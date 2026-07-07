Medio Ambiente

Cómo un nuevo método convierte las burbujas de aire en una herramienta clave contra los microplásticos

Científicos de la RMIT University desarrollaron una estrategia que elimina más del 90% de estas partículas contaminantes antes de que lleguen a ríos y océanos, sin modificar la infraestructura existente

Guardar
Google icon
Célula sintética de forma ovalada con membrana translúcida y burbujas microscópicas internas, vista a través de un círculo iluminado de microscopio.
Investigadores de la RMIT University desarrollaron un método innovador capaz de eliminar más del 90% de los microplásticos en aguas residuales usando microburbujas y nanoburbujas.

La contaminación por microplásticos se convirtió en uno de los desafíos ambientales más apremiantes de las últimas décadas. Millones de partículas microscópicas provenientes de productos sintéticos llegan diariamente a los sistemas de agua, llegando a ríos y océanos e impactando en la salud ambiental y humana.

Ahora, un equipo de investigadores de la RMIT University desarrolló un método innovador que permite eliminar más del 90% de los microplásticos en aguas residuales, gracias a una combinación estratégica de microburbujas y nanoburbujas.

PUBLICIDAD

Durante años, la comunidad científica buscó métodos efectivos para frenar la filtración de microplásticos a través de las plantas de tratamiento de aguas. Hasta ahora, estos contaminantes lograban evadir incluso los sistemas de filtrado avanzados, y constituyeron una amenaza para los ecosistemas y los organismos.

La pregunta —¿cómo capturar eficazmente partículas tan diminutas sin modificar la infraestructura existente?— fue motivo de intenso estudio a escala global.

Esa incógnita halló una posible solución en el trabajo presentado por Sirajum Monira y Biplob Pramanik, quienes lograron probar en laboratorio una técnica capaz de incrementar significativamente la retención de microplásticos antes de que estos alcancen los cursos de agua. Según detallaron en un estudio publicado en la revista ACS ES&T Water, el procedimiento demostró ser sencillo de implementar y altamente eficiente.

PUBLICIDAD

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El método permite eliminar microplásticos sin modificar la infraestructura existente, ya que los cambios solo afectan variables operativas como presión de aire, tiempo de saturación y tamaño de burbuja.

Una nueva herramienta para el tratamiento de aguas residuales

El método creado por el equipo de la RMIT University parte de la optimización del llamado “flotado por aire disuelto”, un proceso ampliamente utilizado para retirar contaminantes del agua mediante burbujas de aire que adhieren partículas y las llevan a la superficie. En la nueva versión, los científicos integraron microburbujas y nanoburbujas, obteniendo resultados que superaron lo registrado con otros sistemas.

“Las plantas de tratamiento de aguas residuales constituyen una vía principal para la llegada de microplásticos al ambiente, ya que estos escapan a los procesos de filtrado y suponen riesgos para los ecosistemas y la salud humana”, señaló Biplob Pramanik, director del Water Effective Technology and Tools Research Centre de la RMIT University, en el comunicado de prensa institucional.

El enfoque propuesto se destaca por no requerir cambios estructurales mayores: basta con optimizar condiciones operativas como la presión de aire, el tiempo de saturación y el tamaño de burbuja.

Combinación de microburbujas y nanoburbujas: cómo funciona

Dos esferas grandes luminosas de color púrpura y cian sobre un fondo negro, con varias partículas pequeñas y borrosas también luminosas.
El procedimiento probado en laboratorio promete facilitar la transferencia de la estrategia de doble burbuja a plantas ya existentes, gracias a simples ajustes operativos.

Según describieron los autores en el comunicado, la clave del hallazgo reside en el doble efecto generado por los dos tipos de burbujas. Las microburbujas proporcionan la fuerza de arrastre necesaria para transportar las partículas a la superficie, mientras que las nanoburbujas contribuyen a la unión y agregación entre los microplásticos y otros materiales, mejorando la eficacia del mecanismo.

La utilización conjunta de microburbujas y nanoburbujas logró tasas de eliminación superiores al 90% en condiciones realistas”, explicó Sirajum Monira, quien realizó la investigación durante sus estudios de doctorado en la RMIT University.

De acuerdo con los ensayos, ni la materia orgánica ni la presencia de grasas, aceites y otros residuos propios de las aguas residuales disminuyeron la efectividad; en ciertos casos, “mejoraron el desempeño al favorecer la formación de conglomerados más grandes y fáciles de remover cuando se combinaron con coagulantes estándar”.

Impacto ambiental y posibilidades de implementación

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Capturar los microplásticos antes de que se acumulen en los biosólidos ayuda a minimizar su liberación futura y reduce el impacto ambiental en el entorno.

El nuevo procedimiento ofrece una respuesta directa a la preocupación por la acumulación de microplásticos en biosólidos: estos materiales, al no ser retirados a tiempo, se concentran en los lodos de las plantas y terminan retornando al ambiente.

