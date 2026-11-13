La-33 se prepara para su concierto de aniversario en el Royal Center y lo celebra rescatando una grabación de sus inicios

La orquesta bogotana La-33 celebra 25 años de trayectoria musical con un concierto de aniversario en el Teatro Royal Center de Bogotá (cortesía Queen Street Talent)

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La historia de La-33 es la de un grupo que, desde una casa de ensayo en el barrio Teusaquillo de Bogotá, con un nombre tomado casi por accidente de un cartel de consultorio médico de la zona, labró en dos décadas y media uno de los proyectos de música tropical más sólidos del país.

No parece importarles que la salsa haya dejado bien atrás sus mejores días y ya no sea el eje alrededor del cual gira la música latinoamericana más popular: su compromiso con un sonido frenético y curioso se mantuvo en pie hasta el punto que, en 2026, la orquesta que surgió alrededor de la inicativa de los hermanos Sergio y Santiago Mejía, cumple 25 años de trayectoria.

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Con La Pantera Mambo como su primer éxito y uno de los más duraderos de su carrera en 2004 —año de lanzamiento de su debut homónimo, reconocido por la Rolling Stone entre los 50 mejores discos de salsa de la historia—, la proyección internacional de La-33 se fue afianzando a lo largo de los años a través de festivales y escenarios en distintos continentes, hasta tocar en espacios de Europa, Asia, África, Oceanía y, cómo no, América.

A lo largo de estos 25 años, el grupo mantuvo un ritmo de producción constante que combina el archivo y la exploración. Este año lanzó los sencillos Nada Que Me Pagan, en colaboración con el cantautor y productor Juan Pablo Vega, y una versión en vivo del clásico de La Derecha, Ay Qué Dolor, junto a su cantante Mario Duarte.

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Justamente de las sesiones para su álbum debut se desprendió el rescate de una joya del pasado: Watermelon Man, una pieza original de Herbie Hancock que La-33 quiso integrar en su debut con una letra especialmente pensada para la misma, pero que por distintos motivos no pudo incluirse y quedó en el olvido durante 22 años.

La publicación sirve como antesala a la celebración de su 25 anivesario, que tendrá como colofón su presentación el sábado 21 de noviembre en el Teatro Royal Center de Bogotá, con un concierto que incluirá DJ sets a cargo de Loa Malbec y Santiago Rivas, así como la participación de Los Corraleros de Majagual como invitados especiales. La propuesta del evento va más allá de la celebración: según la orquesta, el show busca funcionar como un espacio para transformar la incertidumbre del momento actual en energía colectiva, a través del baile y el canto, y por encima de diferencias sociales o de creencias entre los asistentes.

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Con motivo de este aniversario, Juan David Fernández, timbalero de la agrupación, y Diego Sánchez, percusionista a cargo de los bongos, conversaron con Infobae Colombia sobre los 25 años de La-33, el proceso detrás de su producción más reciente, el significado del reconocimiento internacional y lo que representa para la banda cerrar este ciclo frente al público bogotano.

Infobae Colombia: Empecemos hablando de Watermelon Man. ¿Cuál es la historia detrás de esta canción?

Juan David Fernández: Esta canción nace de hace rato. Tiene su buena historia porque la grabamos para el primer disco de La-33. Pero en ese momento era mucho más complicado encontrar a quién se le tenía que pagar los derechos, porque Watermelon Man es un arreglo de un tema de Herbie Hancock. No encontramos a quién pagarle y ese tema se guardó, quedó en un disco duro hasta el día de hoy.

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Es un tema que tiene un sonido bien especial porque precisamente hace parte de esa época de La-33 donde estábamos explorando diferentes sonidos, acercándonos a la salsa como rolos, superando ese tema de que los rolos no son salseros. Esa es un poco la historia de Watermelon Man. Dieguito, ¿agrega algo?

