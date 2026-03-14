Las abejas siguen la multitud: el secreto social detrás de su elección de flores

El hallazgo sobre la preferencia de las abejas por la popularidad de las flores desafía las teorías tradicionales sobre polinización (Imagen Ilustrativa Infobae)

El reciente hallazgo sobre cómo las abejas eligen las flores podría transformar la comprensión de la polinización y la evolución floral. Investigadores de la Universidad de Kioto han demostrado que estos insectos, en ocasiones, se guían más por la “popularidad” de una flor —la presencia de otras abejas— que por su color.

Las abejas seleccionan flores no solo por señales visuales, como el color, sino también observando si otras abejas se han posado previamente. Este comportamiento social, identificado en experimentos con Bombus ignitus, sugiere que la “popularidad” de una flor puede ser tan influyente como su apariencia y podría incidir en la presión evolutiva sobre las plantas. Así, las implicaciones abarcan desde los ecosistemas naturales hasta la agricultura, según detalla Muy Interesante.

Tradicionalmente, la biología floral ha considerado el color y la fragancia como los principales atractivos para los polinizadores. Muchos insectos muestran preferencias innatas por determinados tonos, y estas inclinaciones han sido vistas como fuerzas clave en la evolución floral. Sin embargo, nuevas evidencias sugieren que la presencia de otros individuos también puede influir en la toma de decisiones.

El proceso no es puramente visual. En ambientes donde los recursos son limitados y la exploración implica costes de tiempo y energía, identificar puntos donde otras abejas ya se alimentan puede ahorrar esfuerzos y minimizar errores. Esto revela que la selección de flores responde tanto a preferencias innatas como a una forma básica de aprendizaje colectivo, según señala Muy Interesante.

Las abejas no solo eligen flores por color, sino también al observar si otros insectos ya se han posado en ellas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experimento de la Universidad de Kioto

Para comprobar esta hipótesis, el equipo dirigido por Lina G. Kawaguchi diseñó un experimento con abejorros de la especie Bombus ignitus en una gran arena de vuelo controlada. Se presentaron dos parches de flores artificiales de distinto color a los insectos, tras reducirse la calidad de una fuente de alimento previamente conocida.

Un aspecto fundamental del experimento fue la introducción de “visitantes tempranas”: los investigadores colocaron abejas muertas sobre algunas flores para simular la presencia de otros ejemplares. De este modo, observaron si las abejas recién llegadas preferían acercarse a las flores “populares” ante la señal social, incluso si el color no coincidía con su preferencia natural.

Sin esas señales sociales, las abejas mostraban una preferencia clara por ciertos colores. Sin embargo, al percibir la presencia simulada de compañeras, cambiaban su comportamiento y elegían frecuentemente el área con más visitantes. Cuando ambos factores entraban en conflicto, la influencia de la popularidad llegaba a igualar —o superar— la atracción cromática en determinados casos.

El medio Muy Interesante compara este fenómeno con la tendencia humana de preferir un restaurante concurrido: la presencia de otros refuerza la percepción de calidad. Así, las abejas parecen aplicar un razonamiento similar, considerando la concentración previa de individuos como garantía de un recurso valioso.

El estudio compara la elección de los abejorros con la conducta humana de preferir restaurantes con más clientes presentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este descubrimiento añade una dimensión colectiva al comportamiento individual y permite ampliar la interpretación de la interacción entre plantas y polinizadores.

La popularidad y la evolución floral

Las consecuencias de este patrón, como indica Muy Interesante, afectan directamente a la selección natural y a la diversidad florística. Si una flor menos llamativa logra atraer numerosas visitas tras captar las primeras abejas, su éxito reproductivo puede igualar o superar al de especies más vistosas. En este contexto, variables como el momento de apertura y la ubicación resultan tan decisivas como el color.

Existen dos grandes escenarios evolutivos. Por una parte, las plantas que florecen antes disponen de una ventaja fundacional: pueden atraer a las primeras exploradoras sin necesidad de invertir tanto en señales visuales. Por otra, las especies que aparecen después o de forma simultánea deben recurrir a colores más intensos para captar la atención de los polinizadores.

El estudio apunta que la popularidad inicial no solo equilibra las oportunidades entre especies, sino que también puede actuar como una presión selectiva sobre características como la fenología y la morfología floral. Comprender este fenómeno contribuye a explicar la variedad de adaptaciones observadas en la naturaleza y ayuda a visualizar cómo la conducta colectiva puede incidir en la evolución.

El éxito reproductivo de las flores depende de factores como el momento de apertura y la ubicación, además del color (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el análisis difundido por Muy Interesante, abordar la polinización como una red de decisiones compleja permite entender mejor el impacto de cada interacción en el éxito reproductivo de generaciones futuras.

Limitaciones y perspectivas futuras

La investigación de la Universidad de Kioto se desarrolló en una arena de vuelo sintética y con flores artificiales, lo que limita la posibilidad de extrapolar los resultados al entorno natural. Los propios autores, según resume Muy Interesante, insisten en la necesidad de realizar estudios de campo de mayor duración y complejidad para observar a los polinizadores en ecosistemas abiertos.

Así, la contundencia de las conclusiones debe ubicarse dentro de un marco experimental. La naturaleza es mucho más variable y está sujeta a múltiples influencias, por lo que serán indispensables futuras investigaciones para determinar el verdadero peso de la popularidad en la dinámica ecológica y la diversidad vegetal.

A corto plazo, no es posible afirmar hasta qué punto la popularidad determina la evolución floral, pero los hallazgos ya abren nuevas vías para analizar la interacción entre plantas y polinizadores en su complejidad real.

Más allá de la apariencia, la clave evolutiva puede residir en captar el primer interés. A veces, la flor que logra atraer a su primer visitante inicia una cadena de confianza que la convierte en la favorita, demostrando que el éxito depende tanto de ser vista como de brillar.