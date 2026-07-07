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Fiscalía ofrece medio millón de pesos por ex ejecutivo y feminicida de Abril Pérez Sagaón

García Sánchez habría ordenado el asesinato de Abril Pérez Sagaón días antes de una audiencia judicial en su contra

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Un hombre de cabello oscuro con camisa y chaqueta negras en fondo blanco al lado de una mujer con cabello castaño, vestido naranja y collar frente a cascada y follaje verde.
García Sánchez habría ordenado el asesinato de Abril Pérez Sagaón días antes de una audiencia judicial en su contra; la FGJ ofrece $500,000 por datos que permitan su aprehensión (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) ofreció $500 mil pesos como recompensa a quien proporcione información para capturar a Juan Carlos García Sánchez, exdirector general de Amazon México señalado como el autor intelectual del feminicidio de Abril Pérez Sagaón, perpetrado el 25 de noviembre de 2019. El prófugo acumula más de seis años fuera del alcance de la justicia mexicana y tiene ficha roja de Interpol.

La medida se formalizó este martes mediante el Acuerdo FGJCDMX/COR/EXTORD1/01/2026, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. El documento establece que la recompensa se entregará a quien aporte datos “veraz y útil, que coadyuve eficaz, eficiente, efectiva y oportunamente a la localización de Juan Carlos García Sánchez, para su aprehensión y puesta a disposición ante autoridad judicial”. El acuerdo entra en vigor al día siguiente de su publicación.

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Los delitos imputados a García Sánchez

La FGJ le atribuye tres cargos. Por la carpeta de investigación CI-FAO/AOB-2Ul-1S/D/00032/01-2019, enfrenta feminicidio agravado en grado de tentativa. Por la carpeta CI-FAS/E/UI-1C/D/00180/02-2020, responde por asociación delictuosa y feminicidio.

Este último cargo corresponde directamente al asesinato de Abril Pérez Sagaón. Tres de los autores materiales del crimen ya fueron condenados: los sicarios Rodolfo Daniel Banderas y Juan Carlos Rodríguez recibieron 52 años y 6 meses de prisión, y Amado Vicente Rodríguez García fue sentenciado a 39 años.

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Quién era Abril Pérez Sagaón y cómo la asesinaron

Abril fue asesinada el 25 de noviembre de 2019, el mismo día en que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Viajaba en un vehículo hacia el aeropuerto de la Ciudad de México junto con dos de sus hijos menores de edad y su abogado, cuando dos sujetos en motocicleta se acercaron a la ventanilla y le dispararon dos veces: un balazo en la cabeza y otro en el cuello.

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Murió en el hospital al que fue trasladada con vida. Tenía casi 11 meses de haber denunciado a su entonces esposo por intento de homicidio.

El crimen que precedió al feminicidio

El 4 de enero de 2019, García Sánchez entró a la habitación donde Abril dormía y la golpeó en el cráneo con un bate de béisbol. La atacó de nuevo en el rostro, intentó cortarle el cuello con un objeto punzocortante y trató de asfixiarla. Uno de sus hijos irrumpió en el cuarto, rompió la puerta del baño donde la tenía encerrada y frenó la agresión.

Abril denunció el hecho ante la Fiscalía capitalina y presentó informes forenses y médicos. Pese a ello, el juez Federico Mosco González reclasificó el delito.
Abril denunció el hecho ante la Fiscalía capitalina y presentó informes forenses y médicos. Pese a ello, el juez Federico Mosco González reclasificó el delito.

Abril denunció el hecho ante la Fiscalía capitalina y presentó informes forenses y médicos. Pese a ello, el juez Federico Mosco González reclasificó el delito de feminicidio en grado de tentativa a “lesiones y violencia familiar”, con el argumento de que el bate era “un juguete”. García Sánchez fue liberado el 8 de noviembre de 2019, 17 días antes del feminicidio.

El pago por el crimen y la fuga del imputado

Ante el juez, el sicario Rodolfo “N” declaró que García Sánchez contrató a la banda para asesinar a Abril y les pagó 180 mil pesos por el crimen. El exdirectivo ofreció además un bono de 50 mil pesos adicionales si el asesinato se ejecutaba antes de la siguiente audiencia judicial en su contra por el intento de feminicidio. García Sánchez huyó antes de que se consumara el crimen.

Familiares de Abril han señalado que el prófugo reside en Estados Unidos. Sobre él pesa una ficha roja de la Interpol, aunque hasta la fecha no ha sido capturado.

Cómo reportar información a la Fiscalía

El acuerdo publicado en la Gaceta Oficial excluye del beneficio a servidores públicos con funciones en seguridad pública, procuración o administración de justicia, así como a sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado por consanguinidad, afinidad o vínculo civil.

Quien cuente con información puede contactar a la FGJ por tres vías:

Presencialmente: Dirección General de Derechos Humanos, República de Cuba 43, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México

Correo electrónico: recompensas@fgjcdmx.gob.mx

Teléfono: 55 5345 5400

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