Diego Fernando Sánchez: Sí, pues la historia es tan vieja como nosotros. Siempre nos han gustado esas vertientes del jazz y del latin jazz, aparte de rock. Siempre hemos estado muy ligadas a ellas, y decidimos hacer esta versión y pues casi no sale, pero salió perfecto para lo que se viene de la celebración grandísima que tenemos.

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¿Ustedes publicaron la versión del 2004? ¿o la grabaron nuevamente este año?

Diego Fernando Sánchez: No, tal cual como se grabó hace 22 años, se publicó. Eso es lo interesante. No la intervenimos para nada.

¿Y cómo fue la sensación que tuvieron ustedes al escucharla después de 22 años?

Diego Fernando Sánchez: Es una pregunta supremamente interesante. Primero porque en el caso mío, y creo que en el caso de varios, no nos acordábamos de la canción en realidad. Volvió como una reminiscencia, volver a acordarse de ese proceso, de que esa canción existía, de cuando estábamos en el estudio y la grabábamos.

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De hecho, estuvimos preguntando entre nosotros mismos quiénes habíamos intervenido pues en la letra, porque la canción pues es un estándar de jazz, pero tiene una letra que nosotros la incorporamos y no nos acordábamos quién había hecho eso.

Juan David Fernández: Fuiste tú.

Diego Fernando Sánchez: Y me dijeron que había sido yo y yo no tenía ni idea. Y yo dije: “Bueno, está bien”. [risas] Hágale. Es ese tipo de historias, de reencontrarse con eso y volver a acordarse de eso fue supremamente bonito.

La orquesta rescató la versión salsera de "Watermelon Man" de Herbie Hancock, una pieza archivada durante 22 años por dificultades con los derechos de autor, originalmente concebida para aparecer en su reconocido álbum debut - crédito YouTube

¿Recuerdan cuál era la premisa en el proceso de trasladar Watermelon Man del jazz a la salsa?

Juan David Fernández: Era La-33 acercándose a la salsa. De pronto muchos saben nuestro background como músicos fue muy rockero en un principio y pues estábamos explorando este género. y esa era una de las formas en las que lo hacíamos.

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Y bueno, pues precisamente en ese momento hicimos el arreglo de La Pantera Rosa, que es La Pantera Mambo, e hicimos Watermelon Man. Hacíamos muchos temas precisamente para formarnos y llevar la salsa a ese lugar. Yo tenía 21 años en ese momento. Era como: “Vea a ver cómo le puede dar el sabor a esto”. Era poner la esencia de cada uno, enfocada y inspirada en la salsa setentera neoyorquina.

La-33 siempre fue sinónimo de diversión y de baile, sobre todo en ese primer disco. No es que lo perdiera después, pero naturalmente al ir conociendo más cosas las fueron explorando. ¿Cómo se mantiene ese espíritu original después de todos estos años?

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Diego Fernando Sánchez: Lo bonito de ese primer disco fue la no pretensión. Simplemente nos reunimos un grupo de personas para hacer lo que nos gustaba hacer. Seguimos haciendo lo que nos gusta hacer, obviamente.

Pero claro, al pasar de los años uno aprende muchas cosas y empieza a ver la música desde otros puntos de vista. Quisiéramos no tener más pretensiones, eso nos liberaría de muchas cosas. Lastimosamente, el negocio de la música funciona de cierta manera y uno tiene que estar pendiente de otras cosas. Pero el espíritu juvenil lo conservamos a pesar de todo, a pesar de las canas [risas].

El espíritu lo conservamos, y esa alegría siempre está impregnada en los trabajos de La-33. Siempre ha estado implícita, sino que es una alegría un poquito más madura, ¿no? Es algo más equilibrado. Quisiéramos volver a ser esos jóvenes sin pretensiones. Deberíamos hacerlo. La alegría está vigente y somos jóvenes aún. Seguimos produciendo música con juventud y con alegría.

