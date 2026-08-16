¡Se acerca la FILUNI 2026! Cine, conciertos, exposiciones y talleres celebran su 8ª edición: fecha, horarios e invitados destacados

La feria universitaria reunirá literatura, pensamiento crítico, divulgación científica y propuestas artísticas con figuras nacionales e internacionales en Ciudad Universitaria (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se prepara para recibir la octava edición de la Feria Internacional del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI 2026), uno de los principales encuentros dedicados a la edición académica y la divulgación del conocimiento en Iberoamérica.

La celebración se realizará del martes 25 al domingo 30 de agosto de 2026, con seis jornadas de presentaciones editoriales, conversatorios, homenajes, lecturas, talleres, exposiciones, funciones de cine y conciertos. La programación general contempla más de 350 actividades y la presencia de más de 350 sellos editoriales, además de una oferta superior a los 25 mil títulos.

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En esta ocasión, la Universitat de València, fundada en España en 1499, participará como institución invitada de honor. Su presencia permitirá abordar temas como el exilio republicano español, la memoria histórica, la cultura valenciana, la edición universitaria y la obra cinematográfica de Luis García-Berlanga.

📚 ¡La #FILUNI2026 será la cita de grandes plumas en nuestra @UNAM_MX!

Haz espacio en tu agenda para escuchar a figuras de las letras y el pensamiento crítico, como Angela Davis, @criveragarza, Rita Indiana, David Toscana, Gonzalo Celorio, Jaime Siles o Andrés Neuman.



📌Del 25… pic.twitter.com/GL6Q4VygGH — CulturaUNAM (@CulturaUNAM) August 6, 2026

📚 ¿Estás list@para seis días de #libros, charlas con escritor@s y talleres? La #FILUNI es la única feria en la que encontrarás esos títulos que no estarán en otro sitio; un espacio dedicado a la literatura académica y universitaria de distintas áreas del conocimiento. ¡Te… pic.twitter.com/GGGaJejynH — CulturaUNAM (@CulturaUNAM) August 8, 2026

¿Cuándo y dónde será la FILUNI 2026?

La FILUNI 2026 tendrá lugar principalmente en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM, ubicado en avenida del Imán número 10, en Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán.

El horario general será de 10:00 a 19:00 horas y la entrada al recinto será gratuita. Sin embargo, algunas actividades especiales se desarrollarán en otros espacios del Centro Cultural Universitario, como la Sala Miguel Covarrubias, la Sala Julio Bracho y la Sala Carlos Chávez.

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De acuerdo con la página oficial de FILUNI, el encuentro contará con acceso libre, condiciones de inclusión y un entorno accesible. También habrá actividades dirigidas a estudiantes, profesionales del sector editorial, investigadores, docentes, infancias, adolescentes y público general.

En esta edición 2026, habrá más de 350 sellos editoriales y más de 25 mil títulos con 96 mil ejemplares. Foto: FILUNI

En la edición 2025, la periodista Carmen Aristegui participó junto con el investigador Rafael Rojas en la presentación del libro "La historia como arma". Foto: FILUNI

Las actividades más destacadas de los seis días

Debido a la extensión del programa, que supera el centenar de páginas, estos son algunos de los encuentros literarios, académicos y artísticos que sobresalen en cada jornada:

Martes 25 de agosto

La inauguración comenzará a las 10:00 horas con la entrega del Reconocimiento Rubén Bonifaz Nuño a la Trayectoria Editorial Universitaria 2026, en el Salón Clementina Díaz y de Ovando.

A las 12:00 horas, el escritor mexicano David Toscana, ganador del Premio Alfaguara de Novela 2026 por El ejército ciego, participará en el conversatorio inaugural La escritura de lo inimaginable. Lo acompañarán Verónica Murguía, Eduardo Antonio Parra y Rosa Beltrán.

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Entre las propuestas de divulgación destaca La ciencia vista por un cocinero, a las 13:00 horas, con Heinz Wuth y Manuel Suárez Las Lastra. Por la tarde, a las 17:00 horas, se realizará una conversación sobre BookTok y creadores digitales, con Magali T. Ortega, Víctor Barrera y Laura Reyna.

La primera jornada también incluirá, a las 18:00 horas, la presentación del documental Rafael Cauduro: una vida dedicada al arte, centrado en la trayectoria y el legado del muralista mexicano.

Miércoles 26 de agosto

Uno de los acontecimientos centrales de toda la edición será el diálogo magistral Abolición, feminismo, ¡ahora!, programado a las 18:00 horas en la Sala Miguel Covarrubias. Participarán las pensadoras y activistas Angela Davis y Gina Dent, junto con Amneris Chaparro Martínez, bajo la conducción de Rosa Beltrán. La sesión contará con traducción simultánea.

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📚Angela Davis ha desarrollado una crítica radical de las relaciones entre raza, género y clase. Su obra examina las formas en que el poder produce desigualdad y reflexiona sobre la justicia y la libertad. La #FILUNI tiene entre sus invitadas a la filósofa y activista… pic.twitter.com/ZTTkMieLFh — CulturaUNAM (@CulturaUNAM) August 10, 2026

La jornada también tendrá un homenaje a Elena Garro a las 14:00 horas, bajo el título Reeditar a Elena Garro: una nueva vida para su obra. Además, habrá actividades sobre María Moliner, poesía, diplomacia científica, inteligencia artificial, economía feminista y cultura del exilio.

Para el público joven se ofrecerán talleres como Todxs somos tarotistas, La biblioteca de los caminos infinitos y Las huellas de la amistad.

