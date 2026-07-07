Medio Ambiente

Cómo un glaciar alpino preservó durante 2.000 años sequías medievales, erupciones lejanas y fundiciones

El núcleo de hielo del Weißseespitze abarca desde el final de la República romana hasta la Edad Moderna y ofrece una secuencia cronológica del aire europeo comparable, en escala, con los archivos de Groenlandia o la Antártida

Guardar
Google icon
Tres glaciólogos en un glaciar operan una perforadora que extrae una columna de hielo. Hay montañas nevadas y cielo azul de fondo, y equipo científico.
El glaciar Weißseespitze preservó en casi diez metros de hielo cerca de 2.000 años de atmósfera europea (Imagen Ilustrativa Infobae)

En apenas diez metros de hielo, el glaciar Weißseespitze de los Alpes orientales conservó cerca de 2.000 años de historia ambiental de Europa, con señales de minería medieval, incendios, sequías y erupciones volcánicas. El hallazgo, recogido por Muy Interesante, gana urgencia porque el deshielo amenaza con borrar ese archivo natural.

Los científicos encontraron en el glaciar Weißseespitze un núcleo de hielo que conserva rastros de la atmósfera europea desde la época del Imperio romano hasta la Edad Moderna, según un estudio publicado en Frontiers in Earth Science y divulgado por Muy Interesante. Su importancia radica en que permite reconstruir contaminación atmosférica, incendios, actividad minera y volcanismo anteriores a la Revolución Industrial, en un momento en que el glaciar pierde espesor con rapidez.

PUBLICIDAD

En la cima del Weißseespitze, una montaña de los Alpes orientales situada en la frontera entre Austria e Italia a unos 3.500 metros de altitud, un equipo internacional de científicos perforó el glaciar hasta alcanzar el lecho rocoso. De allí extrajo una columna de hielo de casi diez metros que resume la composición de la atmósfera europea durante cerca de dos milenios.

Ese archivo se formó capa a capa con cada nevada, que atrapó metales, polvo, cenizas y restos de humo arrastrados por el viento. Con el paso del tiempo, la nieve quedó enterrada, se compactó y preservó una secuencia cronológica del pasado ambiental del continente.

PUBLICIDAD

Cómo se reconstruyó casi 2.000 años de historia en diez metros de hielo

Las capas más superficiales del núcleo comenzaron a formarse entre los siglos XVI y XVII. Las más profundas conservan hielo depositado entre el 349 a. C. y el 420 d. C., desde el final de la República romana hasta los últimos siglos del Imperio romano.

Manos con guantes azules sostienen un cilindro de hielo transparente con capas y partículas oscuras, sobre un fondo de glaciar borroso.
El núcleo de hielo del Weißseespitze conserva rastros de contaminación atmosférica, incendios, minería y volcanismo previos a la Revolución Industrial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para fechar cada tramo, los investigadores combinaron varios métodos, entre ellos el análisis de argón-39 y la datación por radiocarbono. Esa estrategia permitió ordenar con más precisión los cambios químicos registrados en el hielo y relacionarlos con episodios históricos, climáticos y ambientales.

El estudio, citado por Muy Interesante, refuerza la idea de que los glaciares funcionan como archivos atmosféricos de alta resolución. Cada capa conserva partículas que permiten seguir la evolución del aire europeo antes de la industrialización.

Las huellas de la minería medieval y los grandes incendios en los Alpes

Uno de los indicios más claros del núcleo aparece en los picos de plomo, cobre, plata y arsénico detectados en ciertos periodos. Esos aumentos coinciden con fases de intensificación de la minería y la metalurgia europeas durante la Edad Media.

Entre los siglos X y XIV, distintas regiones de los Alpes y de Europa central explotaron con intensidad minerales como la plata y el cobre. Las labores de fundición liberaban partículas metálicas que recorrían largas distancias antes de depositarse sobre la nieve.

El hielo del glaciar Weißseespitze conserva esas señales en concentraciones elevadas de arsénico vinculadas con etapas de actividad minera en los Alpes italianos, el Tirol y las montañas Harz, en Alemania. El registro ofrece así una huella indirecta de la expansión económica y tecnológica medieval.