Hablemos de este concierto aniversario en el Royal Center. ¿Qué están preparando? ¿Cuánto llevan preparando este concierto?

Juan David Fernández: Es un momento super especial para La-33, y pues para cualquier proyecto, y mucho más para una orquesta. Hace poco hablábamos y pocas son las orquestas que mantienen una nómina, por lo menos en el porcentaje que mantiene La-33, por tantos años. Normalmente, uno se ponía los discos de los grandes, los famosos de la salsa y era el disco, era una orquesta que duraba cuatro años tal vez. Y muchas veces los que grababan ni siquiera eran los que estaban en escena.

Entonces, es algo super importante para nosotros y, el tiempo lo dirá, pero pienso que también para la historia de la salsa, de una orquesta que haya perdurado por tanto tiempo junta, grabando y mostrando lo que hacemos en escena. Para nosotros es algo muy importante. Es un hito de verdad muy importante llegar a los 25 años.

Hemos estado hasta en clases de artes escénicas, también, para montar un show de verdad nuevo, aprendiendo muchas cosas también, no solamente la ejecución de los instrumentos, que es una cosa que nos vamos a morir aprendiendo, ya lo sabemos. Pero también hemos metido un poco de toda esta parte escénica.

La orquesta festeja su aniversario con un concierto en el Teatro Royal Center de Bogotá que incluye la participación de Los Corraleros de Majagual como invitados especiales, el 22 de noviembre (cortesía Queen Street Talent)

Tenemos un director escénico que está montando este show, va a ser algo nuevo, con un equipo bien importante también a nivel de diseño sonoro y visual. Vamos a presentar algo de verdad que va a ser nuevo para nosotros también, muy enfocado en nuestra historia, en estos 25 años, en Bogotá, que es la ciudad que nos vio nacer y donde vivimos aún. Va a ser algo bastante serio.

Y bueno, a nivel de fiesta, escogimos que estuvieran con nosotros Los Corraleros de Majagual. Nos parece que es una agrupación que es de fiesta. Es más, como tenemos planeado el show, es mostrar el show de La-33 y después bajarnos a enrumbarnos con todo el público que está ahí mientras Los Corraleros hacen lo suyo. Además que está cerquita diciembre, ¿no? También ya se va sintiendo esa energía.

Diego Fernando Sánchez: Van a haber invitados y queremos ofrecer más que música, también una gran experiencia para todas las personas que, que nos quieren, que nos quieren acompañar en estas bodas de plata, importantísimas para La-33.

¿Nunca se plantearon hacer un ensamble en vivo con Los Corraleros?

Juan David Fernández: Puede que esa sea una de las sorpresas que van a ver en este show. Todavía no voy a develar nada, pero es muy posible.

Pensando en toda su carrera hasta aquí, ¿Qué balance hacen de todo lo que han vivido, de todo lo que han recorrido? ¿Cómo reflexionan sobre el paso del tiempo?

Diego Fernando Sánchez: No, pues es una experiencia maravillosa desde todos los puntos de vista. Digamos, desde el punto de vista sociológico, pues es increíble el haber alcanzado tantas cosas con un sueño que era hacer música. Ni siquiera hablar del género, sino hacer música. Ese grupo de 12 o 13 bandiditos, de esos niños de hace 25, 26 años, que nos reunimos para tocar salsa, pues ha pasado el tiempo y como tú decías, le hemos dado la vuelta al mundo, hemos llevado nuestra música a muchas partes del planeta, pero más que todo hemos llevado la voz del Caribe y la voz de Bogotá y la voz de los bogotanos y de Colombia al mundo.

Esa es la gran responsabilidad que hasta ahora estamos como asimilando, pensando en que ha pasado muchísimo tiempo y en realidad lo que nosotros hemos hecho es llevarle un mensaje como a la humanidad de que en Colombia siguen pasando cosas bonitas y que Bogotá produce salsa y produce también muchas cosas bonitas para el mundo. Entonces, es increíble poder sentir eso y sentirnos más vivos que nunca. Y por qué no, celebrar otros 25 años más y poder alcanzar a celebrar los 50. Todo puede suceder.

