Insólito accidente en una piscina en Santander dejó a un joven al borde de la muerte: esto fue lo que pasó

Un fuerte golpe en la piscina causó la fractura la cervical de un joven - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un grave accidente en una piscina dejó en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) a un joven de 18 años que se encontraba disfrutando del agua en una tarde soleada en Barrancabermeja (Santander).

La víctima fue identificada como John Eduardo Mesa Chica, que buscaba pasar un rato agradable con sus seres queridos en el momento en el que su vida quedó en riesgo, debido a que sufrió una fractura cervical en el Parque Recreacional Barrancabermeja.

Según los reportes del caso, el afectado resultó herido el domingo 5 de julio de 2026. La versión de la familia, que fue citada por el medio local Vanguardia, indica que la víctima se lanzó al agua cuando otro joven cayó sobre él, lo que le causó un traumatismo en la cabeza y el cuello y obligó a que fuera ingresado a cuidados intensivos, ante la gravedad del pronóstico.

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De acuerdo con información pública, después del accidente el joven fue llevado a un hospital local en el que recibió atención prioritaria. Hasta el momento, los médicos lo mantienen bajo vigilancia y su pronóstico sigue reservado.

John Eduardo Mesa Chica permanece bajo vigilancia médica luego del accidente - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Detalles del accidente en la piscina

Los allegados a la víctima aseguraron al medio local que el grupo entró al parque hacia la 1:00 p. m., aunque ellos conocieron lo ocurrido cerca de las 3:30 p. m.

Del mismo modo, se reveló que las Unidades del Cuerpo de Bomberos de Barrancabermeja se encargaron de atender la emergencia y coordinar el traslado a la Clínica Magdalena. Allí, los exámenes médicos confirmaron la fractura cervical, lo que alarmó a sus familiares.

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Según la reconstrucción de los hechos, la lesión le impidió reaccionar de inmediato y lo dejó inmóvil dentro de la piscina. Sus acompañantes, al saber que nadaba, pensaron que estaba realizando alguna maniobra bajo el agua y no se dieron cuenta de que estaba inconsciente y sin capacidad de moverse. Solo cuando notaron que no salía a la superficie actuaron de inmediato para sacarlo del agua y prestarle ayuda.

Ya fuera de la piscina, el joven alcanzó a revelarle a sus compañeros que no sentía las piernas. Esa señal alertó sobre la gravedad de su estado.

El accidente tuvo lugar en el Parque Recreacional de Barrancabermeja, por lo que se está investigando - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La familia cuestiona la atención en el lugar

Los familiares también expresaron ante Vanguardia su inquietud por lo ocurrido en los minutos posteriores al accidente. Según su versión, en el área de la piscina, presuntamente, no había un salvavidas al momento de la emergencia.

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La familia aseguró además que la atención inicial para el joven no habría sido inmediata. Sin embargo, esos señalamientos corresponden por ahora a una hipótesis y no han sido confirmados por la administración del lugar ni por las autoridades.

Hasta el momento, el Parque Recreacional de Barrancabermeja no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre lo ocurrido ni sobre los cuestionamientos planteados por los allegados del joven, por lo que se esperan nuevos detalles sobre lo ocurrido.

Se pide precaución a la hora de ingresar a cualquier cuerpo de agua, aun si sabe nadar- crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Recomendaciones de las autoridades para disfrutar de las piscinas

Para reducir el riesgo de accidentes fatales en piscinas, especialmente relacionados con juegos peligrosos como el de saltar al agua y ocasionar un posible choque, se recomienda:

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Supervisión constante y activa por parte de salvavidas, sin distracciones como celulares. La vigilancia debe enfocarse solo en quienes están en el agua.

Prohibir juegos peligrosos que impliquen saltar sobre otros, sumergir a compañeros o realizar maniobras bruscas.

Exigir el uso de chalecos salvavidas para niños pequeños y personas que no saben nadar. Los flotadores inflables no sustituyen la supervisión.

Enseñar natación desde edades tempranas, con clases adaptadas según la edad y las capacidades de cada niño.

Contar con socorristas capacitados en piscinas públicas y promover que en piscinas privadas haya un responsable preparado para actuar ante una emergencia.

Estas medidas, combinadas con una cultura de prevención y educación, ayudan a evitar tragedias en espacios recreativos acuáticos.