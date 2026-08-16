José Ramón López Beltrán presume cifras económicas de México después de la polémica por la visa de “Andy”

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José Ramón López Beltrán, hijo mayor del expresidente Andrés Manuel López Obrador, publicó este sábado en su cuenta de X un hilo sobre el sector energético mexicano, en el que destacó cifras sobre el precio del petróleo, el plan de expansión de gas natural y el crecimiento económico de distintos estados. La publicación se dio apenas un día después de que él mismo compartiera una fotografía desde Estados Unidos, en medio de la controversia por la cancelación de la visa a su hermano, Andrés Manuel “Andy” López Beltrán.

La carta de “Andy” y las acusaciones contra Rubio y Landau

El origen de la polémica es una carta de tres páginas que Andy López Beltrán envió al presidente Donald Trump, fechada el 13 de agosto en Teapa, Tabasco, en la que denunció la cancelación de su visa. En el documento, acusó al secretario de Estado, Marco Rubio, y al subsecretario Christopher Landau de ser los responsables de ordenar la revocación, y calificó la medida como políticamente motivada, asegurando que no existen pruebas en su contra por actos ilícitos.

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De acuerdo con El Mañana de Nuevo Laredo, los señalamientos contra Andy han estado relacionados con presuntos vínculos con el huachicol, acusación que él ha negado categóricamente. Por su parte, Christopher Landau respondió en X a una publicación previa sobre revocación de visas sin mencionar directamente a López Beltrán, en un mensaje que fue interpretado como una alusión al caso.

El Departamento de Estado de Estados Unidos no ha revelado públicamente los motivos específicos de esta ni de otras cancelaciones de visa relacionadas con este caso, de acuerdo con los medios consultados.

La foto de José Ramón desde Texas

Horas después de que se conociera la carta de su hermano, José Ramón López Beltrán publicó una fotografía frente a una tienda de la cadena Buc-ee’s, que, según La Razón, corresponde a una sucursal ubicada en la ciudad de Katy, Texas. Según reportes, con esta imagen buscó disipar especulaciones sobre si él también había perdido su visa estadounidense.

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De manera paralela, de acuerdo con El Imparcial, su esposa, Carolyn Adams, había difundido horas antes un video familiar con imágenes tomadas en distintos lugares, incluidas fotografías en Disney. Ambas publicaciones coincidieron en el tiempo con la controversia sobre la visa de Andy, lo que generó atención en redes sociales, aunque ninguno de los mensajes hizo referencia directa a la situación del hermano.

José Ramón López Beltrán (redes)

El dato de las tres visas: lo que no está confirmado

Un punto que debe manejarse con cautela es la versión difundida por el periodista Salvador García Soto en su columna de El Universal, según la cual no solo Andy, sino también José Ramón y Gonzalo López Beltrán habrían sido notificados de la cancelación de su visado estadounidense. Hasta el momento, esta información no ha sido confirmada oficialmente por el gobierno de Estados Unidos ni por los propios involucrados, por lo que se mantiene como una versión periodística y no como un hecho verificado.

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La respuesta de la presidenta Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció sobre el caso durante su conferencia matutina. De acuerdo con El Informador, la mandataria acusó a Estados Unidos de incurrir en una forma de “injerencia” política, al considerar que la medida no es pareja para todos los países de la región. Sheinbaum insistió en que, si Washington cuenta con pruebas contra algún ciudadano mexicano, debe presentarlas para que sean evaluadas por la Fiscalía General de la República.

La mandataria también aclaró, según Proceso, que en México no existe ninguna investigación abierta contra López Beltrán ni tiene conocimiento de que sea investigado en Estados Unidos por algún delito.

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Claudia Sheinbaum respalda a Andrés Manuel López Beltrán ‘Andy’ tras la cancelación de su visa de EU

El hilo económico de José Ramón López Beltrán

En su publicación posterior sobre el sector energético, José Ramón López Beltrán destacó que:

La mezcla mexicana de petróleo cerró la semana por arriba de los 80 dólares por barril , con el Brent cercano a los 90 dólares por la tensión en Medio Oriente.

México importa el 75% de su gas natural de un solo país.

El plan energético contempla duplicar la producción nacional de gas a 5,871 millones de pies cúbicos diarios.

Se proyecta sumar 32,000 MW de nueva capacidad eléctrica, con la participación de renovables pasando del 24% al 38%.

Estados como Hidalgo y Tamaulipas registraron crecimientos de 8.2% y 5.3%, respectivamente, en el primer trimestre de 2026.

La publicación no hizo mención directa a la situación de su hermano ni al contexto de la visa, aunque su cercanía temporal con los mensajes previos generó comentarios en redes sociales sobre una posible intención de desviar la atención mediática hacia temas económicos. Esta interpretación, sin embargo, corresponde a una lectura de usuarios y comentaristas, y no ha sido confirmada por el propio José Ramón López Beltrán ni por alguna fuente oficial.