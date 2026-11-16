“Algunos permanecen en el mar durante horas para refrescarse”: la isla que se preparó para el cambio climático y se quedó sin agua

La sequía, el calor extremo y las precipitaciones contaminadas paralizaron la vida del atolón de Papua Nueva Guinea, donde las familias reducen la pesca, padecen hambre y conservan energía (Captura de video)

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Solo el 7% de los hogares de la isla Ahus, un pequeño atolón al norte del archipiélago de Papua Nueva Guinea, cuenta con agua potable suficiente para sobrevivir. La crisis climática golpea ese rincón del Pacífico con temperaturas extremas, una sequía prolongada y lluvias ácidas que inutilizan los sistemas de captación. Una comunidad que trabajó durante décadas para anticiparse a este escenario admite que nada pudo haberla preparado para lo que enfrenta hoy.

Según informó The Guardian, el profesor Josh Cinner, director del Thriving Oceans Research Hub de la Universidad de Sídney, visitó la isla en octubre junto a su equipo, que lleva 25 años trabajando con esa comunidad. Lo que encontraron fue una parálisis total: personas tendidas en el suelo de sus viviendas, conservando energía y agua. “El equipo de investigación se preguntó si todos habían abandonado la isla, pero luego miraron dentro de las casas y los vieron allí, tirados en el piso de sus chozas”, relató el científico al diario británico.

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Las clases en la escuela pasaron a ser de medio día porque el calor era insoportable para los niños. La pesca, actividad central de la vida en Ahus, cayó de forma pronunciada: sin agua y sin fuerzas, los pescadores no pueden salir al mar. La economía interconectada que sostuvo a estas islas durante generaciones se desintegra.

Papua Nueva Guinea y el sudeste asiático, en el centro de un El Niño de intensidad excepcional

Una infografía detalla los efectos de la sequía y el fenómeno de El Niño en la isla Ahus de Papua Nueva Guinea, donde la escasez de agua afecta a la mayor parte de la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

El país y gran parte del sudeste asiático atraviesan un fenómeno de El Niño de intensidad excepcional que disparó las temperaturas y redujo drásticamente las precipitaciones. En la isla vecina de Manus, mayor y más poblada, los mercados también quedaron casi sin alimentos. Los pescadores de Ahus, además, tienen pocas capturas para intercambiar.

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Cuando finalmente llovió, el alivio duró poco. Los incendios forestales en Borneo cubrieron la región de humo y neblina, y las precipitaciones llegaron convertidas en lluvia ácida. Los habitantes debieron desconectar apresuradamente sus sistemas de captación para no contaminar las escasas reservas que les quedaban.

“¿Qué podría prepararte para esto? Incluso la lluvia en una sequía es tóxica. Los pozos están secos. Tienen que remar hasta Manus para intentar conseguir agua, pero allí no tienen derechos sobre ella. Y los arroyos también se están secando”, advirtió Cinner al diario.

El 81% de los hogares declara no poder hacer frente al cambio climático

La encuesta realizada en octubre por el equipo de Josh Cinner registró que la mayoría de las familias carece de recursos para responder a la sequía (Captura de video)

Michelle Suri, habitante de Ahus, describió la situación a The Guardian: casi todos los hogares pasan hambre, la gente pesca menos y recoge menos recursos del mar por el calor y la escasez de agua potable. “La mayoría de las personas se acuesta en el suelo de sus casas o en las playas para mantenerse fresca y conservar energía. Algunos permanecen en el mar durante horas para refrescarse”, señaló.

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La encuesta más reciente del equipo del investigador, realizada en octubre, confirma la dimensión de la emergencia: el 81% de los hogares declaró no poder afrontar el cambio climático. La proporción de familias con agua suficiente para beber apenas llega al 7%.

La paradoja de Ahus es que no se trata de una comunidad que ignoró las señales. Durante años recibió visitas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Autoridad Nacional de Cambio Climático de Papua Nueva Guinea, y colaboró con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) y The Nature Conservancy para diversificar sus ingresos. Construyó murallas contra el mar e instaló tanques de agua.

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“Este es un lugar con un plan. Pero aunque llevan décadas trabajando para estar listos, nada podría haberlos preparado para lo que está ocurriendo ahora”, afirmó el científico.

Los habitantes de Ahus son quienes menos contribuyeron a las emisiones que los afectan

Los pobladores ya no pueden salir al mar por la falta de agua y energía, lo que reduce las capturas destinadas al intercambio con Manus y agrava la escasez de alimentos (Captura de video)

La situación plantea una injusticia de fondo: los habitantes de Ahus se encuentran entre quienes menos contribuyeron a las emisiones que provocan el calentamiento global, pero son los primeros en sufrir sus consecuencias más graves. Con el 97% de las tierras del archipiélago bajo régimen consuetudinario, las opciones de relocalización son casi inexistentes.

“No tienen adónde ir. No pueden hacer nada. No queda mucho por hacer. Y es profundamente injusto”, señaló Cinner.

Mientras tanto, en Antalya, Turquía, decenas de miles de científicos, activistas y líderes de gobierno se reunieron para la 31ª Conferencia de las Partes (COP31), la cumbre climática anual de la ONU, que concluye el 20 de noviembre. El secretario general del organismo, António Guterres, advirtió que “la brutal verdad es que la crisis climática nos está superando” y reclamó el fin de los combustibles fósiles.

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Desde Australia, el investigador señaló una contradicción en la postura de su país, que corresponde a esta edición de la COP: “Tenemos políticas contra el cambio climático, pero también subsidiamos la industria del petróleo y el gas a un ritmo asombroso y seguimos abriendo nuevos proyectos de energía fósil”.