Seis científicos con equipo de perforación en un glaciar con grietas y montañas nevadas al fondo, junto a una mesa con núcleos de hielo extraídos.
Un equipo internacional perforó el glaciar Weißseespitze en los Alpes orientales, entre Austria e Italia, hasta el lecho rocoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los investigadores también identificaron una señal de antiguos incendios a través del levoglucosano, un compuesto que se forma cuando arde la madera. Ese marcador mostró un aumento llamativo en torno al siglo XII.

Al comparar esos datos con registros de turberas cercanas, el equipo halló un patrón similar de incremento de microcarbones en el mismo periodo. La coincidencia apunta a una etapa de fuegos mucho más intensa de lo habitual en los Alpes.

El estudio relaciona ese repunte con las condiciones del Periodo Cálido Medieval, que se extendió aproximadamente entre los siglos X y XIII. En esos siglos hubo episodios de sequía que redujeron la humedad de la vegetación y favorecieron la propagación del fuego.

Los investigadores añaden que el clima no explicaría por sí solo esa señal. Consideran que la mayor ocupación humana de los valles alpinos, la expansión de cultivos, la apertura de pastos y las quemas controladas también dejaron su huella en la atmósfera.

El hielo también conservó rastros de grandes erupciones volcánicas

Tres científicos con ropa de invierno examinan un núcleo de hielo transparente en un glaciar gris con grietas, agua marrón y montañas al fondo con nubes.
El glaciar Weißseespitze registró picos de plomo, cobre, plata y arsénico vinculados con la minería medieval y la metalurgia europea (Imagen Ilustrativa Infobae)

El núcleo no solo registró actividad humana, sino también episodios volcánicos ocurridos a gran distancia. En varias capas, los científicos detectaron concentraciones elevadas de sulfatos junto con metales que delatan la presencia de aerosoles expulsados por grandes erupciones explosivas.

Esas partículas pueden permanecer meses en la atmósfera y viajar cientos o miles de kilómetros antes de caer sobre la nieve. Algunas anomalías del hielo coinciden en el tiempo con erupciones reconocidas en otros archivos climáticos del hemisferio norte, en especial durante el siglo XIII.

La coincidencia entre registros refuerza la interpretación de que aquellos episodios dejaron una marca atmosférica de alcance continental. Para los investigadores, ese resultado muestra el valor de los glaciares alpinos como archivos comparables, en su escala, con los de Groenlandia o la Antártida.

El deshielo amenaza una de las bibliotecas climáticas de Europa

Las campañas realizadas entre 2019 y 2024 mostraron un deterioro rápido del lugar donde se perforó el glaciar. Según los investigadores, el espesor del hielo se redujo de forma drástica y ya se han perdido varios metros desde las primeras mediciones.

Un grupo de científicos con batas de laboratorio trabaja en un centro de control con múltiples pantallas que muestran datos de la Tierra y modelos atmosféricos.
El deshielo en el glaciar Weißseespitze amenaza con borrar un archivo climático clave de Europa y acelera la extracción de núcleos de hielo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso implica que capas enteras del archivo climático pueden haber desaparecido. Muy Interesante subraya que los glaciares alpinos son especialmente sensibles al calentamiento global y que su retroceso pone en riesgo información científica que no puede recuperarse una vez perdida.

El estudio sostiene que estos registros permiten distinguir entre contaminación natural y la generada por actividades humanas. En el caso de Weißseespitze, las emisiones humanas representaban solo una pequeña fracción del fondo natural de aerosoles antes de la era industrial.

Esa comparación ayuda a medir el impacto de la actividad humana actual sobre la atmósfera. Por eso, conservar y extraer núcleos de hielo de glaciares en retroceso se ha vuelto una carrera contra el tiempo, según expone Muy Interesante.

