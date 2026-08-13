Identifican blanqueamiento masivo en un sistema coralino de Australia ignorado durante décadas

La investigación publicada en PLOS One relevó arrecifes del Golfo de Carpentaria con apoyo de guardaparques Anindilyakwa y la Universidad Tecnológica de Sídney (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio trazó la base científica más completa hasta ahora sobre 5 arrecifes de coral de Groote Eylandt y detectó un episodio de blanqueamiento masivo en un sistema remoto del norte de Australia, un hallazgo que puso en duda si estos entornos marginales resisten de forma natural el calor extremo.

El trabajo publicado en PLOS One fue codirigido por los guardaparques terrestres y marinos de Anindilyakwa e investigadores de la Universidad Tecnológica de Sídney (UTS).

El relevamiento se concentró en arrecifes situados alrededor de una isla del golfo de Carpentaria, cuyas aguas poseen un valor cultural y ecológico.

De acuerdo con el artículo de Phys.org, los arrecifes coralinos vivos del golfo ingresaron en la literatura científica recién en 2004 y, desde entonces, solo aparecieron 7 estudios, ninguno centrado en lugar ni de manera específica en la formación coralina.

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Un mapa de referencia para monitoreo y conservación

Un estudio sobre 5 arrecifes de coral de Groote Eylandt detectó blanqueamiento masivo y cuestionó la resistencia natural de estos sistemas remotos al calor extremo (Gentileza, estudio Niveles de referencia bentónicos de los arrecifes clave del archipiélago de Groote tras el blanqueamiento masivo de corales y el paso del ciclón tropical Megan, publicado en PLOS One)

La investigación describió la composición bentónica de las formaciones coralinas, una categoría que incluye la vida y la geología del fondo marino.

Para esa tarea, el equipo empleó vehículos submarinos operados a distancia, conocidos como ROV, en aguas de acceso complejo por la presencia de cocodrilos de agua salada y medusas.

Los relevamientos midieron una cobertura de coral de entre 5% y 47%, y en esos sitios predominaban los corales masivos, de estructura más robusta.

El autor principal, Dane Wattle, explicó que los sistemas coralinos del mundo afrontan episodios de estrés cada vez más frecuentes e intensos, con secuelas duraderas.

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Sostuvo que “para garantizar una estrategia de conservación eficaz y continua que pueda proteger los arrecifes frente al cambio ambiental, es fundamental comprender qué hay presente desde el principio, y en Groote Eylandt, esos datos básicos simplemente no existían”.

El blanqueamiento observado en 2024

El equipo elaboró un mapa de referencia para monitoreo y conservación al describir la composición bentónica de las formaciones coralinas con vehículos submarinos ROV (Imagen Ilustrativa Infobae)

El trabajo de campo coincidió con un episodio de estrés a comienzos de 2024. Los datos satelitales mostraron temperaturas marinas elevadas, aunque por debajo de los niveles asociados con episodios severos de blanqueamiento coralino.

Aun así, fueron las inspecciones directas del equipo de guardaparques las que detectaron primero blanqueamiento masivo de coral en varios puntos del golfo.

Wattle afirmó que “los datos satelitales proporcionan una alerta temprana, pero solo el monitoreo puede mostrar qué está ocurriendo realmente en el arrecife”.

La investigadora sénior Emma Camp, profesora asociada en UTS, señaló que este resultado cuestiona supuestos instalados sobre la resistencia térmica de los sistemas arrecifales marginales.

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“Los arrecifes remotos como estos a menudo han sido relegados a un segundo plano en materia de conservación, a pesar de la importancia que tienen para las comunidades que dependen de ellos”, afirmó la investigadora.

Conocimiento tradicional y tecnología

Las inspecciones directas de los guardaparques detectaron primero el blanqueamiento de coral en 2024, pese a que los datos satelitales no anticipaban un evento severo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los guardaparques fueron los responsables de llevar al equipo hasta sitios clave con apoyo de conocimiento tradicional, mientras que los investigadores los capacitaron para operar ROV y drones.

Annabelle Doheny, excoordinadora del área protegida indígena de los guardaparques Anindilyakwa, remarcó que los poseedores de conocimiento tradicional pueden aportar relatos sobre cambios ambientales observados a lo largo del tiempo.

“He trabajado y buceado en la Gran Barrera de Coral y en el arrecife de Ningaloo, y creo sinceramente que he visto la variedad más impresionante de vida marina en los arrecifes que rodean el archipiélago de Groote”, expresó.

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Camp sostuvo que la combinación de distintas formas de conocimiento resulta necesaria para comprender mejor estos sitios y los desafíos que enfrentan.

Doheny añadió que los científicos pueden documentar esas transformaciones y usar tecnología moderna para diseñar enfoques de manejo que protejan estos ecosistemas.

Presiones sobre el entorno marino

Los relevamientos en Groote Eylandt registraron una cobertura de coral de entre 5% y 47% y una predominancia de corales masivos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zona está expuesta a varias amenazas, ya que el cambio climático y el aumento del nivel del mar ponen en riesgo sectores bajos de Groote Eylandt y espacios marinos de importancia cultural.

La mina de manganeso cercana a la costa enfrenta problemas de inundación y cerrará en 2032. Hay una propuesta de descargar gigalitros de agua al mar, lo que genera preocupación por el posible impacto en la formación coralina, pastos y microorganismos del mar.

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El reporte agregó que los propietarios tradicionales poseen derechos sólidos sobre la tierra bajo la legislación aborigen, pero que la protección de los ambientes oceánicos es más limitada, pese a que el territorio marino representa alrededor del 70% del área protegida indígena.

Para una comunidad que depende de estos territorios para la pesca de subsistencia y el bienestar cultural, esa diferencia deja una brecha en la zona donde el valor ecológico y cultural alcanza mayor densidad.

La próxima etapa del proyecto

Los guardaparques participan en el proyecto sobre arrecifes y, según Doheny, disfrutan de esa actividad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esta base, el equipo busca financiamiento para una segunda etapa destinada a precisar la taxonomía de los arrecifes, incluir especies únicas o endémicas y medir la resistencia de la estructura coralina al aumento de temperatura y reducción de oxígeno.

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El proyecto ya produjo cambios en la forma en que los guardaparques gestionan el territorio costero, además de sus aportes científicos. “Incorporarlo al plan de trabajo anual se ha convertido en una prioridad, y es una actividad muy participativa que los guardaparques disfrutan de verdad”, afirmó Doheny.