Jueves 27 de agosto

A las 13:00 horas, el conversatorio Ciencia entre líneas. Del laboratorio al podcast explorará los vínculos entre periodismo, comunicación ambiental y divulgación científica.

A las 18:00 horas, la escritora Elma Correa presentará la novela Donde termina el verano, acompañada por la cantante y compositora Julieta Venegas, en el Salón Clementina Díaz y de Ovando.

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El cine tendrá un lugar especial a las 18:30 horas con la exhibición de Bienvenido, Mr. Marshall, de Luis García-Berlanga, en la Sala Julio Bracho. Más tarde, a las 20:00 horas, el Dúo Tlakuikatl ofrecerá el concierto Los sonidos de Latinoamérica en la Sala Carlos Chávez. Esta última actividad tendrá un costo de 100 pesos.

Viernes 28 de agosto

La programación del viernes combinará memoria universitaria, literatura, teatro y divulgación. A las 12:00 horas se realizará el conversatorio por el 475 aniversario de la Universidad de México, así como la mesa Más allá de lo humano: escritura en diálogo con la naturaleza, con Mónica Nepote, Clara Obligado, Andrés Cota y Gina Jaramillo.

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El Carro de Comedias de la UNAM presentará Ubú Rey, adaptación de Maribel Carrasco dirigida por Mario Espinosa. También se impartirá la conferencia Berlanga: cine, comedia y verdad, a cargo de Rafael Maluenda.

Entre las actividades literarias figura el diálogo sobre poesía erótica tsotsil y zapoteca con Ruperta Bautista, Irma Pineda y Sara Uribe. La jornada cinematográfica concluirá a las 18:45 horas con Plácido, sátira de Berlanga sobre la caridad y la hipocresía social durante el franquismo.

Sábado 29 de agosto

El fin de semana comenzará con el conversatorio Latinos en Nueva York, a las 12:00 horas, con Giuseppe Caputo, Carmen Boullosa, Michel Nieva, Noelia Quintero y Eugenia Zicavo.

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A las 17:00 horas, la escritora y compositora dominicana Rita Indiana encabezará la presentación y lectura en voz alta de Asmodeo, novela que combina demonología, heavy metal y memoria histórica del Caribe.

La oferta también incluirá el documental El regreso de Aub, una actividad sobre el trabajo cinematográfico de Alejandra Márquez Abella y talleres impartidos por autores como Ben Clark y Andrés Neuman, algunos de ellos con registro previo.

A las 18:00 horas, el pianista Pablo García-Berlanga presentará el concierto La música de Berlanga en la Sala Carlos Chávez, con costo de 100 pesos. A las 19:00 horas, la Sala Julio Bracho proyectará El verdugo, una de las comedias negras más reconocidas de Luis García-Berlanga.

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Domingo 30 de agosto

El último día comenzará a las 12:00 horas con el concierto El barroco valenciano entre las dos orillas, interpretado por la clavecinista y directora Marian Rosa Montagut. La actividad se realizará en la Sala Carlos Chávez y tendrá un costo de 100 pesos.

A las 13:00 horas, la feria rendirá homenaje a Gonzalo Celorio, ganador del Premio Cervantes 2025, con la participación de Verónica Murguía, Eduardo Casar, Eloy Urroz y Rosa Beltrán.

📖¡Cristina Rivera Garza vuelve a nuestra @UNAM_MX para cerrar la reflexión de la #FILUNI2026 en el conversatorio sobre su libro Escrituras geológicas!

Se trata de ensayos que revolucionan la forma de entender la literatura contemporánea desde una perspectiva materialista,… pic.twitter.com/Z5s3RGSG1o — CulturaUNAM (@CulturaUNAM) August 13, 2026

A las 16:00 horas, el Quinteto de Metales OFUbrass ofrecerá un concierto gratuito en el Foro Sin fronteras. La clausura llegará a las 17:00 horas con Escrituras geológicas, conversatorio encabezado por Cristina Rivera Garza y Sara Uribe.

Aunque el horario general de la feria concluye a las 19:00 horas, la programación cinematográfica continuará a las 18:30 horas en la Sala Julio Bracho con BERLANGA!!, documental dirigido por Rafael Maluenda sobre la vigencia del cineasta valenciano.

Cine, exposiciones y talleres complementan la feria

Además de las actividades diarias, la FILUNI organizará el ciclo cinematográfico El universo satírico de Luis García-Berlanga. Paralelamente, TV UNAM transmitirá del 24 al 27 de agosto, a las 22:00 horas, películas españolas como Bilbao, Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, Almejas y mejillones e Impulsos.

Entre las exposiciones sobresale La Nau de la Universitat de València y la función cultural del cartel, disponible en los pasillos de la feria durante los seis días, de 10:00 a 19:00 horas. La muestra reunirá piezas creadas para el Centre Cultural La Nau durante los últimos 26 años.

El creador y director de 31 minutos, Álvaro Díaz, se presentó en la FILUNI 2025 de la UNAM con el conversatorio "31 minutos de vida" (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la edición 2025, la agrupación feminista chilena LASTESIS participó con el performance feminista e interdisciplinario "Lección de cocina", rindiendo homenaje a la escritora mexicana Rosario Castellanos. Foto: FILUNI

También podrá visitarse Después del viento. Otis y la redistribución del habitar, exposición fotográfica sobre la devastación causada por el huracán en Guerrero y los procesos comunitarios de reconstrucción.

Debido a que el programa está sujeto a cambios, la UNAM recomienda consultar horarios, sedes, requisitos de registro y posibles ajustes antes de asistir, mediante el programa oficial de actividades de la FILUNI 2026.