Temas Relacionados

Glaciar WeißseespitzeAlpes OrientalesHistoria AmbientalCambio ClimáticoMuy InteresanteNewsroom BUEMagazines

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo un nuevo método convierte las burbujas de aire en una herramienta clave contra los microplásticos

Científicos de la RMIT University desarrollaron una estrategia que elimina más del 90% de estas partículas contaminantes antes de que lleguen a ríos y océanos, sin modificar la infraestructura existente

Cómo un nuevo método convierte las burbujas de aire en una herramienta clave contra los microplásticos

Ranas arlequín criadas en cautiverio en Panamá muestran un cambio inesperado al volver a la selva

Un transmisor, un depredador poco habitual y una señal de alarma para la conservación pusieron a un equipo del Smithsonian contra una pregunta incómoda sobre lo que se pierde bajo cuidado humano

Ranas arlequín criadas en cautiverio en Panamá muestran un cambio inesperado al volver a la selva

Pitones birmanas invasoras bajo la lupa: científicos extraen huevos para salvar el ecosistema de los Everglades en Florida

Un grupo de expertos llevó a cabo un operativo en una zona húmeda al sur del estado, donde utilizaron tecnología de rastreo para localizar una nidada y evitar un nuevo aumento en la población de reptiles exóticos

Pitones birmanas invasoras bajo la lupa: científicos extraen huevos para salvar el ecosistema de los Everglades en Florida

Grecia instala una barrera flotante para frenar la amenaza del pez globo tóxico

Las autoridades incorporan sistemas de defensa en la bahía de Chalkida para evitar el avance de una especie invasora que amenaza bañistas y pescadores, en respuesta al impacto de la crisis climática en el Mediterráneo. La barrera tiene dos kilómetros y medio de extensión

Grecia instala una barrera flotante para frenar la amenaza del pez globo tóxico

La ola de calor en Reino Unido deja a millones sin dormir y expone falencias en la adaptación climática

Una encuesta refleja cómo el calor extremo afecta el bienestar y la vida diaria, en un contexto de creciente demanda social para que las empresas contaminantes asuman su responsabilidad. Expertos señalan que el país requiere cambios urgentes para enfrentar el calentamiento global

La ola de calor en Reino Unido deja a millones sin dormir y expone falencias en la adaptación climática
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ken Salazar señala que no tuvo evidencia de presuntos vínculos de AMLO con el narco

Ken Salazar señala que no tuvo evidencia de presuntos vínculos de AMLO con el narco

Los hackers cambiaron de estrategia en Perú: archivos PDF y códigos QR fraudulentos podrían vaciar tus cuentas en segundos

Perú entre los mejores lugares del mundo para observar aves: Parque Nacional del Manu destaca como destino de aviturismo

Suprema Corte revisará el fallo que ordenó crear la Comisión de Investigación y Verdad de Ayotzinapa

Antonella Petro, la “consentida” de Gustavo Petro, cumplió 18 años con tiernas dedicatorias de sus papás: “Por la vida y la libertad”

INFOBAE AMÉRICA

Costa Rica envía segundo cargamento de insumos para niños y adultos mayores afectados por terremotos en Venezuela

Costa Rica envía segundo cargamento de insumos para niños y adultos mayores afectados por terremotos en Venezuela

La revisión de casos cerrados en Guatemala reabre expedientes ligados a Jimmy Morales y Alejandro Giammattei

La película Cordillera de Fuego llega a la capital guatemalteca con su primera proyección oficial

Tres de cada 10 salvadoreños habilitados para votar en 2027 tienen entre 30 y 44 años

Honduras: Un muerto y varios detenidos deja operativo policial vinculado a masacre de Rigores, Colón

ENTRETENIMIENTO

La relación entre Ariana Grande y Ricky Álvarez evoluciona años después de su ruptura

La relación entre Ariana Grande y Ricky Álvarez evoluciona años después de su ruptura

Prime Video pone fecha a La Boca del Diablo y muestra el tráiler de su thriller acuático

La razón por la que Adam Sandler llamó a la policía tras oficiar la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

“El placer para mí es estar en el set con un plan y un lenguaje compartido”, reveló Maggie Gyllenhaal

“Siempre me sentí incómoda con mi imagen”, aseguró Bo Derek al recordar sus días de fama