood

La serie sobre Jesús que sus propios fans financiaron: “The Chosen” estrenó su sexta temporada

Actores, deportistas y músicos: 11 parejas que encontraron el amor a través de aplicaciones de citas

El nuevo kdrama de Gong Yoo y Song Hye-kyo ya tiene tráiler: ¿cuándo se estrenará en Netflix?

Joe Jonas y la modelo Tatiana Gabriela terminan su relación tras un año juntos: estos serían los motivos de la ruptura