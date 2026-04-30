Colombia

Álvaro Uribe le respondió a Juan Daniel Oviedo si será ministro de Defensa en un gobierno de Paloma Valencia: “No se preocupe, doctor”

El exmandatario reaccionó con ironía a los reparos expresados desde la fórmula vicepresidencial y planteó un escenario hipotético para restarle tensión a la controversia

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Álvaro Uribe descarta asumir el Ministerio de Defensa, mientras Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo protagonizan un cruce de posturas en medio del debate sobre la conformación de un eventual gabinete - crédito Sergio Acero/Reuters
Álvaro Uribe descarta asumir el Ministerio de Defensa, mientras Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo protagonizan un cruce de posturas en medio del debate sobre la conformación de un eventual gabinete - crédito Sergio Acero/Reuters

El exmandatario Álvaro Uribe descartó el 29 de abril, en Moniquirá, Boyacá, la posibilidad de asumir el Ministerio de Defensa en un eventual gobierno de Paloma Valencia.

El pronunciamiento ocurrió tras los comentarios del compañero de fórmula de Valencia, Juan Daniel Oviedo, sobre un hipotético nombramiento de Uribe como ministro.

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“Paloma dijo que me iba a nombrar ministro de Defensa y Juan Daniel, al que apreciamos mucho, dijo ‘Uribe no’... Le voy a decir esto tranquilamente, yo sigo en la batalla porque soy sobreviviente por milagro de Dios, porque soy padre y abuelo y quiero la libertad y la democracia y el bienestar social para las nuevas generaciones”, declaró Uribe durante un acto público el 29 de abril.

Al ser consultado sobre el tema, el expresidente invitó a Oviedo a considerar escenarios ficticios: “No pensemos en la realidad, pensemos en la fantasía, en el juego fantástico de la imaginación y en ese juego, pensemos que Paloma me nombró en la fantasía ministro de Defensa. No se preocupe doctor Juan Daniel, que yo lo nombraría a usted viceministro y le delegaría muchas funciones para que esté tranquilo”, agregó en el evento celebrado en Boyacá.

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Ilustración acuarela de Juan Daniel Oviedo, con cabello gris y barba, mirando a Álvaro Uribe, quien lleva traje y corbata, gesticulando con el dedo.
Cruce de posturas entre Juan Daniel Oviedo y Álvaro Uribe por la eventual designación del exmandatario como ministro de Defensa - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Más tarde, Uribe enfatizó su falta de interés por el cargo público. “Yo estoy muy viejo, Paloma es una mujer tan capaz que se puede llevar el Ministerio de Defensa para la Presidencia y ejercerlo ella misma. Si en otra vida yo fuera ministro de Defensa, invitaría a Juan Daniel como viceministro”, sostuvo en entrevista con el medio Noticias RCN.

Las declaraciones se dieron en el marco de su visita a Boyacá, donde también participó en actividades políticas de apoyo a la campaña de Valencia.

En ese contexto, el exmandatario hizo un llamado directo a un sector del electorado del departamento, invitando a las mujeres a respaldar en las urnas a la candidata en la jornada prevista para el 31 de mayo.

La fortaleza de la izquierda y la fragmentación de la derecha perfilan un escenario de alta tensión de cara a las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo en Colombia, donde la candidata presidencial Paloma Valencia reivindicó públicamente que, en caso de llegar al poder, será ella quien tome todas las decisiones de su gabinete, incluyendo el posible nombramiento de Álvaro Uribe como ministro de Defensa.

Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial, marcó distancia frente a un posible nombramiento de Álvaro Uribe en Defensa - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Juan Daniel Oviedo, fórmula vicepresidencial, marcó distancia frente a un posible nombramiento de Álvaro Uribe en Defensa - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Las encuestas de Invamer, citadas por medios nacionales, sitúan a Iván Cepeda al frente de la intención de voto con 44,3%, lo que abre la posibilidad de una victoria directa de la izquierda sin necesidad de segunda vuelta, en un contexto marcado por la división en las filas opositoras y el respaldo explícito del presidente Gustavo Petro a la campaña oficialista.

El respaldo a Cepeda supera ampliamente a Abelardo de la Espriella (21,5%) y mantiene una ventaja clara sobre Valencia (19,8%), de acuerdo con la más reciente medición.

El sistema electoral colombiano establece un balotaje solo si ningún candidato supera el 50 % en la primera vuelta, un umbral que, según la tendencia actual, podría ponerse a prueba.

Los comicios presidenciales se desarrollan en un ambiente de alta polarización. Además de Cepeda, De la Espriella y Valencia, figuran en la contienda nombres como Sergio Fajardo y Claudia López, mientras una proporción relevante del electorado permanece indecisa. La inconformidad con la clase política tradicional también incide en el comportamiento de los votantes.

La disputa por el gabinete en la campaña de Valencia

Las declaraciones de Paloma Valencia generaron controversia al insistir en que la conformación de su eventual gabinete será una decisión exclusiva de la Presidencia. “La presidenta soy yo. La que va a nombrar los ministros soy yo. Y que se acostumbre el país”, afirmó en entrevistas con medios nacionales.

El debate se intensificó luego de que Juan Daniel Oviedo expresara reparos frente a la posibilidad de que Uribe asumiera el Ministerio de Defensa. Valencia rechazó cualquier veto y defendió la construcción de un equipo diverso: “Vamos a tener ministros uribistas y vamos a tener ministros de centro. Y vamos a tener ministros que sean buenos, porque aquí lo que necesitamos es solucionarle los problemas a los colombianos”.

Paloma Valencia defendió su autonomía para designar el gabinete en un eventual gobierno - crédito Centro Democrático, @PalomaValencia/Facebook y Colprensa
Paloma Valencia defendió su autonomía para designar el gabinete en un eventual gobierno - crédito Centro Democrático, @PalomaValencia/Facebook y Colprensa

Durante la presentación de su política de seguridad en Bogotá, la candidata estuvo acompañada por decenas de exministros de defensa y exdirectores de las fuerzas militares. Allí reiteró su intención de conformar un gobierno amplio: “En un país tiene que caber todo el mundo, aquí no aceptamos vetos para nadie”.

Por su parte, Oviedo reconoció diferencias, pero ratificó su respaldo a Valencia. En una entrevista radial, señaló que respeta su liderazgo y su facultad para tomar decisiones, pese a no coincidir plenamente en todos los planteamientos.

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