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Sacudida en el MinTIC: aceptan renuncia de secretaria general tres días después de asumir el cargo

La decisión se conoció luego de que el presidente Abelardo de la Espriella ordenara revisar los nombramientos realizados en la cartera y verificar los antecedentes de quienes integrarían su equipo

Magda Yolima Amaya Arévalo dejó la Secretaría General del MinTIC apenas tres días después de haberse posesionado en el cargo -crédito MinTic
Magda Yolima Amaya Arévalo dejó la Secretaría General del MinTIC apenas tres días después de haberse posesionado en el cargo -crédito MinTic
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La secretaria general del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), Magda Yolima Amaya Arévalo, dejó el cargo apenas tres días después de asumir funciones, luego de que la cartera aceptara su renuncia. Amaya fue designada para el puesto el pasado 12 de agosto y su salida se conoció después de una instrucción pública del presidente Abelardo de la Espriella a la ministra TIC, Alexandra Falla Zerrate, para revisar los nombramientos realizados dentro de la entidad.

El mandatario pidió verificar los antecedentes y actuaciones de las personas que estuvieran siendo consideradas para integrar el equipo del Ministerio. Su instrucción estuvo dirigida a identificar posibles incompatibilidades con los principios y lineamientos de su administración.

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Abelardo de la Espriella y Alexandra Falla Errate - crédito Sergio Acero/REUTERS/Incom
Abelardo de la Espriella y Alexandra Falla Errate - crédito Sergio Acero/REUTERS/Incom

“Ministra @AlexandraFalla, por favor revise de inmediato los nombramientos que se estén adelantando dentro de su equipo y verifique rigurosamente los antecedentes y actuaciones de quienes aspiren a integrar este Gobierno. Si encuentra situaciones incompatibles con nuestros principios y lineamientos, proceda de conformidad. Los cargos públicos exigen coherencia, idoneidad y compromiso absoluto con el país”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

Falla respondió que comenzó la revisión solicitada por el jefe de Estado y manifestó su respaldo al proyecto del Gobierno nacional. “Señor Presidente, mi compromiso absoluto es con nuestra Patria Milagro: el sueño de todos! Atendiendo su instrucción, estoy procediendo de inmediato de conformidad. @ABDELAESPRIELLA”, afirmó la ministra. La salida de Amaya se produce, así, en medio de la revisión ordenada por el presidente sobre los nombramientos que se adelantan en el MinTIC para conformar el equipo de la cartera.

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