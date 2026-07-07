Medio Ambiente

Grecia instala una barrera flotante para frenar la amenaza del pez globo tóxico

Las autoridades incorporan sistemas de defensa en la bahía de Chalkida para evitar el avance de una especie invasora que amenaza bañistas y pescadores, en respuesta al impacto de la crisis climática en el Mediterráneo. La barrera tiene dos kilómetros y medio de extensión

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Una barrera flotante con boyas naranjas y un letrero de advertencia de pez globo tóxico en una bahía con botes y edificios blancos.
La red, de 2,5 kilómetros, delimita el área de baño en el golfo de Eubea y busca reducir el riesgo para residentes y turistas ante una especie invasora (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la costa de Chalkida, en Grecia, el paisaje tradicional de familias reunidas durante el verano incorpora ahora un elemento inesperado: una barrera flotante diseñada para proteger a los bañistas del pez globo de dientes largos, clasificado como el segundo vertebrado más venenoso del mundo. Esta medida, adoptada tras la proliferación de este pez tóxico en el Mediterráneo, evidencia el impacto creciente de la crisis climática en la región, según reportó el periódico británico The Guardian.

La barrera, que delimita la zona de baño en el golfo de Eubea, surge como respuesta a una preocupación en aumento entre residentes y autoridades locales. El riesgo resulta concreto: la alerta sanitaria emitida el mes pasado por la Cruz Roja Griega advierte sobre la posibilidad de heridas graves y hemorragias en caso de mordida, además de recalcar el peligro letal de su consumo por la presencia de tetrodotoxina, una neurotoxina sin antídoto conocido.

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Un nuevo peligro impulsado por la crisis climática

La llegada del pez globo de dientes largos al Mediterráneo se atribuye al aumento sostenido de la temperatura del agua, fenómeno asociado al cambio climático. Según datos recopilados por The Guardian, este pez, también conocido como Lagocephalus sceleratus, se extendió desde el Mar Rojo hacia las aguas griegas entrando por el Canal de Suez, favorecido por condiciones cada vez más cálidas.

Un pez globo de color marrón claro con espinas y ojos grandes nada bajo el agua, con arrecifes y el mar azul de fondo.
El aviso sanitario emitido el mes pasado advierte sobre heridas graves, hemorragias y un riesgo letal por la tetrodotoxina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta hace poco, los peligros en el golfo de Eubea se limitaban a las medusas moradas, cuya proliferación ya había exigido atención médica extra durante el verano anterior. La irrupción del pez globo, capaz de devorar huesos, metal y madera, elevó el nivel de alerta. “Nuestro deber y principal preocupación debe ser la seguridad de nuestros ciudadanos”, afirmó Antonis Spanos, vicealcalde de Chalkida, en declaraciones recogidas por The Guardian. El funcionario supervisó personalmente la instalación de la primera barrera flotante en Grecia el mes pasado, tras meses de gestiones para asegurar fondos y licitaciones.

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La barrera, de dos kilómetros y medio de extensión, busca garantizar un verano sin sobresaltos. Spanos explicó que la red fue aprobada por el laboratorio general del Estado y que la demanda de este tipo de protección creció entre la población.

Expansión y respuesta regional: incentivos y subsidios

La proliferación del Lagocephalus sceleratus no se limita a Grecia. Según el mismo medio, Chipre fue el primer país en denunciar el impacto de esta especie invasora en las capturas y redes de los pescadores. En 2024, las autoridades chipriotas lanzaron incentivos económicos y un programa de erradicación que permitió eliminar más de 103 toneladas del pez sapo de mejillas plateadas de las aguas costeras.

Inspirada por la experiencia chipriota, Atenas anunció la semana pasada un plan similar: ofrece una recompensa de 5,33 euros (USD 6,09) por cada kilo de pez globo entregado a las autoridades. Además, los pescadores griegos que reportan daños en sus redes y equipos recibirán subsidios para combustible, en el marco de un programa financiado por la Unión Europea que comenzará en Creta y el sur del Egeo.

el Lagocephalus sceleratus avanzó hacia aguas griegas a través del Canal de Suez, favorecido por condiciones cada vez más cálidas asociadas al cambio climático - EFE/How Hwee Young/Archivo
el Lagocephalus sceleratus avanzó hacia aguas griegas a través del Canal de Suez, favorecido por condiciones cada vez más cálidas asociadas al cambio climático - EFE/How Hwee Young/Archivo

Una vez recolectados, los peces serán congelados e incinerados en instalaciones estatales, según confirmó Margaritis Schinas, ministro de Agricultura y exvicepresidente de la Comisión Europea.

Controversia y escepticismo: voces a favor y en contra de las medidas

No todos comparten la visión optimista respecto al impacto de estas medidas. “Ninguna medida va a ser efectiva porque lo que estamos viendo forma parte de la ley de la naturaleza”, indicó Nikos Ayiaskoufitis, pescador aficionado de Chalkida, en conversación con The Guardian.

Al mismo tiempo, surgió en Grecia un club autodenominado Iniciativa para Salvar al Pez Globo, que cuestiona la ética de las campañas de erradicación y pide respeto por la especie, respaldado por parte de la industria turística y algunos expertos en biología marina. Ioannis Batjakas, científico marino de la Universidad del Egeo, afirmó al mismo medio que “todo esto es mucho ruido y pocas nueces”, y que los ataques a humanos son raros y solo ocurren cuando el animal se siente amenazado.

Mientras tanto, la llegada de más barreras flotantes desde Atenas y la ampliación de los programas de captura se perfilan como las principales estrategias a corto plazo. Para muchos residentes, la presencia de la barrera aporta tranquilidad en un contexto de incertidumbre.

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