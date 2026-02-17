España

La anguila europea sigue sin blindaje legal pese al consenso científico: “Cada temporada perdida es un punto de no retorno”

Las autonomías tumban la propuesta de MITECO pese a estar en peligro crítico de extinción

La anguila no ven un animal en peligro de extinción. (CSIC/Europa Press)

La anguila europea y su alevín, la angula, seguirán pudiendo capturarse y comercializarse en España. El Comité de Flora y Fauna ha rechazado este martes la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para incluir a la especie en el Catálogo Español de Especies Amenazadas bajo la categoría de “en peligro de extinción”. Era el tercer intento fallido tras los de 2020 y 2024.

Votaron en contra Galicia, Asturias, Cantabria, Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares; el resto de comunidades optó por la abstención y condicionó cualquier decisión futura a la creación de un grupo de trabajo que profundice en las causas del desplome poblacional y evalúe los planes de gestión vigentes.

La propuesta de Miteco buscaba activar la protección estricta de la especie y, con ello, prohibir su pesca. El ministerio defendía la medida como necesaria para frenar una tendencia que, según los datos científicos, ha llevado a una caída cercana al 90% en la llegada de angulas a la península desde los años 60 y 70.

El consenso recomienda “cero facturas”

La comunidad científica mantiene su propuesta clara. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) cataloga a la especie como “en peligro crítico de extinción”, el nivel más alto antes de la desaparición en estado silvestre. Por su parte, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES) fue aún más explícito en 2021 al recomendar “cero capturas” en todos los y fases del del ciclo vital.

Además, organizaciones como WWF insisten en que la anguila está fuera de sus límites biológicos de seguridad. “Cada temporada perdida acerca a la especie a un punto de no retorno”, ha alertado su secretario general, Juan Carlos del Olmo.

LA UICN cataloga a la especie como “en peligro crítico de extinción”. (Europa Press)

Por qué no hay acuerdo

Este es el tercer que se presentaba, con una novedad gracias a la coalición con chefs de Euro-Toques España bajo el lema: “Angulas, no, gracias”. Cocineros de referencia renunciaron públicamente al producto para cuestionar la demanda social y el prestigio gastronómico asociados a la angula. La iniciativa buscaba sacar el debate del eje “ecologistas versus pescadores” y situarlo en el terreno de la responsabilidad colectiva.

Sin embargo, las comunidades contrarias a la prohibición argumentan que una veda total sería desproporcionada para un sector legal y regulado, y temen que el vacío lo ocupe el furtivismo. Incluso, han señalado la desventaja competitiva de España si se actúa de forma unilateral mientras otros países mantienen la pesca. Al contrario, los técnicos y científicos recuerdan que la protección no pasa solo por cerrar la pesca, sino que requiere restaurar hábitats, garantizar caudales y calidad del agua, eliminar obstáculos en los ríos y combatir el tráfico ilegal.

Ahora, tras el rechazo, el Ministerio de Sara Aagesen no elevará la propuesta a la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad. En su lugar, se pondrá en marcha el grupo de trabajo acordado, que deberá recopilar estudios, compartir datos autonómicos y evaluar medidas adicionales. Mientras tanto, algunas comunidades mantienen vedas propias, como Andalucía que prohíbe su pesca desde 2010 o el País Vasco, que la suspendió esta temporada., pero el marco estatal seguirá sin la máxima protección