Juan David Fernández: Los 33, estábamos hablando.

Diego Fernando Sánchez: Bueno, los 33.Pero no, ha sido algo muy bonito. Y también para las nuevas generaciones, darles ese impulso y ese ejemplo a las nuevas generaciones salseras distritales, bogotanas o colombianas de que los sueños sí se cumplen y si se trabaja, y si se tiene un objetivo, se puede llegar a algo.

Me gustaría que recordaran un hecho icónico de La-33. Algo que ustedes, cuando piensan en el grupo, es lo primero que se les viene a la cabeza.

Juan David Fernández: A mí me llama mucho la atención la primera vez que tocamos en el Tempo Latino en Francia. En Francia se hace un festival de salsa super importante que se llama Tempo Latino. Es en una villa que se llama... ¿Te acuerdas cómo se llama?

Diego Fernando Sánchez: Vic-Fezensac.

Juan David Fernández: Vic-Fezensac, que es como al sur de Francia, pero es un festival salsero que uno se imagina. Ha ido todo el mundo. El que usted piense en salsa, ha estado parado en esa tarima.

La-33 proyecta futuras giras internacionales y se trazó la meta de producir conciertos a gran escala en estadios (cortesía Queen Street Talent)

La primera vez que nosotros fuimos a tocar en ese festival, teníamos nuestro show, teníamos nuestro setlist. Normalmente, ustedes saben que los artistas siempre tenemos un tema de encore, en caso de que la gente pida otra, tenemos ese tema de encore. Y efectivamente, afortunadamente, la gente pidió otra, estaban gozándose el concierto.

Tocamos la otra, fuimos, hicimos la vaina, nos bajamos, llegamos al camerino. Yo ya me había cambiado cuando llegaron y me dicen: “No, tenemos que subirnos otra vez. La gente está enloquecida, quieren que sigamos tocando”. Y yo: “¿Que qué? O sea, ya han pasado como diez minutos y la gente todavía pidiendo otra”. Y efectivamente, llegamos otra vez a tarima y la gente estaba pidiendo otra. Allá en ese pueblito de Francia, es una plaza de toros que la usan para evento.

Y pues para mí fue un momento superespecial. Fue, de verdad, pedir otra con el corazón. Y fue, de verdad, nosotros tocar esa otra con el corazón.

Yo me acuerdo que nos bajamos de tarima ese día y hasta nos habían regalado una botella como conmemorativa de Armagnac, de esa zona de Francia, un licor de denominación. Era una botella superbonita, superartesanal, escrita a mano. Y nos la tomamos toda y dejamos ahí la botella tirada, ¿no?

Diego Fernando Sánchez: No, la trajimos. Dejamos el trofeo [risas]. Esa es una experiencia que yo creo que marcó a todos los chicos de la orquesta, sobre todo porque creo que fue mítica para el festival, y pues quedó en la memoria de todos nosotros como uno de los grandes conciertos que ha tenido La-33.

Para terminar, ¿qué le queda por hacer a La-33? ¿qué quieren hacer en el futuro inmediato? ¿qué más tienen preparado para 2027, después de esta celebración?

Diego Fernando Sánchez: Yo creo que una gran meta, y lo que viene es poder replicar este tipo de shows como el que vamos a ofrecer en los 25 años, como una experiencia que va ligada a la música. E ir más allá. Poder seguir viajando, poder llevar la música a muchos lugares del mundo, a muchos que no conocemos aún.

Yo creo que uno de los grandes retos es poder empezar, por qué no, a soñar con producir conciertos a gran escala, como Bruce Springsteen o como Michael Jackson, en estadios gigantes. Vamos a ver si lo podemos lograr. Por ahora vamos al Royal Center. Después, ya sabemos a dónde vamos.