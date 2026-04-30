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De Harvard a NBC: quiénes son y a qué se dedican los 4 hijos de Michael J. Fox y Tracy Pollan

Pese a que mantienen un perfil reservado, acumulan logros en distintos ámbitos profesionales con acciones que reflejan valores, empatía y resiliencia, según Hello! Magazine

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Michael J. Fox familia
La familia Fox–Pollan destaca por su unión y apoyo incondicional ante los desafíos personales y profesionales

Michael J. Fox, conocido por su trayectoria en el cine y su activismo en salud, ha formado junto a su esposa, Tracy Pollan, una familia caracterizada por la cercanía y el apoyo mutuo. Ambos han criado a cuatro hijos que, pese a mantener un perfil bajo, han encontrado caminos profesionales en distintos ámbitos, según destaca Hello! Magazine. Los hijos de Michael J. Fox y Tracy Pollan se llaman Sam, Aquinnah, Schuyler y Esmé.

Sam es actor y productor; Aquinnah trabaja en desarrollo de televisión en Los Ángeles; Schuyler es productora asistente en Massachusetts y Esmé se desempeña como reportera en Nueva York. Cada uno reside en una ciudad diferente de Estados Unidos y cultiva una vida profesional propia.

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La familia Fox–Pollan siempre ha demostrado un fuerte lazo afectivo y una actitud solidaria frente a los retos. La enfermedad de Michael J. Fox ha marcado la convivencia, pero no ha mermado el valor del tiempo compartido y la prioridad que se da a la vida familiar, como él mismo ha explicado en entrevistas recogidas por el medio citado.

El actor ha enfatizado la importancia de “estar disponible para los hijos” y reconoce que dedicarles tiempo le ha resultado siempre gratificante. Asimismo, considera que sus hijos han aprendido empatía y resiliencia, así como a distinguir lo importante en la vida.

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Michael J Fox y Tracy Pollan
Michael J. Fox valora la cercanía familiar como uno de los mayores logros de su vida

Sam Fox: el mayor y único hijo varón

Sam Fox, nacido el 30 de mayo de 1989, es el primogénito y único hijo varón de la pareja. Tiene un parecido físico notable con su padre y ha seguido una carrera en la industria del cine como actor y productor.

Dentro de sus trabajos figuran videoclips musicales, cortometrajes y la producción del documental dedicado a su padre. En octubre de 2025, Sam contrajo matrimonio con Molly Milstein durante una ceremonia privada en Nueva York, rodeado de familiares y amigos, como informó el medio.

Aquinnah Fox: vocación en medios y arte

Tracy Pollan y Michael J. Fox han criado a cuatro hijos con trayectorias independientes y sólidas
Tracy Pollan y Michael J. Fox han criado a cuatro hijos con trayectorias independientes y sólidas

Aquinnah Fox, una de las hijas gemelas, nació el 15 de febrero de 1995. Reside en Los Ángeles y desarrolla su carrera en Annapurna Pictures, tras una etapa inicial como asistente en United Talent Agency.

Cursó estudios en psicología, artes visuales y medios en la Universidad de Duke. Durante la universidad, realizó una pasantía de tres meses en la Fundación Michael J. Fox para la Investigación del Párkinson en Nueva York, mostrando también compromiso con el activismo familiar.

Schuyler Fox: educación, solidaridad y vida personal

Michael J. Fox, Tracy Pollan y sus hijos posan sonrientes en una alfombra roja, con un fondo blanco que muestra el logo naranja de la fundación
La experiencia de la enfermedad en la familia Fox–Pollan refuerza la empatía y la resiliencia de sus miembros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Schuyler Fox, gemela de Aquinnah, prefiere la reserva mediática, aunque acompaña a su padre en eventos puntuales. En junio de 2024, se casó en los Catskills, coincidiendo con el cumpleaños de su madre, celebrando así un doble evento familiar.

Es graduada en psicología por el Pomona College (2017) y tiene una maestría en Educación de la Universidad de Harvard. Schuyler trabajó 11 meses en la fundación familiar como encargada de cohortes de investigación y, actualmente, es productora asistente en FableVision en Massachusetts. También participa activamente en la media maratón de Nueva York, apoyando causas relacionadas con su familia.

Esmé Fox: periodismo y nuevos desafíos

Michael J. Fox y Tracy Pollan posan sonrientes usando gafas de sol, recostados bajo una estructura con techo de paja en un día soleado
La familia Fox–Pollan representa el equilibrio entre éxito profesional y valores personales sólidos en Hollywood. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La menor del grupo, Esmé Fox, nació el 3 de noviembre de 2001. Ha hecho pequeñas apariciones en programas como Royally y Bettor Days, utilizando el nombre artístico de Annabelle Fox.

En 2025, Esmé se graduó en la Universidad de Duke y fue reportera en The 9th Street Journal, un sitio de noticias universitario. Trabajó brevemente para el Tampa Bay Times en Florida y actualmente vive en Nueva York, donde colabora con NBC, según confirmó Hello! Magazine. Como sus hermanas, prefiere mantener su privacidad.

Para Michael J. Fox, la mayor satisfacción de la paternidad es apreciar las cualidades y la integridad de cada hijo, forjando una familia unida que transmite cercanía, resiliencia y autenticidad.

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