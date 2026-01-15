Medio Ambiente

El nuevo proyecto europeo que utiliza árboles para enfrentar el cambio climático

Doce instituciones unen esfuerzos en Finlandia, Alemania y Portugal para diseñar herramientas innovadoras y fortalecer comunidades frente a riesgos ambientales

Europa puso en marcha Trees4Adapt, un proyecto respaldado por la Unión Europea para impulsar soluciones basadas en árboles ante el cambio climático y la pérdida de biodiversidad.

La iniciativa, lanzada en octubre de 2025 y con una duración prevista de cuatro años, cuenta con un presupuesto superior a USD 4.650.000 y reúne a 12 socios europeos bajo la coordinación del Instituto de Recursos Naturales de Finlandia. Las actividades principales se desarrollan en Finlandia, Alemania y Portugal.

Un enfoque integral: investigación, acción y colaboración

De acuerdo con el International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), Trees4Adapt responde a la necesidad de fortalecer la adaptación y la resiliencia de Europa frente a dos desafíos interconectados: el cambio climático y la crisis de biodiversidad, que generan riesgos complejos para los ecosistemas, el bienestar humano y la economía.

Actualmente, la toma de decisiones y la gestión del territorio suelen ignorar esta interdependencia, lo que reduce la eficacia de las estrategias de adaptación.

El proyecto, parte de la misión de Adaptación al Cambio Climático de la Unión Europea dentro del programa Horizon Europe, busca mejorar la comprensión de estos riesgos y respaldar a los responsables políticos en el diseño e implementación de soluciones basadas en la naturaleza, centradas en el uso de árboles para aumentar la resiliencia, conservar y restaurar la biodiversidad y evitar adaptaciones erróneas.

Prisca Haemers, funcionaria de la Misión de Adaptación al Cambio Climático de la Unión Europea, destacó durante la reunión de lanzamiento: “La mitigación no será suficiente a tiempo; es el momento de la adaptación. Proyectos como Trees4Adapt son esenciales para acelerar la resiliencia de Europa y deben trabajar en red para maximizar su impacto”.

El consorcio combina investigación avanzada y acciones prácticas. Utiliza plataformas europeas de investigación consolidadas para estudiar cómo distintas especies y combinaciones de árboles aportan beneficios, entre ellos la protección de microclimas y el fortalecimiento de los ecosistemas.

Además, evalúa la viabilidad económica de estas soluciones mediante modelos bioeconómicos y espaciales, generando escenarios que muestran cómo diferentes decisiones pueden transformar los paisajes futuros.

Casos de estudio y perspectivas a futuro

El IIASA lidera actividades claves dentro del proyecto, empleando modelos biofísicos y ecológicos para cartografiar riesgos climáticos y de biodiversidad, así como sus interrelaciones en toda Europa.

La integración de modelos hidrológicos, forestales y de biodiversidad con datos locales y los mejores recursos disponibles permiten identificar tanto las áreas donde las soluciones basadas en árboles pueden enfrentar riesgos futuros como aquellas donde resultan más eficaces para la conservación y el uso resiliente del territorio.

Para adaptar el trabajo a contextos locales, Trees4Adapt opera en una red de sitios experimentales con recolección dedicada de datos de campo y tres estudios de caso principales.

En los bosques boreales de Finlandia, se amplían experimentos únicos sobre diversidad forestal para analizar si incrementar la variedad de especies y la diversidad genética mejora la resiliencia de los bosques plantados ante el estrés ambiental.

Mientras que, en Alemania, el enfoque está en redes agroforestales y la integración de árboles en sistemas agrícolas para diversificar la producción, favorecer la biodiversidad y apoyar de manera sostenible a los agricultores.

En Portugal, el caso se centra en paisajes mediterráneos afectados por incendios, donde se investiga si una mayor diversidad arbórea puede ralentizar la propagación del fuego y acelerar la recuperación.

Desde el inicio, Trees4Adapt promueve la cooperación directa con partes interesadas locales y actores de la Unión Europea para co-crear soluciones prácticas y listas para su implementación real.

El proyecto arrancó oficialmente con una reunión de dos días en Helsinki, Finlandia, en noviembre de 2025, en la que los socios definieron prioridades, exploraron estrategias de impacto y compartieron experiencias, sentando las bases de una colaboración basada en la confianza y los objetivos comunes.

A lo largo de los próximos cuatro años, Trees4Adapt transformará la investigación en acción, proporcionando herramientas y orientaciones que permitan a comunidades y responsables políticos tomar decisiones informadas y efectivas.

Estos resultados se integrarán de forma directa en las políticas y planes de inversión de la Unión Europea, asegurando que Europa esté mejor preparada para el cambio climático y la protección de la biodiversidad.

Martin Jung, investigador principal del IIASA, afirmó: “Nos entusiasma formar parte de Trees4Adapt y trabajar estrechamente con socios en toda Europa para identificar oportunidades que amplíen la adaptación climática mediante árboles”.

La colaboración con instituciones de países miembros del IIASA, como Finlandia y Alemania, conecta la investigación a largo plazo con la toma de decisiones práctica, asegurando que las soluciones basadas en árboles refuercen la resiliencia tanto de las personas como de la naturaleza.

La articulación entre ciencia, acción y cooperación internacional define el alcance de Trees4Adapt, consolidando el compromiso europeo con la adaptación climática y la restauración de la biodiversidad.

