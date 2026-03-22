Desarticulada una red de contrabando de angulas que operaba en el sur de Francia y el País Vasco

En la operación han sido incautados más de 400 kilos de angulas. (Guardia Civil)

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico ilegal de anguila europea, una especie protegida que se encuentra amenazada y que se comercializa a precios elevados. La operación, bautizada como Putzua, se ha desarrollado en colaboración con la Gendarmería Nacional Francesa y ha permitido detener a diez personas en Gipuzkoa y Francia, además de incautar más de 400 kilogramos de angulas. La acción conjunta de estas autoridades responde a una investigación transnacional sobre la captura y comercialización clandestina de esta especie en peligro.

De acuerdo con datos facilitados por la Guardia Civil, la investigación comenzó a inicios de 2025 tras detectar una red de pescadores furtivos que operaba entre el sur de Francia y el País Vasco, de forma que eludían la obligación de declarar sus capturas. Así, rompían la trazabilidad de la mercancía y conseguían venderla a una empresa española para su posterior distribución ilegal dentro del territorio nacional.

Registros en empresas, viveros y domicilios

En el marco de la operación, las autoridades registraron sedes empresariales, viveros y domicilios, donde intervinieron 28 kilos de angulas vivas y 407 kilos de anguila congelada. Esta mercancía carecía de control sanitario y trazabilidad, motivo por el que no resultaba apta para consumo humano. También se incautaron 65.000 euros en efectivo cuya procedencia no pudo ser justificada.

Imagen de las angulas incautadas por los agentes. (Guardia Civil)

En territorio francés, la Gendarmería Nacional llevó a cabo seis registros y otras tantas detenciones, con la intervención de 10 kilos de angula congelada y 13.000 euros en efectivo. Las autoridades bloquearon activos bancarios vinculados a los detenidos por un valor de 416.000 euros, además de embargar fincas y vehículos cuyo valor global asciende a 2,78 millones de euros.

La anguila europea (Anguilla anguilla) figura en estado crítico según el catálogo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y está incluida en el Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). El acuerdo prohíbe la exportación de este animal fuera de la Unión Europea, aunque la demanda en el mercado asiático, donde el kilo puede alcanzar los 5.000 euros, ha propiciado la aparición de grupos criminales especializados en el tráfico de angula viva hacia ese continente.

En la operación se registraron sedes empresariales, viveros y domicilios. (Guardia Civil)

Las regiones rechazan la propuesta del Miteco

Cabe recordar que el pasado mes de febrero el Comité de Flora y Fauna rechazó la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para incluir a la anguila europea en el Catálogo Español de Especies Amenazadas bajo la categoría de “en peligro de extinción”, de forma que este es ya el tercer intento fallido tras los de 2020 y 2024.

Las comunidades autónomas que votaron en contra de la medida fueron Galicia, Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares; el resto de regiones optó por la abstención y condicionó cualquier decisión futura a la creación de un grupo de trabajo que profundice en las causas del desplome poblacional y evalúe los planes de gestión vigentes.

La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y varios chefs españoles defienden la propuesta de declarar a la anguila especie en peligro de extinción. (MITECO)

Por el contrario, el consenso científico es contundente: la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) clasifica a la anguila europea en el nivel de “peligro crítico de extinción”, la categoría más grave antes de su desaparición total en la naturaleza. Además, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) aconsejó en 2021 prohibir cualquier tipo de captura de esta especie en todas las etapas de su vida.