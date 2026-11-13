Gabito Ballesteros, Ha*Ash y Banda MS encabezan la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2026: fechas y horarios de las presentaciones

La edición 2026 espera recibir alrededor de 400,000 visitantes, según autoridades estatales. Composición fotográfica. Fotos: Instagram/feria.ganadera.qro

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La Feria Internacional Ganadera Querétaro 2026 arranca este jueves 12 de noviembre en el Eco Centro Expositor y se extiende hasta el lunes 30 de noviembre, con Gabito Ballesteros, Ha*Ash y Banda MS entre los artistas que encabezan el Teatro del Pueblo en distintas fechas.

El acceso general cuesta 100 pesos e incluye conciertos, circo, pista de hielo y exposiciones ganaderas.

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Gabito Ballesteros, HaAsh y Banda MS encabezan el Teatro del Pueblo

Gabito Ballesteros se presenta el viernes 13 de noviembre, en la segunda noche de actividades del Teatro del Pueblo.

Su concierto llega un día después de la apertura de la feria con Bronco y antes de la presentación de Manuel Turizo, programada para el sábado 14 de noviembre.

HaAsh sube al escenario el sábado 28 de noviembre, dentro de la recta final de la programación.

El evento se desarrolla en el municipio de El Marqués, a las afueras de la capital queretana. (Instagram/feria.ganadera.qro)

El dueto se presenta después de El Trono de México, que toca el viernes 27, y antes del cierre de La Terapia Alameños de la Sierra el domingo 29 de noviembre.

Banda MS cierra por completo la Feria Internacional Ganadera Querétaro 2026 el lunes 30 de noviembre, última fecha del evento. Su concierto representa el final de 19 días consecutivos de programación en el Teatro del Pueblo.

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El Teatro del Pueblo cierra actividades a la 1:30 de la madrugada, de acuerdo con los horarios confirmados por el cartel oficial de la Feria en sus redes sociales.

La cartelera completa va de Bronco a los Alameños de la Sierra

La programación del Teatro del Pueblo arranca este jueves 12 de noviembre con Bronco y continúa con Remmy Valenzuela el domingo 15 de noviembre.

La semana siguiente incluye una función de lucha libre el martes 17, Pancho Barraza el miércoles 18, Matute con su gira Disco Stereo Tour el jueves 19 y Polymarch el viernes 20 de noviembre.

El sábado 21 de noviembre se presenta Gloria Trevi, seguida por Conjunto Primavera el domingo 22, Las Guerreras K-Pop el martes 24 y Enjambre junto a Kinky el miércoles 25 de noviembre. El jueves 26 toca La Arrolladora Banda El Limón, un día antes de El Trono de México.

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Entre HaAsh y el cierre con Banda MS se presenta La Terapia Alameños de la Sierra, el domingo 29 de noviembre, en la penúltima fecha de la feria.

El recinto está en el municipio de El Marqués, a las afueras de la capital

El Eco Centro Expositor se ubica en el kilómetro 5 de la Prolongación Constituyentes, en el municipio de El Marqués.

Las autoridades recomiendan anticipar los traslados hacia la zona, en particular sobre avenida Constituyentes, donde se esperan cargas vehiculares durante las tardes y noches de mayor asistencia.

El Eco Centro Expositor se ubica en el kilómetro 5 de la Prolongación Constituyentes, en El Marqués. (Gobierno de Querétaro)

La edición 2026 espera captar alrededor de 400,000 visitantes, de acuerdo con autoridades estatales y representantes de la Unión Ganadera Regional.

El acceso general cuesta 100 pesos e incluye circo y pista de hielo

El Acceso General tiene un costo de 100 pesos por persona y da entrada a los conciertos del Teatro del Pueblo, además del circo, la pista de patinaje sobre hielo, la Zona Extrema, exhibiciones de drones, la Granja Didáctica y el show “Michael is back”.

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Los lunes aplica un descuento del 50% sobre la entrada general. El estacionamiento tiene un costo adicional de 100 pesos por vehículo.

El boleto de acceso general tiene un costo de 100 pesos. (Instagram/feria.ganadera.qro)

Entran sin costo las niñas y niños de estatura menor a 1 metro, las personas mayores, las personas con capacidades diversas y las personas beneficiarias del DIF Estatal Querétaro.

Las entradas y otros boletos pueden adquirirse en línea o en taquilla; el link de compra oficial se comparte a través de las redes sociales de la feria.

El Palenque tiene boletos aparte y suma a Alejandro Fernández y Grupo Firme

A diferencia del Teatro del Pueblo, el Palenque de Querétaro requiere la compra de un boleto independiente.

Ese escenario abre también este jueves 12 de noviembre con Espinoza Paz y continúa con Edén Muñoz, Alfredo Olivas, Emmanuel y Mijares, Cristian Castro, Moy Bobadilla, Alejandro Fernández, El Mimoso y El Yaki, Grupo Firme y María José a lo largo de las dos semanas de feria. El Palenque cierra actividades a las 3:00 de la madrugada.

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La exposición ganadera, uno de los ejes originales del evento, mantiene sus pabellones comerciales, artesanales e industriales abiertos durante toda la duración de la feria, junto con los juzgamientos de ganado que dan nombre al evento.