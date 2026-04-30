Costa Rica

El evento Peace with Earth promueve la sostenibilidad en Costa Rica

La celebración reunirá a especialistas, empresas y público general en actividades orientadas a impulsar soluciones ambientales y a fomentar el aprendizaje colectivo sobre prácticas responsables mediante ciencia, cultura y experiencias interactivas

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La siembra en campos de Costa Rica es la principal fuente de ingresos para familias migrantes de Nicaragua organizadas en cooperativa. (Foto: Diario CONFIDENCIAL 30)
La siembra en campos de Costa Rica es la principal fuente de ingresos para familias migrantes de Nicaragua organizadas en cooperativa. (Foto: Diario CONFIDENCIAL 30)

“Peace with Earth” llega a Costa Rica y marca un punto de inflexión en el compromiso del país con la sostenibilidad. Por primera vez, Costa Rica será anfitriona de un evento que fusiona ciencia, cultura y acción colectiva para fomentar un futuro más equilibrado.

El evento se desarrollará entre el 28 y el 30 de agosto, en formato inmersivo, con el objetivo de sensibilizar sobre los desafíos ambientales y promover soluciones concretas desde distintos sectores.

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La convocatoria está abierta a empresas, especialistas y público general, y tiene como eje la educación ambiental, concebida como motor de transformación de hábitos y decisiones a nivel individual y colectivo.

Durante las jornadas, quienes asistan podrán participar en conferencias, exposiciones, actividades artísticas y espacios interactivos, todos orientados a inspirar reflexión y participación activa.

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Un grupo diverso de personas colabora en un jardín comunitario urbano, mezclando compost en bins de malla y cuidando cultivos, con rascacielos de Nueva York al fondo.
La convocatoria está abierta a empresas, especialistas y público general, y tiene como eje la educación ambiental, concebida como motor de transformación de hábitos y decisiones a nivel individual y colectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Dentro de la programación destacan temáticas como movilidad eléctrica, alimentación sostenible, reducción de la huella ambiental, libertad financiera y uso responsable de la inteligencia artificial y la tecnología.

La iniciativa Peace with Earth busca evidenciar, con la participación de empresas, que el desarrollo económico no está reñido con las prácticas responsables.

El objetivo detrás de Peace with Earth es ampliar el alcance de la educación en sostenibilidad más allá de los días del evento./Expedia.com
El objetivo detrás de Peace with Earth es ampliar el alcance de la educación en sostenibilidad más allá de los días del evento./Expedia.com

Las compañías tendrán espacios para presentar sus avances y propuestas ante el reto ambiental, subrayando que la adopción de modelos sostenibles en los negocios es una meta posible de alcanzar.

La propuesta trasciende el plano académico e incorpora shows inmersivos, presentaciones artísticas, música en vivo y actividades deportivas, con el fin de convertir la experiencia en un festejo en honor al planeta.

Este formato dinámico busca que el mensaje ambiental se integre de forma natural en las expresiones culturales y recreativas.

El objetivo detrás de Peace with Earth es ampliar el alcance de la educación en sostenibilidad más allá de los días del evento. Parte de lo recaudado se destinará a proyectos de cuidado ambiental en distintas comunidades, reforzando así el impacto social del encuentro.

Un lago tranquilo rodeado de un denso bosque con árboles verdes y amarillos. Varias serpientes oscuras nadan cerca de la orilla entre nenúfares y plantas acuáticas.
Varias serpientes nadan serenamente cerca de la orilla entre la vegetación acuática de un lago tranquilo rodeado de bosques en el norte de Estados Unidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El evento se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promoviendo acciones directas para proteger el medio ambiente y el bienestar social. Además, servirá de plataforma para dar visibilidad a iniciativas que ya marcan una diferencia positiva en la preservación de los entornos naturales.

La agenda está pensada para todas las edades y tiene como meta conectar a las personas con prácticas sostenibles de manera accesible y atractiva, aprovechando la innovación y el entretenimiento para fortalecer el aprendizaje y la acción a favor del planeta. Más detalles pueden consultarse en el sitio oficial de la iniciativa.

El concepto de “Peace with Earth” propone una relación armónica y sostenible entre la humanidad y el planeta, planteando que la verdadera paz requiere tanto la ausencia de conflictos entre personas como una coexistencia equilibrada con el entorno natural.

Quaker Earthcare Witness sostiene que la degradación ambiental está directamente vinculada a los desequilibrios sociales y promueve estilos de vida de bajo consumo como vía para prevenir hostilidades y proteger los recursos, según su plataforma.

En la interpretación del Center for Action and Contemplation, la no violencia debe abarcar la interacción con la naturaleza e integrar la reconciliación con el entorno en todos los esfuerzos de paz.

Esta organización afirma que la alienación entre seres humanos y el entorno representa una división violenta cuya reparación es fundamental.

Ambas entidades coinciden en que el enfoque de “Peace with Earth” requiere modificar hábitos cotidianos y adoptar prácticas que restauren el equilibrio ecológico, insistiendo en que la paz social depende del cuidado y el respeto por el planeta.

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