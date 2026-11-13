Destapan video de Paola Dalay y César Romo en sus primeros encuentros, cuando aún mantenía su relación con José Eduardo Derbez

El actor afirmó que sabía del acercamiento entre la madre de su hija y el futbolista, en medio de una conversación centrada en el clip con besos y abrazos en una terraza de Paseo de la Reforma. (Especial)

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Las imágenes de una terraza en Paseo de la Reforma volvieron a poner bajo la lupa la historia entre Paola Dalay, César Romo y José Eduardo Derbez.

En un video, atribuido a una noche de julio de 2026, el futbolista aparece junto a una mujer a la que usuarios de redes identificaron como la influencer.

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Una fotografía de Paola Dalay junto a César Romo en el Gran Premio de México detonó las primeras versiones sobre un tercero en discordia en su relación con Derbez. (Instagram)

El clip además sale a la luz cuando la ruptura entre Dalay y Derbez ya había sido confirmada el, pero su presunta fecha abrió otra discusión: si el acercamiento con Romo comenzó cuando la expareja todavía mantenía su vínculo amoroso o en un período de distancia entre ambos.

El video instaló una nueva discusión sobre la fecha del acercamiento

La grabación presentada en redes sociales bajo la cuenta de La Tía Sandra como un registro de una noche del 11 o 12 de julio. En el clip, César Romo abraza y besa a una mujer, identificada como Paola Dalay a partir de una presunta coincidencia en la vestimenta.

El rostro de la mujer no aparece de forma clara durante la grabación, por lo que el video no permite confirmar por sí solo que se trate de la influencer .

Una publiucación que Dalay compartió el 12 de julio fue señalada como un elemento que coincide con la ropa que lleva la mujer captada junto al futbolista.

El encuentro habría ocurrido mientras José Eduardo Derbez se encontraba en España por compromisos de trabajo, una circunstancia que alimentó las especulaciones entre usuarios.

El presunto encuentro en la terraza habría ocurrido mientras José Eduardo Derbez cumplía compromisos de trabajo en España. (RS)

De esta manera, la difusión del clip no prueba por sí misma una infidelidad. La pregunta que dejó abierta apunta a la cronología privada de una relación que ya atravesaba un período de desgaste.

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La ruptura se anunció en noviembre, pero ambos hablaron de meses de distancia

Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron el fin de su relación con un video conjunto el 1 de noviembre. Los dos explicaron que la decisión no había sido tomada de un día para otro y que habían esperado para hacerla pública.

Paola sostuvo después que la separación sentimental había ocurrido aproximadamente cinco meses antes del anuncio , aunque siguieron resolviendo asuntos relacionados con su hija, Tessa .

José Eduardo describió aquellos meses como una etapa de distancia, conversaciones y esfuerzos por reparar el vínculo antes de aceptar que los problemas no se resolvieron.

Las señales públicas de crisis comenzaron a multiplicarse desde finales de julio, cuando él viajó a España con su hija y ella eliminó fotografías en pareja de redes sociales.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron n el fin de su relación el 1 de noviembre tras varios meses de distanciamiento. (Instagram)

Así, la fecha del video no se puede leer solamente a partir de lo que la pareja mostraba: detrás de las publicaciones compartidas, Paola Dalay y José Eduardo Derbez aseguran que su relación ya atravesaba un cierre que aún aguardaba anuncio.

Paola Dalay y José Eduardo Derbez negaron una infidelidad

La foto de Dalay y Romo durante el Gran Premio de México fue el primer detonante de los rumores. Horas más tarde, la expareja confirmó su separación y la conversación digital se llenó de versiones sobre un supuesto tercero en discordia.

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El 2 de noviembre , Paola Dalay confirmó que estaba saliendo con César Romo , aunque precisó que aún no tenían un noviazgo formal y que lo conoció después de terminar con José Eduardo .

La influencer fue directa al negar engaños: “No hubo infidelidades de ninguno de los dos” .

Derbez también rechazó esa versión, aseguró que conocía el acercamiento entre Paola y César y pidió frenar los ataques contra la madre de su hija: “Yo jamás hablaré mal de ella”.

Usuarios vincularon a Paola Dalay con el futbolista César Romo por la coincidencia de ropa en una grabación de julio. (Instagram)

Entre imágenes sin una identificación confirmada, versiones cruzadas y fechas que cada parte ha contado desde su propia experiencia, la polémica quedó atrapada en lo que se ve en redes y lo que realmente ocurrió puertas adentro.