“Capturar los microplásticos antes de que se concentren en los lodos nos permite reducir su incorporación a los biosólidos y, en última instancia, minimizar su liberación futura”, remarcaron los investigadores en el comunicado de prensa de la universidad.

La implementación de la llamada “estrategia de doble burbuja” fue validada de momento a escala de laboratorio. El grupo de la RMIT University anunció su interés en consolidar alianzas con entidades del sector para transferir la tecnología a escenarios operativos concretos y distintos flujos de aguas residuales.

Según se detalla en el paper, el método requiere únicamente ajustar parámetros ya controlados por las plantas actuales, lo que permite una adopción práctica y económica.

Temas Relacionados

MicroplásticosRMIT UniversityAguas ResidualesContaminación AmbientalNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Ranas arlequín criadas en cautiverio en Panamá muestran un cambio inesperado al volver a la selva

Un transmisor, un depredador poco habitual y una señal de alarma para la conservación pusieron a un equipo del Smithsonian contra una pregunta incómoda sobre lo que se pierde bajo cuidado humano

Ranas arlequín criadas en cautiverio en Panamá muestran un cambio inesperado al volver a la selva

Pitones birmanas invasoras bajo la lupa: científicos extraen huevos para salvar el ecosistema de los Everglades en Florida

Un grupo de expertos llevó a cabo un operativo en una zona húmeda al sur del estado, donde utilizaron tecnología de rastreo para localizar una nidada y evitar un nuevo aumento en la población de reptiles exóticos

Pitones birmanas invasoras bajo la lupa: científicos extraen huevos para salvar el ecosistema de los Everglades en Florida

Grecia instala una barrera flotante para frenar la amenaza del pez globo tóxico

Las autoridades incorporan sistemas de defensa en la bahía de Chalkida para evitar el avance de una especie invasora que amenaza bañistas y pescadores, en respuesta al impacto de la crisis climática en el Mediterráneo. La barrera tiene dos kilómetros y medio de extensión

Grecia instala una barrera flotante para frenar la amenaza del pez globo tóxico

La ola de calor en Reino Unido deja a millones sin dormir y expone falencias en la adaptación climática

Una encuesta refleja cómo el calor extremo afecta el bienestar y la vida diaria, en un contexto de creciente demanda social para que las empresas contaminantes asuman su responsabilidad. Expertos señalan que el país requiere cambios urgentes para enfrentar el calentamiento global

La ola de calor en Reino Unido deja a millones sin dormir y expone falencias en la adaptación climática

Así es el nuevo adsorbente que reutiliza desechos mineros y reduce casi un 65% las emisiones de amoníaco

El desarrollo, realizado por científicos de la Universidad de Melbourne, abre una vía concreta para capturar contaminantes agrícolas y promete ventajas productivas y ambientales en entornos agropecuarios

Así es el nuevo adsorbente que reutiliza desechos mineros y reduce casi un 65% las emisiones de amoníaco
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Hermanos juntos en La Noria? César Montes y su hermano podrían ser nuevos refuerzos de Cruz Azul para el Apertura 2026

¿Hermanos juntos en La Noria? César Montes y su hermano podrían ser nuevos refuerzos de Cruz Azul para el Apertura 2026

Mafe Carrascal cuestionó anuncio del ministro de Defensa designado por Abelardo de la Espriella sobre el regreso del Esmad

Este es el precio del oro en Colombia este martes 7 de julio

Fiscalía vinculó el exdirector del DAS Miguel Maza Márquez como presunto coautor del homicidio de Carlos Pizarro

Las mujeres jóvenes tienen siete veces más probabilidades que los hombres de ser enviadas a casa durante un infarto

INFOBAE AMÉRICA

“No soy criminal”: La desgarradora autodeportación de una madre guatemalteca tras dejar a sus cuatro hijos en EE. UU.

“No soy criminal”: La desgarradora autodeportación de una madre guatemalteca tras dejar a sus cuatro hijos en EE. UU.

Hombre es capturado por agredir y amenazar de muerte a su pareja San Salvador

República Dominicana: Consejo de Ministros da luz verde a la Política Presupuestaria 2027

India mantiene bajo vigilancia un petrolero con bandera nicaragüense investigado por contrabando de crudo tras encallar frente a Mumbai

La Asociación Guatemalteca de Exportadores abre el Galardón Nacional a la Exportación 2026

ENTRETENIMIENTO

La niña que se burló de Cristiano Ronaldo en 2022 recreó su video tras la caída de Portugal ante España

La niña que se burló de Cristiano Ronaldo en 2022 recreó su video tras la caída de Portugal ante España

Matt Damon explica por qué su amistad con Ben Affleck sigue intacta tras 40 años

“Avatar Aang: El Último Maestro del Aire” lanza su primer tráiler y revela su fecha de estreno

DJ Snake define su enfoque creativo: “Para mí siempre se ha tratado de descubrir sonidos nuevos”

“Sin salud, no tenemos nada”: la reflexión de Penélope Cruz tras “varios sustos” por posibles aneurismas