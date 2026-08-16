Beca Rita Cetina 2026: cuándo depositan a quienes ya recibieron su tarjeta

Las familias con estudiantes de secundaria que recibieron recientemente su tarjeta podrían recibir pagos acumulados

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Las familias que recibieron recientemente la tarjeta del Banco del Bienestar para cobrar la Beca Rita Cetina de Educación Básica ya tienen un periodo previsto para recibir los recursos pendientes. La dispersión se realizará del 24 al 28 de agosto de 2026, aunque el depósito no necesariamente aparecerá el mismo día para todos los beneficiarios.

Este pago está destinado principalmente a estudiantes y familias que obtuvieron su tarjeta durante las últimas semanas y que todavía no han recibido el apoyo correspondiente. Por ello, deberán revisar su saldo a lo largo de todo el periodo anunciado antes de considerar que existe algún retraso.

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La Beca Rita Cetina forma parte de las Becas para el Bienestar y, en este caso, el apoyo está dirigido a estudiantes inscritos en educación secundaria. Los recursos se entregan directamente mediante la tarjeta emitida por el Banco del Bienestar.

¿Quiénes recibirán el pago de la Beca Rita Cetina?

Los depósitos contemplados para este periodo corresponden a las familias con estudiantes de secundaria que recibieron recientemente su tarjeta del Banco del Bienestar y aún esperan la llegada del dinero de la beca.

La entrega de la tarjeta es indispensable para disponer de los recursos, debido a que este medio bancario es utilizado para realizar los pagos de manera directa. Si una familia recibió el plástico durante las últimas semanas, pero todavía no observa movimientos relacionados con la beca, deberá mantenerse atenta entre el 24 y el 28 de agosto.

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El aviso no significa que todas las personas incorporadas al programa cobrarán en una sola fecha. La dispersión se efectuará de manera gradual durante esos cinco días.

Las familias que recibieron recientemente la tarjeta del Banco del Bienestar deberán revisar su saldo entre el 24 y el 28 de agosto de 2026 para confirmar el depósito de la Beca Rita Cetina

¿Cuándo depositan a quienes recibieron su tarjeta?

El depósito de la Beca Rita Cetina 2026 para los beneficiarios que recibieron recientemente su tarjeta está previsto entre el lunes 24 y el viernes 28 de agosto.

Durante este intervalo se enviarán los recursos a las cuentas correspondientes. El dinero puede reflejarse en diferentes momentos, por lo que algunas familias podrían recibirlo desde el inicio del periodo, mientras que otras tendrán que esperar hasta los días posteriores.

Si el saldo no cambia el 24 de agosto, esto no necesariamente indica que exista un problema con el pago. Lo recomendable es continuar consultando la cuenta hasta que concluya el periodo de dispersión, el 28 de agosto.

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Algunos beneficiarios podrían recibir pagos acumulados

Además del depósito de la beca, algunas familias podrían observar un monto superior al de un pago habitual. Esto se debe a que existen beneficiarios con recursos pendientes o depósitos acumulados correspondientes a periodos anteriores.

La cantidad recibida dependerá de la situación particular de cada estudiante y de los pagos que tenga pendientes. En consecuencia, no todos los beneficiarios obtendrán necesariamente el mismo monto.

Quienes acaban de recibir la tarjeta y han esperado más de un periodo de pago deberán revisar con atención los movimientos de su cuenta. La aparición de una cantidad distinta al depósito regular podría corresponder a los apoyos acumulados.

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¿Cómo consultar si ya llegó el depósito?

Para comprobar si el pago de la Beca Rita Cetina ya fue realizado, las familias pueden consultar periódicamente el saldo de su tarjeta del Banco del Bienestar. Esta revisión deberá hacerse principalmente entre el 24 y el 28 de agosto de 2026.

Debido a que los depósitos no se reflejarán al mismo tiempo en todas las cuentas, no es necesario acudir inmediatamente a una sucursal si el dinero no aparece durante el primer día. Antes de realizar cualquier aclaración, conviene esperar a que termine el periodo señalado.

También es recomendable evitar compartir el número de la tarjeta, el NIP, contraseñas o cualquier otro dato bancario con terceras personas. La consulta debe efectuarse únicamente mediante los canales disponibles del Banco del Bienestar.

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Las familias que recibieron recientemente la tarjeta del Banco del Bienestar deberán revisar su saldo entre el 24 y el 28 de agosto de 2026 para confirmar el depósito de la Beca Rita Cetina

Lo que deben recordar las familias beneficiarias

Las familias con estudiantes de secundaria que recibieron recientemente su tarjeta deberán estar atentas a su cuenta del 24 al 28 de agosto de 2026. En esos días se realizará la dispersión de los recursos de la Beca Rita Cetina para los beneficiarios contemplados en este periodo.

El depósito puede llegar en cualquier momento dentro de las fechas indicadas y, en determinados casos, incluir recursos acumulados. Por esta razón, es importante consultar el saldo durante todo el periodo y no asumir que el pago está retrasado si no aparece desde el primer día.