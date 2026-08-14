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Alarma en Grecia: un incendio forestal con llamas de hasta 30 metros obligó la evacuación de al menos 150 personas

Una flota de 15 embarcaciones, entre ellas naves oficiales y privadas, trasladó a cientos de personas desde las playas de Siviri y Fourka, después de que el avance del fuego cortara los accesos por tierra

Un incendio forestal avanza sobre el centro turístico de Siviri, en la península de Halkidiki, Grecia, visto desde una embarcación de evacuación. 13 de agosto de 2026. (REUTERS/George Koutitas).
Un incendio forestal avanza sobre el centro turístico de Siviri, en la península de Halkidiki, Grecia, visto desde una embarcación de evacuación. 13 de agosto de 2026. (REUTERS/George Koutitas).
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Un incendio forestal en la península griega de Halkidiki obligó este jueves a evacuar por mar a cientos de personas en los centros turísticos de Siviri y Fourka, mientras más de 150 bomberos y 16 medios aéreos combaten las llamas sin lograr contenerlas.

Una flota de al menos 15 embarcaciones —entre ellas un barco de la Guardia Costera, uno de pasajeros y varias naves privadas— trasladó a más de 250 turistas desde las playas hacia zonas seguras. Muchos llevaban niños en brazos y vestían traje de baño al momento de ser rescatados. La evacuación terrestre quedó descartada porque las llamas cortaron los accesos de ambas localidades. Decenas de personas hacían cola en un pontón en Fourka a la espera de embarcar, mientras el humo cubría el cielo sobre los centros turísticos.

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Más de 250 turistas fueron trasladados por una flota de al menos 15 embarcaciones porque las llamas cortaron los accesos terrestres. (REUTERS/Alexandros Litsardakis)
Más de 250 turistas fueron trasladados por una flota de al menos 15 embarcaciones porque las llamas cortaron los accesos terrestres. (REUTERS/Alexandros Litsardakis)

La protección civil envió avisos de evacuación por teléfono a los residentes de Siviri y Fourka. Sophia, una vecina de la zona, describió la situación desde la orilla: “Estamos en la playa buscando la manera de escapar. Desde donde estamos, podemos ver que las llamas han llegado al pueblo y a las casas”.

El fuego se extiende en un frente de entre dos y tres kilómetros, con llamas que alcanzan los 30 metros de altura entre los pinares densos que dominan la región. Pocas horas después de iniciarse, llegó a las viviendas y afectó casas particulares, propiedades turísticas y un hotel donde se alojaban niños provenientes de Ucrania.

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Lo escarpado del terreno dificultó el acceso por tierra, mientras las densas columnas de humo y el viento limitaron la eficacia de los medios aéreos. Dos bomberos resultaron heridos y fueron trasladados al hospital. Los meteorólogos pronostican vientos de hasta 100 km/h para el viernes, condición que mantiene en alerta máxima a los equipos de emergencia.

Vista del incendio forestal en el centro turístico costero de Siviri, en la península de Halkidiki, Grecia (REUTERS/Alexandros Litsardakis).
Vista del incendio forestal en el centro turístico costero de Siviri, en la península de Halkidiki, Grecia (REUTERS/Alexandros Litsardakis).

Las autoridades griegas habían declarado nivel cinco de riesgo en gran parte del territorio continental y prohibido el acceso a los pinares de Halkidiki, medidas que no lograron evitar el siniestro. En las últimas 24 horas se contabilizaron 40 focos en todo el país, de los cuales nueve permanecían sin control al cierre del jueves.

Grecia ya había registrado este mes otra tragedia durante las labores de extinción: dos tripulantes de un helicóptero murieron al colisionar con otra aeronave mientras combatían un incendio próximo a Atenas, que arrasó 110 kilómetros cuadrados (42 millas cuadradas) de bosque. Los expertos advierten que el cambio climático agudiza las sequías y los fenómenos meteorológicos extremos que alimentan estos episodios, cada vez más frecuentes e intensos en el país.

(Con información de EFE y AFP)

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